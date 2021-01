HomeSpot einrichten: So verbindet ihr ihn mit dem Internet

Ihr wollt Internet daheim haben, aber habt vielleicht kein gutes DSL-Angebot oder keine Lust, auf einen Techniker zu warten? Dann wäre ein HomeSpot vielleicht das Richtige für euch. Der ist mehr als einfach einzurichten.

Mit einem HomeSpot empfangt ihr euer Internet über einen Funknetzrouter, den ihr einfach nur an die Steckdose klemmt. Danach surft ihr im Idealfall im LTE- oder sogar 5G-Netz. Der HomeSpot-Router funktioniert genauso wie jeder DSL-Router: Ihr verbindet eure Geräte via WLAN und seid dann auch mit eurem Smartphone, Laptop oder Smart-TV im Netz. Und so richtet ihr ihn ein:

HomeSpot: Installation vorbereiten

Sofern noch nicht geschehen, müsst ihr erst eure SIM-Karte über euren Anbieter freischalten. Ist sie freigeschaltet, könnt ihr sie in dem entsprechenden SIM-Karten-Slot in euren HomeSpot-Router stecken.

Danach schließt ihr euren HomeSpot-Router an das Stromnetz an. Je nach Modell dauert es einige Minuten, bis das Gerät hochgefahren ist. Das erkennt ihr daran, dass wahlloses Blinken der verschiedenen LEDs aufhört.

HomeSpot konfigurieren

Nun müsst ihr mit eurem Smartphone oder eurem Laptop eine WLAN-Verbindung zu eurem Router herstellen. Unterstützt euer Gerät die Verbindung via WPS (Wi-Fi Protected Setup), so müsst ihr an eurem Router die WPS-Taste drei Sekunden drücken und dann am Endgerät die WPS-Funktion aktivieren.

Ist euer Gerät mit dem WLAN verbunden, könnt ihr über euren Browser auf die Benutzeroberfläche des HomeSpot-Routers zugreifen. Oftmals geschieht dies über die IP-Adresse 192.169.1.1 oder einem spezifischen Webseitennamen. Dieser steht inklusive des Kennworts auf der Rück- oder Unterseite eures Routers.

Wenn euer Anbieter euch einen Konfigurationscode mitgeliefert hat, werdet ihr beim Start gebeten, diesen einzutippen. Der Konfigurationscode übernimmt dann die Einrichtung des HomeSpot-Routers und stellt alle benötigten Einstellungen für euch ein. Ist dies nicht der Fall, so müsst ihr die Daten für eure SIM-Karte, euren Namen und das Passwort beziehungsweise die PIN selbst eintragen. Wenn alles klappt, leuchtet eure Internet-LED am Router grün.

Wenn ihr die Erklärungen noch einmal in einem Video sehen wollt, empfehlen wir euch dieses Tutorial für die Einrichtung des o2 HomeSpots: