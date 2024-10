Google Pixel 9 vs. Samsung Galaxy S24: Der große Vergleich

In diesem Vergleich treffen Google Pixel 9 und Samsung Galaxy S24 aufeinander. Zwei Smartphones, die anspruchsvolle Android-Fans ganz oben auf dem Zettel stehen haben sollten. Was sind die Unterschiede – und welches Gerät ist die bessere Wahl? Hier findet ihr die Antworten.

Google Pixel 9 vs. Galaxy S24: Wichtigste Unterschiede

Größe: Pixel 9 spürbar größer

Leistung: Galaxy S24 etwas schneller

Kamera: beim Google Pixel 9 deutlich besser

Zoom: Telelinse nur beim S24

Akkulaufzeit: beim Pixel 9 besser

Display: Pixel 9 etwas bessere Farben, S24 effizienter

KI: Galaxy AI vs. Google Gemini

Technische Daten im Vergleich

Design: Android-Handys im iPhone-Look

Sowohl das Google Pixel 9 als auch Samsungs Galaxy S24 erinnern mit ihrem flachen Alu-Rahmen und abgerundeten Ecken an Apples iPhones. Das Google Pixel 9 ist ein ganzes Stück größer als das Galaxy S24, das allerdings auch sehr kompakt ausfällt. Grund für den Größenunterschied sind das größere Display und die breiteren Bildschirmränder. Ansonsten finden sich die optischen Unterschiede vor allem auf der Rückseite.

(© 2024 Google ) Google Pixel 9 in der Farbe Peony (© 2024 Samsung ) Das Galaxy S24 in Onyx Black

Während Samsung die Kameraobjektive direkt in das Gehäuse eingelassen hat, setzt Google auf einen sehr auffälligen Kamerabalken. Wem das nicht gefällt, der sei beruhigt: Steckt ihr das Google Pixel 9 in eine Hülle, fällt das Kamera-Modul deutlich weniger auf – und sieht sogar richtig gut aus.

Beide Smartphones sind hinten und vorn durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Ein Staub- und Wasserresistenz nach IP68 ist ebenfalls jeweils gegeben.

Größenvergleich: S24 kompakter als Pixel 9

Das Google Pixel 9 ist spürbar größer als das Galaxy S24. Hier seht ihr die jeweiligen Abmessungen im Größenvergleich:

Google Pixel 9 : 152,8 x 72 x 8,5 mm / 6,3 Zoll in der Diagonale

: 152,8 x 72 x 8,5 mm / 6,3 Zoll in der Diagonale Galaxy S24: 147 x 70,6 x 7,6 mm / 6,2 Zoll in der Diagonale

Zwar bietet das Pixel 9 dafür auch einen größeren Bildschirm, aber es überragt beispielsweise auch das iPhone 16 Pro deutlich, mit dem es die Bilddiagonale von 6,3 Zoll gemein hat.

Display: Pixel 9 und S24 auf Augenhöhe

Google Pixel 9 und Galaxy S24 haben zwei der besten Displays des Jahres 2024. Wie bereits erwähnt, erwarten euch beim Google Pixel 9 ein etwas größeres Display und etwas breitere Bildschirmränder. Die Anzeige ist in etwa gleich scharf (422 ppi (Pixel 9) vs. 416 ppi (S24), die Spitzenhelligkeit ebenfalls (2700 Nits vs. 2600 Nits).

(© 2024 CURVED )

Die Bildqualität ist jeweils sehr gut, wobei das Pixel-9-Display bei der Farbdarstellung leicht vorne liegt. Dafür hat das Galaxy S24 ein LTPO-Display, das die Bildwiederholrate auf ein 1 Hz reduzieren kann, um Strom zu sparen. Für besonders flüssige Animationen unterstützen beide Bildschirme bis zu 120 Hz. Doch nach unten hin ist für das Pixel 9 bei 60 Hz Schluss. LTPO bietet Google 2024 nur beim Pixel 9 Pro (XL).

Ein klarer Gewinner ist im Display-Vergleich nicht auszumachen. Die beiden sehr guten Displays sind auf Augenhöhe – mit leichten Vorteilen für das Pixel 9, wenn man die Effizienz außen vor lässt.

Kamera-Vergleich: Google Pixel 9 vs. Galaxy S24

Die Kamera-Performance ist traditionell eine große Google-Stärke und das Pixel 9 reiht sich hier nahtlos ein. Mit der wichtigen Hauptlinse produziert es – unter anderem dank des größeren Bildsensors – deutlich bessere Fotos als das Galaxy S24: ein Klassenunterschied.

Das Google Pixel 9 (Bild) gewinnt der Kamera-Vergleich mit dem S24 locker (© 2024 Google )

Darüber hinaus performt das Ultraweitwinkelobjektiv des Pixel 9 besser und kann zudem – anders als beim S24 – Makro-Fotos aufnehmen. Darüber hinaus profitiert ihr mit dem Pixel 9 – etwa bei Porträt-Fotos – vom schöneren Bokeh. Das Galaxy S24 ist nur beim Zoomen überlegen, da es dem Pixel 9 eine Telelinse und somit einen optischen Zoom Voraus hat.

Bei der Videoaufnahme ist dann wieder das Google Pixel 9 die klar bessere Wahl, das den Kamera-Vergleich trotz einer Linse weniger eindeutig gewinnt.

Google Pixel 9: Kamera-Specs 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, Makro, Autofokus

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, Makro, Autofokus 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, Autofokus

Sasmung Galaxy S24: Kamera-Specs 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, Autofokus

Leistung: Google Tensor G4 vs. Exynos 2400

Obwohl der Google Tensor G4 im Pixel 9 auf dem Exynos 2400 des Galaxy S24 basieren soll, ist das Samsung-Handy spürbar leistungsstärker. Bemerkbar machen kann sich das hauptsächlich bei anspruchsvollen Mobile Games. Auch das

Das Google Pixel 9 bietet trotzdem Flaggschiff-Performance, nur eben nicht ganz auf dem Niveau einiger anderer Oberklasse-Handys.

KI: Google Gemini und Galaxy AI

(© 2024 CURVED )

Beide Smartphones sind mit umfangreichen KI-Funktionen ausgestattet. Google Gemini ist Googles Pendant zu ChatGPT und Apple Intelligence.

Der Chatbot bzw. KI-Assistent steht nicht nur auf dem Pixel 9, sondern via Google Play auch für das Galaxy S24 zur Verfügung – in den Varianten Gemini Nano und Gemini Pro. Zum erweiterten Funktionsumfang gehören etwa Tools zur KI-gestützten Text- und Bilderstellung.

(© 2024 CURVED )

Die Galaxy AI steht zum Zeitpunkt dieses Vergleichs nur auf unterstützten Samsung-Handys wie dem Galaxy S24 bereit. Sie umfasst eine Handvoll KI-Funktionen, unter denen die Live-Übersetzung von Telefonaten und persönlichen Gesprächen die wohl interessanteste ist.

Ebenfalls zur Galaxy AI zählt Samsung die Bildersuche Circle To Search, die aber auch auf dem Pixel 9 bereitsteht – denn das Feature ist in Zusammenarbeit mit Google entstanden. Umkreist ihr ein Objekt auf dem Bildschirm, servieren euch die Handys Informationen dazu aus dem Netz.

Akku und Aufladen

Mit dem Pixel 9 hat Google endliche eine große Schwäche seiner bisherigen Smartphones adressiert: die Akkulaufzeit. Die ist beim 2024er-Modell stark verbessert und auch spürbar länger als beim Galaxy S24.

Zwar gibt Google für das Pixel 9 wie für den Vorgänger "mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit" an. Doch diese schwammige Angabe hatte schon immer wieder wenig Aussagekraft – ähnlich wie die 29 Stunden Videowiedergabe, die Samsung dem Galaxy S24 zuschreibt.

In unabhängigen Akku-Tests hat das Google Pixel 9 spürbar mehr Ausdauer bewiesen als das Pixel 8 und auch als das Galaxy S24.

(© 2024 CURVED )

Beim Aufladen gibt es keine nennenswerten Unterschiede: Via Kabel lädt das Google Pixel 9 mit bis zu 27 W auf, das Galaxy S24 mit maximal 25 W. Ohne Kabel fließt der Strom jeweils mit bis zu 15 W. Beim Pixel 9 ist dafür allerdings der Google Pixel Stand der 2. Generation (hier bei Amazon) notwendig. Andere Ladegeräte ermöglichen Wireless Charging lediglich mit bis zu 12 W.

Sieben Jahre Updates von Google und Samsung

Nutzer von Google Pixel 9 und Samsung Galaxy S24 können sich über sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates freuen – wie üblich ausgehend vom Marktstart. Die vorbildliche Update-Politik ist in dieser Form bei kaum einem anderen Hersteller zu finden und macht beide Handys sehr zukunftssicher.

Preise im Vergleich

Als über ein halbes Jahr älteres Gerät ist das Galaxy S24 zurzeit günstiger erhältlich als das Google Pixel 9. Hier seht ihr die aktuellen Preise bei Amazon (Stand Mitte Oktober 2024):

Unser Fazit: Google Pixel 9 oder Samsung Galaxy S24? Francis Lido Google Pixel 9 und Galaxy S24 sind die wohl naheliegendsten Kandidaten für anspruchsvolle Android-Nutzer. Beide Handys sind ähnlich stark. Größter Vorteil des Google Pixel 9 ist die exzellente Foto- und Videoqualität. Abgesehen von der fehlenden Telelinse, ist es eines der besten Kamera-Handys 2024. Hinzu kommt eine bessere Akkulaufzeit als beim Galaxy S24. Samsungs Premiummodell wiederum punktet vor allem mit der besseren Leistung. Anspruchsvolle Mobile Gamer sind mit dem Galaxy S24 besser beraten. Außerdem ist das Samsung-Handy deutlich kompakter. Ansonsten halten sich die Unterschiede in Grenzen. Ob ihr euch für das Google Pixel 9 oder das Galaxy S24 entscheiden solltet, hängt also maßgeblich davon ab, ob die bessere Kamera oder mehr Leistung für euch wichtiger ist. Beide Geräte sind jedenfalls eine exzellente Wahl.