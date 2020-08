Fast-Charging-Rangliste: Diese Smartphones laden am schnellsten auf

Nicht immer bleibt viel Zeit, um das eigene Handy aufzuladen. Dann zahlt sich leistungsstarkes Fast Charging aus. Wir verraten euch, welche Smartphones 2020 am schnellsten aufladen.

Android Authortiy hat im Juli 2020 eine Fast-Charging-Rangliste veröffentlicht, die Geräte aus den vorangegangenen 18 Monaten berücksichtigt. Auffallend daran: Chinesische Smartphones laden am schnellsten auf. An der Spitze tummeln sich ausschließlich Hersteller aus dem Reich der Mitte. Doch seht selbst ...

Fast Charging: Das sind die Top Ten

Die Fast-Charging-Rangliste basiert auf der Zeit, die ihr benötigt, um den Akku des jeweiligen Smartphones komplett aufzuladen. Smartphones des BKK-Konzerns (Oppo, Realme, OnePlus, Vivo) dominieren die Top Ten: Nur drei Geräte kommen aus anderem Hause: Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 9 und Samsung Galaxy S20 Ultra.

Zum Mi 9 ist außerdem zu sagen: Es bietet nicht die allerschnellste Ladetechnologie (27 Watt) und hat sich vor allem durch seinen vergleichsweise kleinen Akku an anderen Geräten vorbei geschoben. Genau anders herum verhält es sich beim Galaxy S20 Ultra. Das ging durch seinen gigantischen 5000-mAh-Akku eigentlich mit einem Nachteil ins Rennen.

Und nicht nur das: Android Authority hat für den Test das mitgelieferte 25-Watt-Netzteil verwendet. Mit dem separat erhältlichen 45-Ladegerät dürfte das S20 Ultra noch mal deutlich besser abschneiden.

Hier seht ihr Test-Ergebnisse:

Realme X2 Pro (50 Watt): 29 Minuten Oppo Reno Ace (65 Watt): 32 Minuten Realme X50 Pro 5G (65 Watt): 33 Minuten Oppo Find X2 Pro (65 Watt): 43 Minuten Xiaomi Mi 10 Pro (65 Watt): 46 Minuten Realme X3 SuperZoom (30 Watt): 56 Minuten Xiaomi Mi 9 (27 Watt): 58 Minuten OnePlus 8 Pro (30 Watt): 60 Minuten OnePlus 8 (30 Watt): 63 Minuten Samsung Galaxy S20 Ultra (mit 25 Watt getestet, bis zu 45 Watt möglich): 64 Minuten Poco F2 Pro (30 Watt): 64 Minuten Xiaomi Mi Note 10 (30 Watt): 67 Minuten OnePlus 7T (30 Watt): 70 Minuten Huawei Mate 30 Pro (40 Watt): 70 Minuten Huawei P40 Pro+ (40 Watt): 70 Minuten

Wie euch vielleicht aufgefallen ist, fehlt von iPhones jegliche Spur. Aus gutem Grund: Apple hinkt, was Fast Charging betrifft, hinterher. Die Smartphones der Kalifornier laden vergleichsweise langsam auf. Wer viel Wert auf Fast Charging legt, ist bei chinesischen Marken wie Xiaomi oder OnePlus am besten aufgehoben.

Es gibt schon schon eine neue Nummer eins

In Zukunft werden Smartphones noch schneller aufladen: Vor allem die chinesischen Hersteller überbieten sich gegenseitig mit immer potenteren Ladetechnologien. Jüngstes Beispiel ist das im August 2020 vorgestellte Xiaomi Mi 10 Ultra. Mit 120 Watt lässt es sich laut Hersteller in nur 23 Minuten voll aufladen.

Das Xiaomi Mi 10 Ultra lädt enorm schnell auf (© 2020 Xiaomi)

Damit würde es die Führung in der Fast-Charging-Rangliste übernehmen – obwohl es einen größeren Akku (4500) hat als die bisherige Nummer eins (Realme X2 Pro: 4000 mAh). Allerdings wird das Über-Flaggschiff leider nicht in den deutschen Handel gelangen.

Auch in Zukunft bleibt die Fast-Charging-Top-Ten in Bewegung. Denn mit Oppo, Vivo und Realme haben bereits weitere Marken Smartphones in Aussicht gestellt, die sich mit 120 Watt oder mehr aufladen lassen werden.