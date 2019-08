Huawei P30 lite Case: Unsere Top 5 Handyhüllen fürs kleine P30

Um das Innere zu schützen, muss man manchmal eben auch aufs Äußere achten. Sucht ihr nach einem geeigneten Huawei P30 lite Case, seid ihr hier genau richtig. Wir haben uns umgeschaut und euch fünf Handyhüllen für das P30 lite rausgesucht – von Leder über Silikon bis hin zu smarten Booklets.

Im Mai war es so weit: Die Huawei P30-Familie bekam Nachwuchs. Das P30 lite ist quasi der kleine Bruder des Huawei P30 und P30 Pro – und hat einiges zu bieten, wie wir auch schon in unserem CURVED-Test feststellen konnten. Schließlich ist das Smartphone gleichzeitig auch der Nachfolger des Huawei P20 lite, dem meistverkauften Smartphone 2018.

Um das 6,15-Zoll-Display und die technischen Teile eures Huawei Smartphones ideal zu schützen, können wir euch nur den Griff zu einer passenden Handyhülle empfehlen. Dabei gibt es für jeden Typen das passende P30 lite Case – ganz nach euren Bedürfnissen.

Unsere Empfehlung Huawei P30

Klare Sicht auf das Huawei P30 lite dank transparentem Case von Otterbox

Ihr sucht nach einem robusten Case, wollt jedoch nicht den Blick auf euer Handy versperren? Dann haben wir das richtige P30 lite Case für euch: die Symmetry Clear Schutzhülle von Otterbox. Die durchsichtige Handyhülle aus synthetischem Kautschuk und Polycarbonat ist Kratzfest, schmal und bringt euer Smartphone perfekt zur Geltung. Der Rahmen der Hülle ist erhöht und abgeschrägt, wodurch euer Display geschützt wird.

Preislich spielt dieses P30 lite Case mit 34,90 Euro zwar in der oberen Riege, doch manchmal hat Qualität auch einfach ihren Preis. Besonders bei P30 lite Geräten in der exotischen Farbe Peacock Blue lohnt sich die Investition. So ist das Smartphone geschützt, der auffällige Farbverlauf aber nicht versteckt.

P30 lite Handyhülle nach US-Militärstandard von Urban Armour

Die nächste Hülle, die es in unsere Liste geschafft hat, ist etwas für besonders Aktive oder besonders Schusselige. Denn das Scout Case von Urban Armour Gear bietet nicht einfach Schutz vor Stürzen und Stößen. Diese P30 lite Hülle erfüllt sogar die Falltest-Standards des US-Militärs. Ihr könnt damit außerdem auch weiterhin die Induktionsladung benutzen, sowie alle weiteren Funktionen eures Smartphones – die Tasten wurden leicht vergrößert, damit ihr sie besser bedienen könnt.

Das Scout Case könnt ihr in Schwarz bereits ab 22 Euro online bestellen. Besonders robust wird diese Handyhülle übrigens durch ihren außergewöhnlichen Aufbau: Das Äußere des Cases ist hart, während im Inneren ein stoßfester, weicher Kern dem Ganzen seine Widerstandsfähigkeit verleiht.

Ultra dünnes P30 lite Case von iBetter

Große Abenteuer oder Eskapaden erwartet ihr in nächster Zeit nicht? Wenn ihr einfach nur nach einer Handyhülle sucht, die besonders dünn ist und sich angenehm anfühlt, solltet ihr euch die iBetter Ultra Thin aus Silikon einmal genauer ansehen. Denn das Case aus hochwertigem Silikon ist ausgesprochen dünn und rutscht aufgrund der eingearbeiteten Rillen an der Außenseite nicht so leicht aus der Hand.

Schutz biete das Case laut Hersteller vor Stößen, Kratzern und Staub. Außerdem ist das Material leicht wieder sauber zu bekommen. Kaufen könnt ihr die Hülle für euer Huawei P30 lite bereits ab 8,95 Euro.

Smartes Booklet Cover von Huawei fürs P30 lite

Natürlich hat auch Huawei selbst für den Jüngsten der P30-Familie ein spannendes Case im Angebot. Das chinesische Unternehmen bietet ein gut sitzendes Booklet an, welches das Smartphone ideal vor Kratzern schützt. Das Highlight der Hülle: das stylische hd-smart-window. So könnt ihr ganz einfach auch bei einem zugeklappten Case beispielsweise Anrufe entgegennehmen.

Die Schutzhülle für das Huawei P30 lite besteht aus weichem PU-Leder, ist wasserabweisend, in Maßen schmutzresistent und bereits für knapp 13 Euro zu erstehen.

Wildleder Huawei P30 Handyhülle – für besonders legeren Chic

Ein Flip-Cover ist euer Ding, genauso wie hochwertige Materialien, doch ihr seid mehr der legere Wildleder-Typ? Dann ist das Case von QLTYPRI in braun möglicherweise genau euer Fall. Das Etui besteht ebenfalls wie das Huawei-Case aus PU-Leder, kommt allerdings in der rustikalen Wildlederoptik daher. Außerdem bietet das Case in der Innenseite des Deckels einen Schlitz, in dem Ausweis oder EC-Karte ideal Platz finden. Diese Huawei P30 Lite Hülle kostet rund 14 Euro.