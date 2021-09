Es hat eine Weile gedauert, bis Apple die Zurückhaltung bei der Farbgebung seiner Smartphones aufgegeben hat. Lange Zeit gab es nur Schwarz und Grau, doch inzwischen geht es deutlich farbenfroher zu. Wir zeigen euch, zwischen welchen iPhone-11-Farben ihr wählen dürft.

Zwei Farbsets für drei Modelle

Das iPhone 11 hat Apple in drei Varianten aufgelegt:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Die unterscheiden sich gleich in mehrfacher Hinsicht. Das betrifft die Größe des Displays und insbesondere die Gestaltung der Rückseite. Denn die beiden Pro-Varianten setzen auf eine Triple-Kamera, während das einfache iPhone 11 (hier mit Vertrag) lediglich zwei Linsen trägt. Vielleicht sind die Produktmanager bei Apple der Ansicht, dass die Käuferinnen und Käufer von Pro-Modellen weniger auf Farben stehen. Jedenfalls gibt es zwei verschiedene Farbsets. Beim iPhone 11 könnt ihr zwischen sechs Farben wählen, bei den beiden Pros sind es nur vier.

iPhone 11 Farben: Eher gedeckt als bunt

Die Farben des iPhone 11 sind:

Alle iPhone-11-Farben (© 2019 Apple )

Schwarz

Grünt

Gelb

Violett

Product Red

Weiß

Was ist Product Red? Mit der Wahl dieser Farbe unterstützt ihr eine gute Sache. Apple arbeitet seit vielen Jahren mit einer gemeinnützigen Organisation zusammen, die diese Farbe lizenziert. Beim Kauf dieser Produkte fließt wieder Geld an die Organisation zurück, die sich dem Kampf gegen AIDS verschrieben hat.

Mit den eher gedeckten Farben versucht Apple sich wohl von der inzwischen sehr bunten Android-Konkurrenz abzuheben. Ein schönes Detail hierbei: Der aus Aluminium produzierte Rahmen greift die auf der Rückseite verwendete Farbe auf. Bei Apple gibt es also Farbe bis zum Rand.

iPhone 11 Farben: Pro und Pro Max sind eher dezent

Mit den beiden Versionen iPhone 11 Pro und Pro Max spricht Apple besonders Fotofans an, denn beide Modelle besitzen ein anderes Kamera-Setup und leisten entsprechend mehr.

Das zeigt sich auch in einem anderen Design der Rückseite. Die wie beim 11er durchgefärbte Kamerabucht besitzt erkennbar mehr Linsen. Die Rückseite selbst ist auch aus glänzendem Glas produziert. Entsprechend rasch bemerkt ihr beim täglichen Gebrauch die obligatorischen Fingerabdrücke. Der Rahmen der beiden Pro-Modelle besteht aus Edelstahl und greift die Farben der Rückseite auf.

Beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max habt ihr die Wahl zwischen vier Farben:

Die Farbvarianten des iPhone 11 Pro (Max) (© 2019 Apple )

Gold

Nachtgrün

Silber

Space Grau

Bei den iPhone-11-Farben musst ihr euch also zwischen eher bunten und gedeckten Tönen entscheiden. Und wenn nun gar nichts nach eurem Geschmack dabei ist, könnt ihr das iPhone in eine Hülle stecken. Die gibt es inzwischen in unzähligen Farbvarianten.