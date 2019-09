Huawei Tricks und Funktionen, die euer EMUI-Smartphone noch smarter machen

Ihr sucht nach Huawei Tricks und Tipps? Dann seid ihr hier genau richtig! Immer leistungsstärkere Prozessoren, unglaublich scharfe Kameralinsen und ein Display zum Niederknien – das sind mittlerweile die Kriterien, in denen sich die Königsklasse der Smartphones duelliert.Doch was macht ein Smartphone eigentlich so richtig smart? Unserer Meinung nach unter anderem auch diese vier Huawei Tricks und Funktionen.

"Einhandmodus": Mit diesem Huawei Trick steuert ihr das Gerät mit links – oder rechts

Mit einem Länge-Breite-Verhältnis von 15,8 cm x 7,34 cm ist das Huawei P30 Pro zwar ein edles, aber auch großes Smartphone – und damit ist es im Huawei-Sortiment nicht allein. Damit ihr euer Gerät dennoch mit nur einer Hand bedienen könnt, hat der Handyhersteller aus China ein kleines Extra eingebaut: den "Einhandmodus".

In diesem wird der angezeigte Bildschirm verkleinert und rückt in eine untere Ecke – mit diesem praktischen Huawei Trick könnt ihr beispielsweise das P30 Pro ganz einfach mit nur einer Hand steuern. Einstellen könnt ihr den "Einhandmodus" dabei wie folgt:

Einstellungen Intelligente Unterstützung Einhandmodus

"Touchschutz": Verabschiedet euch von unerwünschten Hosentaschen-Telefonaten

Smart ohne Touch? Das ist mittlerweile ein Widerspruch. Manchmal scheint es das Smartphone mit seiner Empfindlichkeit etwas zu gut zu meinen. Habt ihr das Problem, dass euer Touchscreen für euren Geschmack zu sensibel reagiert, könnt ihr von unserem Huawei Trick Nummer zwei Gebrauch machen: dem "Touchschutz".

Dadurch achtet dein Huawei Smartphone darauf, ob es versehentliche Eingaben sind, die das smarte Display registriert. Anrufe aus der Hosentasche oder dem vollgestopften Rucksack sollen damit der Vergangenheit angehören. Und so aktivierst du die Funktion:

Einstellungen Intelligente Unterstützung Touchschutz

Huawei Trick: Der "Handschuhmodus" rettet den Smartphone-Winter

Kennt ihr das auch? Der beißende Winterwind zieht eisig seine Schneisen und ihr seid nur froh, dass eure Hände sicher verwahrt in den Handschuhen stecken. Einziges Problem: Eigentlich müsstet ihr gerade mal jemanden anrufen oder sonst etwas mit eurem Huawei Smartphone anstellen.

In solchen Wetterlagen rettet euch der "Handschuhmodus" die Fingerspitzen, wenn ihr nicht zufälligerweise Touch-Handschuhe tragt. Nutzt ihr diesen Huawei Trick, reagiert euer Touchscreen wesentlich empfindlicher auf die Berührung eures Fingers – auch durch eine Stoffschicht hindurch. Hier aktiviert ihr den "Handschuhmodus":

Einstellungen Intelligente Unterstützung Handschuhmodus

Klopf, Klopf! – Wer ist da? – Huawei Trick Nummer vier!

Dieser Huawei Trick ist tatsächlich eine kleine Besonderheit von EMUI. Denn ihr könnt damit auf den typischen Griff auf zwei Hardwaretasten verzichten, um einen Screenshot zu erstellen. Stattdessen reicht schon ein Klopfen mit den Fingerknöcheln. Das ist wohl besonders für motorisch etwas unkoordinierte Menschen hilfreich – zu denen ich mich persönlich dazuzähle. Einstellen könnt ihr dieses Feature einmalig wie folgt: