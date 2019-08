Google Assistant deaktivieren: So vermeidet ihr ungewollte Aktionen

Der Google Assistant erleichtert Android-Besitzern den Alltag, indem er Fragen beantwortet oder per Sprachbefehl Aktionen ausführt. Mitunter aktiviert sich der Nutzer aber versehentlich. Um das zu verhindern, könnt ihr den Sprachassistenten auf eurem Smartphone deaktivieren. Wir verraten euch, welche Optionen euch zur Auswahl stehen.

Google Assistant komplett deaktivieren

"Ok Google" deaktivieren

Google-App den Mikrofon-Zugriff entziehen

Wenn ihr ein Android-Smartphone besitzt, wisst ihr vermutlich: Der Google Assistant wartet auf das Schlüsselwort "Ok Google", bevor er aktiv wird. Dafür lauscht er ständig mit. Schließlich könntet ihr die magischen Worte jederzeit sagen. Wie seit kurzem bekannt ist, lässt Google Sprachaufnahmen zur Qualitätssicherung manuell überprüfen. Es kann also sein, dass Auftragnehmer des Unternehmens mithören, ohne jedoch zu wissen bei wem. Auch das könnte ein Grund für euch sein, den Google Assistant zu deaktivieren.

So gelangt ihr in die Google-Einstellungen

Je nach Smartphone kann der Weg zu den Einstellungen für den Google Assistant variieren. Häufig findet ihr in den allgemeinen Einstellungen den Punkt "Google". Auf anderen Geräten müsst ihr dagegen die Google-App bemühen. Öffnet diese und tippt rechts unten auf "Mehr", woraufhin ihr die "Einstellungen" aufrufen könnt. Ältere Versionen der App führen euch dagegen direkt beim Öffnen in die Einstellungen.

Google Assistant komplett ausschalten – so geht's

Seid ihr in den Google-Einstellungen angekommen, könnt ihr den Assistant auf folgende Weise deaktivieren. Tippt zunächst auf "Google-Suche" (auf einigen Smartphones nur: "Suche") und anschließend auf "Google Assistant & Google Voice". Hier ruft ihr nun die "Einstellungen" auf und wechselt dann zum "Assistant"-Tab. Anschließend scrollt ihr bis zu dem Punkt "Assistant-Geräte" und tippt dort auf "Smartphone". Zum Abschluss müsst ihr nur noch den Schalter bei "Google Assistant" umlegen. An derselben Stelle könnt ihr ihn natürlich auch wieder aktivieren.

Alternativ könnt ihr das Menü auch direkt über den Google Assistant öffnen. Dazu startet ihr ihn und tippt dann erst einmal auf das Kompass-Symbol. Dann öffnet ihr das Drei-Punkte-Menü, über das sich die Einstellungen für den Sprachassistenten aufrufen lassen. Anschließend fahrt ihr wie weiter oben beschrieben fort.

Nur "Ok Google" deaktivieren

Statt den Google Assistant komplett abzustellen, könnt ihr auch nur die Aktivierung per Schlüsselwort ausschalten. Dann ignoriert der Assistent, wenn ihr "Ok Google" sagt. Begebt euch dazu wie anfangs beschrieben in die Einstellungen der Google-App. Tippt nun auf "Spracheingabe" und anschließend auf "Voice Match". Anschließend legt ihr den Schalter unter "Mit Voice Match zugreifen" nach links um.

Sprachbefehle funktionieren dann zwar immer noch – aber nur, wenn ihr den Sprachassistenten vorher über einen langen Druck auf den Homebutton auf euch aufmerksam macht. Auf neueren Geräten ohne Homebutton kann dazu auch eine Wischgeste notwendig sein. Auf "Ok Google" springt der Sprachassistent nun nicht mehr an, hält die Ohren aber dennoch kontinuierlich offen. Wie ihr das verhindert, erfahrt ihr als Nächstes.

So hört der Google Assistant nicht mehr zu

Wenn ihr nicht wollt, dass euch der Google Assistant immer zuhört, müsst ihr der Google-App den Zugriff auf das Mikrofon eures Smartphones entziehen. Dazu öffnet ihr die Einstellungen eures Geräts. Hier sollte es ein Untermenü für die App-Berechtigungen geben. Wie der entsprechende Punkt genau heißt, variiert von Hersteller zu Hersteller. Auf dem Google Pixel lautet der Pfad etwa: "Einstellungen | Apps & Benachrichtigungen | Berechtigungen". Hier könnt ihr der Google-App den Mikrofon-Zugriff entziehen. Dadurch kann euch der Google Assistant in Zukunft nicht mehr hören.

Zusammenfassung: