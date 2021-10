Probleme mit dem WLAN-Zugang hat jedes Smartphone hin und wieder. Das iPhone 11 ist aber ein Sonderfall – habt ihr hier Schwierigkeiten mit dem WLAN, helfen euch in vielen Fällen unsere Tipps weiter.

Inhaltsverzeichnis

In der langen Geschichte des iPhones tauchten immer mal wieder Bugs und Probleme auf, die den WLAN-Zugang betrafen. Das iPhone 11 scheint von solchen Störungen besonders betroffen zu sein. Wenn ihr ein solches Smartphone besitzt und euch häufiger über instabile WLAN-Verbindungen ärgert, befolgt am besten unsere Lösungsstrategien.

iPhone 11 WLAN-Probleme: Verschiedene Ursachen möglich

Leider gibt es nicht nur eine, sondern drei mögliche Störquellen, was Diagnose und Problemlösung nicht immer einfach macht. Um herauszufinden, wo es hakt, solltet ihr alle genannten Ursachen der Reihe nach durchgehen und unsere Lösungen ausprobieren – so findet ihr heraus, an welcher Stelle der Fehler liegt.

Baut das iPhone 11 keine Verbindung zum WLAN auf, kann das etwa am Router liegen, mit dem ihr euch verbinden wollt. Die Ursache des Problems kann aber auch im Betriebssystem des iPhones, also im iOS, verborgen sein. Und schließlich kann auch ein Hardwaredefekt oder eine generelle Störung vorliegen. Wenn ihr wiederkehrend unter Verbindungsabbrüchen oder gar Probleme damit habt, euch überhaupt in ein WLAN einzuwählen, ist es vielleicht auch an der Zeit, ein Upgrade auf das iPhone 12 (hier mit Vertrag) in Betracht zu ziehen. Ansonsten probiert folgendes:

Ist das Netzwerk aktiviert?

Das habt ihr wahrscheinlich schon überprüft, aber es kommt nicht selten vor, dass man einfach vergisst, dass man das WLAN ausgeschaltet hat. Besonders unterwegs, wenn sich irgendwelche WLAN-Hotspots per Benachrichtigung aufdrängeln wollen, schaltet man diese Funktion gerne mal ab. Deswegen überprüft – noch vor jedem anderen Schritt – einmal in den Einstellungen des iPhones, ob das Netzwerk aktiviert ist. Passt alles? Dann weiter:

Gibt iOS eine Rückmeldung?

Ist das WLAN eingeschaltet, solltet ihr in dem Abschnitt „WLAN“ in euren Einstellungen gleich mal überprüfen, ob das Betriebssystem eine Rückmeldung gibt. Möglicherweise steht hier ein Hinweis wie „Keine Internetverbindung“. Mit Tippen auf das Infosymbol erhaltet ihr dann zusätzliche Hinweise, die schon zur Lösung des Problems führen können. Hier scheint alles okay? Dann folgt dem nächsten Schritt:

Mobiles Internet abschalten

Zu den häufig erfolgreichen und schnellen Problemlösungen zählt auch, das mobile Internet auszuschalten. Vielleicht wechselt das iPhone einfach zu oft zwischen WLAN und mobilem Internet, um das beste Signal zu nutzen. Schaltet dann probeweise einmal das mobile Netz aus, um zu prüfen, ob damit die WLAN-Probleme behoben sind und die Verbindung stabil bleibt.

Hülle ab und Router checken

Sofern möglich, überprüft euren Router:

Ist er eingeschaltet und hat eine Verbindung zum Internet?

Ist das WLAN aktiviert und akzeptiert neue Geräte?

Sind alle Kabel richtig gesteckt?

Wenn eurer iPhone 11 in einer Schutzhülle steckt, entfernt diese einmal probeweise. Manche Cases und Hüllen schützen das iPhone zwar sicher vor Beschädigungen, können aber auch dessen Antennen abschirmen und so den Empfang verschlechtern.

Soft Reset löst WLAN-Probleme

Häufig bringt bereits ein Soft Reset Abhilfe bei WLAN-Problemen: Das ist wie ein Neustart an eurem Computer. Es gehen also keine Daten verloren, aber alles wird einmal herunter- und neu hochgefahren. Ihr startet also lediglich das Betriebssystem neu, das vielleicht nur etwas aus dem Tritt geraten ist. Der Soft Reset geht wie folgt:

Drückt beim iPhone 11 die Taste „Lauter“ und lasst sie sofort wieder los Drückt jetzt auf „Leiser“ und lasst die Taste los Jetzt haltet ihr die Seitentaste so lange gedrückt, bis auf dem Bildschirm das Apple-Logo erscheint

Damit startet das Smartphone neu und wird anschließend auch versuchen, sich erneut mit dem WLAN zu verbinden. Mögliche Fehlerquellen könnten jetzt behoben worden sein.

Ein Netzwerk entfernen

Möglicherweise haben die Schwierigkeiten mit dem Verbindungsaufbau auch mit dem gewählten WLAN zu tun. In diesem Fall kann es helfen, es einfach aus der Liste der gespeicherten Verbindung zu entfernen, um es dann noch einmal neu einzurichten. Das funktioniert so:

Öffnet die Einstellungen Tippt auf das Infosymbol neben der problematischen WLAN-Verbindung Wählt jetzt „Dieses Netzwerk ignorieren“ aus Der Eintrag sollte jetzt in die Liste der gefundenen Netzwerke wandern Wählt das Netzwerk erneut aus und tippt auf „Verbinden“ Gebt das Passwort des Netzwerks ein

Flugmodus aktivieren

Ist ein Problem von Seiten des Routers (sofern ihr Zugang dazu habt) ausgeschlossen, könnt ihr einmal den Trick mit dem Flugmodus ausprobieren: Damit bringt ihr das iPhone dazu, eine Verbindung neu aufzubauen.

Ruft die Einstellungen des iPhone 11 auf Hier aktiviert ihr den Flugmodus über den Schieberegler Wechselt in den Abschnitt „Allgemein“ und tippt auf „Zurücksetzen“ Das iPhone blendet euch jetzt eine Reihe von Optionen ein. Wählt hier „Netzwerkeinstellungen“ aus Nun müsst Ihr das Passwort eurer Apple-ID eingeben Bestätigt das Zurücksetzen Ist der Vorgang abgeschlossen, deaktiviert ihr wieder den Flugmodus Unter „WLAN“ wählt ihr das Netzwerk aus und tragt das WLAN-Passwort ein Mittels „Verbinden“ startet ihr dann einen neuen Versuch