iPad Air (2019): Hülle mit Tastatur – die besten Keyboard-Cover

Für das iPad Air (2019) eine Hülle mit Tastatur zu finden ist nicht so einfach, wie manch einer denken mag. Da das Tablet von Apple noch relativ neu ist, hält sich die Auswahl bislang in Grenzen. Wir werfen einen Blick auf die aktuell besten Tastatur-Hüllen für das Gerät.

Apples Tastatur-Hülle nennt sich Smart Keyboard

Logitech bietet mit der Slim Combo ein etwas günstigeres Case an

Vergleichbare Alternativen gibt es aktuell nur im Ausland

Warum solltet ihr euch überhaupt nach einer Hülle mit Tastatur umschauen? Ganz einfach: Das Zubehör bietet eurem iPad Air (2019)einerseits Schutz. Anderseits macht das integrierte Keyboard das Tippen deutlich komfortabler. Dennoch büßt ihr nicht zwangsläufig an Mobilität ein.

Apples Smart Keyboard

Die offizielle Lösung ist gleichzeitig auch eine der besten. Das Smart Keyboard von Apple ist perfekt auf das iPad Air (2019) abgestimmt. Es lässt sich über den Smart Connector anschließen und wiegt kaum etwas. Da es enorm dünn ist, passt es gut zum ebenfalls sehr schlanken Tablet. Wer einen edlen minimalistischen Look sucht, ist hier genau richtig.

Allerdings hält sich der Schutz in Grenzen. Das Smart Keyboard bedeckt weder den Rahmen noch die Rückseite des Tablets. Stattdessen schützt es in erster Linie das Display. Während ihr also vor Kratzern sicher seid, solltet ihr das iPad Air (2019) besser nicht fallen lassen. Außerdem fehlt eine Halterung für den Apple Pencil.

Bei einem solch dünnen Keyboard fällt der Tastenhub naturgemäß gering aus. Dafür fühlt sich das Tippen aber sehr angenehm an. Wem Design, Mobilität und Komfort wichtiger sind als der Schutz, der kann bedenkenlos zugreifen. Voraussetzung ist natürlich das nötige Kleingeld: Mit einem Preis von 179 Euro ist das Smart Keyboard nichts für Sparfüchse.

Logitech Slim Combo

Eine ebenfalls gute und etwas günstigere iPad-Air-(2019)-Hülle mit Tastatur ist die Logitech Slim Combo für 139 Euro. Sie bietet sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber dem Smart Keyboard von Apple. Für sie spricht etwa der bessere Schutz, da sie sich auch über den Rahmen und die Rückseite zieht.

Die Logitech Slim Combo gibt es nicht nur für das iPad Pro (Bild) (© 2019 Logitech)

Dafür bringt die Logitech Slim Combo aber auch deutlich mehr auf die Waage. Mit 526 Gramm wiegt sie sogar mehr als das iPad Air (2019) selbst. So wirklich "slim" ist die Tastatur-Hülle von Logitech also nicht. Dadurch verhüllt sie das schicke Design des Tablets auch deutlich mehr als das Smart Keyboard von Apple. Im Gegenzug bietet das Keyboard-Case aber die Halterung für den Apple Pencil, die das Smart Keyboard schmerzlich vermissen lässt.

Außerdem gibt es vier verschiedene Modi, bei denen es sich allerdings einfach um verschiedene Aufstellmöglichkeiten handelt. Dazu zählt etwa, dass ihr die Tastatur bei Bedarf entfernen könnt. Das iPad Air (2019) ist dann immer noch geschützt, aber etwas handlicher. Das Tippen fällt auf der Logitech Slim Combo ähnlich komfortabel aus wie auf dem Smart Keyboard.

Kaum Alternativen

Zu den beiden genannten Tastatur-Hüllen für das iPad Air (2019) gibt es aktuell kaum Alternativen – zumindest auf dem deutschen Markt. Das könnte sich aber bald ändern. Im Ausland gibt es durchaus weitere interessante Lösungen, die künftig auch bei uns erhältlich sein dürften. In den USA bietet etwa IVSO ein solches iPad-Case mit Tastatur an. Es handelt sich um eine Art Kompromiss zwischen den Ansätzen von Apple und Logitech. Das Case schützt euer Gerät besser als das Smart Keyboard, ist aber nicht so klobig wie die Slim Combo. Auf einen Deutschland-Release hoffen wir außerdem bei der Brydge 10.5 Series II, die euer iPad Air (2019) quasi in ein Notebook verwandelt.

