Die besten Smartphones unter 500 Euro: Viel Leistung für euer Geld

Das Huawei P30 Pro liegt haarscharf an der Grenze zur Riege der Smartphones über 500 Euro

Wer ein neues Smartphone sucht und sich ein Budget von 500 Euro gesetzt hat, der darf ruhig einiges erwarten. Gerade unter den besten Smartphones unter 500 Euro finden sich Modelle, die durchaus an der Grenze zum High-End-Markt kratzen. Selbst Apple, eher bekannt für kostspielige High-End-Geräte, bietet in diesem Preissegment schon etwas an. Hier gibt's die Handys mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Geräte, die wir für euch herausgesucht haben, liegen preislich etwa zwischen 350 und 500 Euro. Während es im Segment der besten Smartphones unter 200 Euro oder der besten Handys unter 300 Euro nicht viele Geräte gibt, die wirklich herausstechen, wird die Bandbreite bei bis zu 500 Euro schon etwas breiter. Hier ist mit dem iPhone SE (2020) auch das (Stand: Anfang Juli 2020) günstigste Apple-Modell zu finden. Mit dem P30 Pro ist nach gut einem Jahr auf dem Markt auch ein echtes Flaggschiff relativ günstig zu haben.

Passendes Produkt Huawei P30 Pro New Edition

Die besten Smartphones unter 500 Euro in der Übersicht:

Das iPhone SE (2020) präsentiert sich ganz klassisch mit breiten Rändern (© 2020 Apple)

iPhone SE (2020): Apples Preis-Leistungs-Handy unter 500 Euro

Mitte April 2020 hat Apple mit dem iPhone SE (2020) ein vergleichsweise günstiges iPhone auf den Markt gebracht. Zumindest im Geiste ist es ein Nachfolger zum 2016 veröffentlichten und ultrakompakten iPhone SE. Beim neuen Modell wurden die Schwerpunkte allerdings etwas anders gewählt – was durchaus dem einen oder anderen Nutzer gefallen könnte.

Wie auch unser Test zeigt, ist das iPhone SE nämlich sehr leistungsstark und punktet mit der von Apple bekannten Einfachheit. Das iOS-Betriebssystem ist simpel und zugleich sicher. Die Kamera ist zwar nicht die aus den High-End-Modellen für über 1000 Euro, aber dennoch gut zu gebrauchen. Alles in allem einfach ein solides iPhone, das schon für knapp unter 470 Euro zu haben ist.

Das Xiaomi Mi Note 10 Pro bringt wie das Mi Note 10 eine Fünffach-Kamera mit (© 2019 Xiaomi)

Xiaomi Mi Note 10 Pro glänzt mit starker Kamera und OLED-Bildschirm

Das Xiaomi Mi Note 10 Pro liegt vom Preis her aktuell regulär bei etwa 500 Euro. Der verbaute Snapdragon-730G-Chipsatz macht das Smartphone zu einem flotten Mittelklasse-Modell, obwohl das Mi Note 10 Pro ansonsten viele Ansätze eines echten High-End-Smartphones zu bieten hat. Auf der Rückseite sitzt eine Fünffach-Kamera mit optischer Bildstabilisierung, Makro, Weitwinkel und Tiefenwahrnehmung. Der Hauptsensor löst mit 108 Megapixel auf.

Damit ihr genügend Fotos und Videos auf dem Mi Note 10 Pro sichern könnt, ist der interne Speicher mit 256 GB üppig bemessen. Das große 6,47-Zoll-OLED-Display nimmt fast die komplette Vorderseite ein und löst scharf in 2340 x 1080 Pixeln auf. Der Fingerabdrucksensor liegt versteckt darunter, so dass ihr das Gerät nur mit einer Berührung des Bildschirms sicher entsperren könnt.

Das Huawei P30 Pro bietet eine beeindruckende Kamera – und Google Dienste (© 2019 CURVED)

Huawei P30 Pro: Der Jahreswagen unter den High-End-Kamera-Handys

Das Huawei P30 Pro gibt es bereits als New Edition mit etwas mehr Speicher und Arbeitsspeicher. Wer darauf aber verzichten kann und das Modell von 2019 kauft, der spart noch etwas Geld. In der 128-GB-Variante kostet das High-End-Smartphone von Anfang des Vorjahres regulär nur knapp mehr als 500 Euro – dafür erhaltet ihr aber auch eine sehr gute Ausstattung. Der Speicher ist außerdem per microSD-Karte erweiterbar.

Die Kamera des Huawei-Flaggschiff-Modells liegt (Stand: Anfang Juli 2020) im renommierten DxOMark-Kameratest mit 116 Punkten nur einen Zähler hinter dem Spitzenmodell iPhone 11 Pro Max von Apple. Die Leistung des 2019er-High-End-Chipsatzes Kirin 980 ist auch ein Jahr nach Erscheinen des Smartphones stark. Außerdem wichtig: Weil es sich um ein Smartphone von Anfang 2019 handelt, sind alle Google-Dienste und -Apps wie bei anderen Android-Handys auch vorhanden und einsatzbereit.

Auch das vergleichsweise günstige Galaxy A71 besitzt eine Vierfach-Kamera und ein großes Display (© 2020 Samsung)

Samsung Galaxy A71: Solide Samsung-Mittelklasse für unter 400 Euro

Gute Vierfach-Kamera mit 64 Megapixel, scharfes OLED-Display mit Fingerabdrucksensor darin, 6 GB RAM und ein flotter Snapdragon-730-Chipsatz. Wer Samsung bevorzugt und ein wirklich ordentlich ausgestattetes Smartphone der oberen Mittelklasse sucht, liegt mit dem Galaxy A71 richtig.

Wie ihr auch in unserem Test nachlesen könnt, ist der Akku mit 4.500 mAh alles andere als klein geraten und bringt das Smartphone locker über den Tag. Das Beste am Samsung Galaxy A71 ist aber, dass der Preis seit unserem Test im Februar ein gutes Stück gesunken ist. Gestartet mit 469 Euro kostet es mittlerweile nur noch etwa 390 Euro. Auch deswegen ein Fall für unsere besten Smartphones unter 500 Euro.

Google Pixel 4 mit Motion Sense: Was das Smartphone per Sensoren sehen kann (© 2020 GOOGLE)

Google Pixel 4: Smarte Features und schnelle Updates

Ebenfalls aus dem ersten Quartal 2020 stammt das Google Pixel 4, das jetzt noch etwa 470 Euro kostet. Obwohl das Android-Betriebssystem im Kern von Google stammt, konnte sich das US-Unternehmen noch nicht so sehr auf dem Markt für Smartphones durchsetzen. Mit dem Pixel 4 hat Google aber einen neuen und vielversprechenden Angriff gewagt – und einige Extras verbaut, was ihm auch einen Platz unter den besten Smartphones unter 500 Euro sichert.

Ein Detail, das grundsätzlich für das Pixel 4 und alle anderen Google-Smartphones spricht, ist die Update-Versorgung. Schneller als direkt vom Google-Entwickler können die Aktualisierungen mit frischen Sicherheitsupdates nicht kommen. Für Technikbegeisterte könnte außerdem das Motion-Sense-Feature spannend sein, das es euch erlaubt, das Smartphone berührungslos mittels Bewegungen über dem Bildschirm zu steuern. Mehr dazu könnt ihr unserem Test lesen.