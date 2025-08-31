In unserem großen Vergleich werfen wir einen detaillierten Blick auf die Unterschiede zwischen Google Pixel 10 und Pixel 10 Pro. Lohnt sich der Aufpreis oder reicht vielleicht auch das günstigere Modell?
Google Pixel 10 vs. 10 Pro: Wichtigste Unterschiede
- Das Google Pixel 10 Pro hat die deutlich besseren Kamera
- Auch die Selfie-Kamera ist besser
- Einige Kamera-Funktionen gibt es nur für das Pro-Modell (u.a. 8K-Videos)
- Nur das Pro-Modell erlaubt Fotos mit der vollen Auflösung
- Nur das Pixel 10 Pro hat ein LTPO-Display (1-120 Hz vs. 60-120 Hz )
- Sein Display ist schärfer, heller und 1 mm größer
- Seine Display-Ränder sind dünner
- Das Pro-Modell hat mehr RAM (16 GB vs. 12 GB)
- Das Google Pixel 10 Pro hat die bessere Akkulaufzeit
- Die Farben unterscheiden sich
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
|
|Modell
|
Pixel 10
|
Pixel 10 Pro
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.3 Zoll
|Auflösung
|2424x1080 Pixel
|2856x1280 Pixel
|Pixeldichte
|422 ppi
|495 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz Hz
|Display-Schutz
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus 2
|Maße Größe
|152.8x72x8.6 mm
|152.8x72x8.6 mm
|Material
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Frost, Indigo, Lemongrass, Obsidian
|Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade
|Gewicht
|204 g
|207 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Google Tensor G5
|Google Tensor G5
|Taktrate
|bis zu 3.78 GHz
|bis zu 3.78 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|12 GB RAM
|16 GB RAM
|Interner Speicher
|128 / 256 GB
|128 / 256 / 512 / 1 TB GB
|Akkuleistung
|4970 mAh Kapazität
|4870 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Typische Nutzung: mehr als 24 h
|Bei typischer Nutzung mehr als 24 h
|Wireless Charging
|Ja (15 W) h
|Ja (bis zu 15 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android 16 (ab Werk)
|Android 16 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032
|Android- und Sicherheitsupdates bis 2032
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Hauptlinse) + 10.8 (Tele) + 13 (Ultraweitwinkel)
|50 (Hauptlinse) + 48 (Periskop) + 48 (Ultraweitwinkel)
|Frontkamera
|10.5 MP
|42 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 899 Euro (UVP)
|Ab 1099 Euro (UVP)
Design: Ja, es gibt Unterschiede
Optisch liegen Google Pixel 10 und 10 Pro nah beieinander. Einige Unterschiede lassen sich bei einem genaueren Blick jedoch erkennen. Das teurere Modell hat dünnere Display-Ränder und eine etwas anders geformte Telekamera. Außerdem ist seine Rückseite matt und der Rahmen glänzend – beim Pixel 10 ist es umgekehrt.
Darüber hinaus variieren die zur Auswahl stehenden Farben teilweise. Abgesehen davon sehen sich die beiden Smartphones sehr ähnlich. Es erwartet euch jeweils ein hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse mit flachen Kanten, das an Apples iPhones erinnert.
Display: Pixel 10 Pro klarer Sieger
Google Pixel 10 und 10 Pro haben beide ein 6,3-Zoll-Display, doch beim Pro-Modell misst es 1 mm mehr in der Diagonale. Grund dafür sind die dünneren Ränder, die den Bildschirm umgeben. Darüber hinaus ist das Display des Pixel 10 Pro wesentlich schärfer (2856 x 1280 vs. 2424 x 1080 Pixel) und in der Spitze etwas heller (3300 vs. 3000 Nits).
Auch was die Bildwiederholrate anbelangt, gibt es Unterschiede. Zwar erreichen beide Displays 120 Hz für besonders flüssige Animationen. Nur das Pixel 10 Pro kann jedoch dank LTPO-Technologie dynamisch auf bis zu 1 Hz herunterschalten, um Strom zu sparen. Das Pixel 10 wechselt nur zwischen 60 und 120 Hz.
Kamera-Vergleich: Google Pixel 10 vs. 10 Pro
Während Google im Pixel 9 noch die gleiche exzellente Hauptlinse verbaut hat wie im Pixel 9 Pro, gibt es dieses Mal einen großen Unterschied zwischen Pro- und Standardmodell.
Das Pixel 10 Pro übernimmt das Top-Hauptobjektiv von seinem Vorgänger, das Pixel 10 muss mit der Linse aus dem Pixel 9a vorliebnehmen. Und die ist deutlich schlechter. Zwar löst sie minimal höher auf, doch der wichtige Bildsensor ist hier viel kleiner (1/2.0" vs. 1/1.3"). Heißt: Das Google Pixel 10 Pro macht deutlich bessere Fotos mit dem Hauptobjektiv.
Google Pixel 10: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,2"-Sensor
- 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 10,8-MP-Telelinse: f/3.1, 1/3,2"-Sensor, 5x-Zoom (optisch)
- 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor
Google Pixel 10 Pro: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse:f/1.68, 1/1,31"-Sensor
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel
- 48-MP-Telelinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, 5x-Zoom (optisch)
- 42-MP-Frontkamera: f/2.2, 103 Grad Sichtwinkel
Grund für das Downgrade beim Pixel 10 ist die neu hinzugekommene Telelinse, die allerdings ebenfalls nicht an ihr Pendant beim Pixel 10 Pro heranreicht. Sowohl der optische Zoom als auch der digitale sind beim teureren Modell besser. Auf ganz lange Distanzen (100x Pro Res Zoom) nutzt es sogar generative KI für optimierte Aufnahmen. Ultraweitwinkellinse und Selfie-Kamera sind beim Pixel 10 Pro ebenfalls spürbar überlegen.
Bei aller Kritik sei gesagt: Auch das Pixel 10 macht durchaus gute Fotos. Aber im Kamera-Vergleich mit dem Pixel 10 Pro zieht es eindeutig den Kürzeren. Gut zu wissen außerdem: Nur das Pro-Modell erlaubt wahlweise Fotos mit der vollen Auflösung des Hauptobjektivs (50 MP). Beim Pixel 10 sind 12-MP-Bilder das Maximum, da sich das Pixel-Binning hier nicht abschalten lässt.
Leistung: Gleicher Chip, RAM-Unterschiede
Google Pixel 10 und 10 Pro verfügen über den gleichen Chipsatz: Der Google Tensor G5 bietet einen spürbaren Leistungsschub gegenüber den Vorgängermodellen, kann aber nicht ganz mit den Antrieben von Apple und Samsung mithalten. Bemerkbar macht sich das aber eigentlich nur, wenn ihr aufwendige Mobile Games mit den höchsten Grafikeinstellungen spielt.
Der Tensor G5 ist auf KI spezialisiert und ermöglicht Anwendungen wie die Live-Übersetzung von Telefonaten lokal auf den Geräten. Weil KI eine so große Rolle spielt, sind Pixel 10 und 10 Pro nicht nur mit viel RAM ausgestattet. Es wird auch immer ein Teil davon für künstliche Intelligenz reserviert, um entsprechende Features ohne Verzögerung bereitzustellen.
Das heißt aber auch: Für andere Anwendungen steht euch nicht der komplette Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dass dieser beim Pixel 10 Pro größer ist (16 GB vs. 12 GB), fällt somit stärker ins Gewicht, als manch einer vielleicht annehmen würde.
KI: Google Gemini und Co.
Die zur Auswahl stehenden KI-Features unterscheiden sich nicht. Beide Modelle bieten Zugriff auf spannende neue Funktionen wie die Live-Übersetzung von Telefonaten mit eurer Stimme oder den Kamera-Coach, der euch beim Fotografieren hilft.
Even if you speak only un poquito🤏 Spanish, don’t worry— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
Voice Translate on #Pixel10 can now instantly translate, entirely on-device, what each caller says using the sound of their voice, so conversations in different languages feel more authentic & stay private¹🗣️ pic.twitter.com/Of5SyfJjxA
Oder "Ask Photos", mit dem sich Bilder per Textprompt bearbeiten lassen – sehr praktisch, aber in Deutschland zum Marktstart leider noch nicht verfügbar. Das gilt auch für "Magic Cue", das beispielsweise in Chats automatisch Informationen aus E-Mails und anderen Google-Apps bereitstellen kann, wenn ihr das benötigt – und das Feature aktiviert habt.
Der größere Arbeitsspeicher des Pixel 10 Pro kann einen Unterschied beim Nutzungserlebnis machen. Heißt: Besonders aufwendige Funktionen stehen auf dem Pro-Modell mitunter womöglich mit geringerer Verzögerung bereit.
Auch wenn sich dies nur im direkten Vergleich bemerkbar macht und das Pixel 10 aktuell ebenfalls sehr gut für KI aufgestellt ist: Künftige KI-Funktionen, die Google via Pixel Drop einführt, könnten noch mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem Pixel 10 Pro seid ihr hier auf der sicheren Seite.
Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
Das Google Pixel 10 bietet kurioserweise etwas mehr Akkukapazität als das Pro-Modell (4970 mAh vs. 4870 mAh). In der Praxis hält jedoch das Pixel 10 Pro einen Tick länger durch. Grund dafür dürfte das effizientere LTPO-Display sein. Der Unterschied ist aber gering. Google gibt wie üblich 24 Stunden Akkulaufzeit bei typischer Nutzung für beide Modelle an.
Die Ladegeschwindigkeit ist jeweils identisch. Google Pixel 10 und 10 Pro laden via USB-C mit etwa 30 W und – über den neuen Pixelsnap-Ladestandard – kabellos mit bis zu 15 W. Reverse Wireless Charging gibt es anders als bei den Vorgängermodellen nicht mehr.
Preise im Vergleich
Für das Pixel 10 Pro verlangt Google 200 Euro mehr als für das Pixel 10. Über 256 GB Speicher gibt es nur beim Pro. Hier seht ihr die Preise für die einzelnen Konfigurationen zum Marktstart:
Preise für das Google Pixel 10
- 128 GB: ab 899 Euro
- 256 GB: ab 999 Euro
Preise für das Google Pixel 10 Pro
- 128 GB: ab 1099 Euro
- 256 GB: ab 1199 Euro
- 512 GB: ab 1329 Euro
- 1 TB: ab 1589 Euro
