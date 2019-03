Handyversicherung, Panzerglas oder Hülle - welcher Schutz lohnt sich?

Egal ob günstiges Modell oder teures Flaggschiff. Es ist meist sehr ärgerlich, wenn das Handy kaputt ist. Neben dem finanziellen Schaden könnte es dadurch auch passieren, dass ihr den Zugriff auf viele Daten verliert, die auf dem Gerät gespeichert sind. Es gibt allerdings verschiedene Möglichkeiten, euer Smartphone möglichst gut zu schützen. Neben einer Handyversicherung sind Panzerglas und eine Hülle empfehlenswert. Was sich davon für euch lohnt, erfahrt ihr hier.

Wann sich die Handyversicherung lohnt

Eine Handyversicherung hilft bei einem kaputten Smartphone zwar nicht gegen den physischen Schaden, reduziert dafür aber den finanziellen Schaden. Gegen einen monatlichen Beitrag habt ihr die Möglichkeit, das Gerät bei Defekt reparieren zu lassen oder sogar Ersatz zu bekommen. Viele Versicherungen decken Dinge wie Diebstahl, Wasserschäden und Bruch (etwa durch einen Sturz) ab.

Wenn ihr etwa einen handwerklichen Beruf nachgeht und euer Smartphone häufig auf dem Boden ablegt, kann ein Versehen schnell zu einem kaputten Display führen. Führt ihr das Handy hingegen etwa in einer Handtasche mit, könnte es leichter zu einem Diebstahl kommen, als wenn ihr das Gerät direkt am Körper tragt. Zudem gibt es noch Personen, denen besonders häufig etwas herunterfällt.

Egal, zu welchem Personenkreis ihr gehört: Sollte euch eure Vergangenheit bereits häufiger gezeigt haben, dass euer Smartphone mit höherer Wahrscheinlichkeit herunterfallen könnte – auf den Boden oder etwa in die Toilette – oder wenn ihr euch gegen Diebstahl absichern wollt, lohnt sich eine Handyversicherung meist schon. Allerdings erlauben einige Anbieter nur eine begrenzte Anzahl an Schadensmeldungen pro Jahr. Zudem müsst ihr meist eine Selbstbeteiligung im Fall der Fälle zahlen.

Wasserschäden deckt die Hersteller-Garantie nicht ab. (Bild: Das wasserdichte Sony Xperia XZ Premium)

Handy-Schutz durch Panzerglas?

Mit einem Panzerglas schützt ihr euer Smartphone in erster Linie vor Kratzer. Zudem sogt es dafür, dass euer Display bei einem Sturz besser vor einem Bruch geschützt ist. Wenn ihr den Bildschirm also möglichst gut schützen wollt, solltet ihr über Panzerglas nachdenken. Besonders günstigere Smartphones profitieren davon, da sie meist einen leichter zu zerkratzenden Screen besitzen.

Doch auch bei Premium-Smartphones lohnt sich Panzerglas. Zwar setzen viele Hersteller für ihre Top-Modelle auf stabiles Gorilla Glass, das erst ab einem Härtegrad von 6 oder 7 zerkratzt. Dennoch können mit der Zeit viele kleine Mikrokratzer entstehen – selbst wenn ihr das Gerät in der Hosentasche tragt und die Schlüssel in einer anderen Tasche sind. Auch größere und spürbare Kratzer kann Gorilla Glass nicht immer verhindern. Ihr solltet euch also überlegen, ob ihr hier nicht ebenso zu Panzerglas greift.

Wieso eine Hülle wichtig ist

Zu den wichtigsten Anschaffungen für ein Smartphone gehört die Hülle. Es gibt etwa Cases mit sogenannten Bumpern, die bei einem Sturz den Schock absorbieren und so den Displaybruch verhindern. Eine Klapphülle wiederum schützt den Bildschirm, wenn sich das Handy etwa in der Hosentasche befindet – ähnlich wie Panzerglas. Dafür bietet so ein Case meist nur wenig Schutz vor Sturzschäden.

Selbst dünne Hüllen sorgen für etwas Schutz – und machen das Smartphone griffiger (© 2017 CURVED)

Gerade wenn euer Smartphone eine Vorder- und Rückseite aus Glas hat, solltet ihr über die eine Hülle nachdenken. Meist sind diese Handys sehr rutschig und es besteht die Gefahr, dass sie euch aus der Hand gleiten. Zum Beispiel mit einem Silikon-Case wird euer Gerät griffiger – was euch bei der Nutzung auch ein sichereres Gefühl geben dürfte. Auch eine dünne Hülle hilft hier schon, falls ihr ein dickeres Modell mit Bumper nicht nutzen wollt.

Mit einer schockabsorbierenden Silikonhülle, Panzerglas und Handyversicherung dürfte euer Smartphone selbst für einige extreme Bedingungen ausgestattet sein. Wie viel Schutz ihr tatsächlich benötigt, hängt davon ab, wie sorgsam ihr generell mit dem Handy umgeht oder wie vielen "gefährlichen" Situationen es regelmäßig ausgesetzt ist. Selbst wenn ihr das Smartphone wie ein rohes Ei behandelt, solltet ihr zumindest eine gute Hülle besorgen, um die Investition zu schützen.

