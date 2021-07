Aufgepasst! Kann man das iPhone in der Badewanne oder am Strand nutzen? Wir klären, ob und inwiefern das iPhone 12 sowie iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Max wasserdicht sind.

Ob euer iPhone 12 wasserdicht ist, erkennt ihr an der IP-Schutzklasse (IP = International Protection). Diese findet ihr in den Herstellerangaben von eurem Gerät. Sie setzt sich aus zwei Zahlen zusammen. Die erste Ziffer verrät euch, wie stark das Gerät gegen das Eindringen von Schmutz- und Staubpartikeln geschützt ist. Die zweite Zahl gibt an, inwiefern es wasserfest ist. Je höher die Zahl, desto mehr Schutz vor Fremdkörpern besitzt euer Smartphone.

Die IP-Schutzklasse des iPhone 12

Das iPhone 12 hat, wie auch alle anderen iPhone-12-Modelle, die Schutzklasse IP-68. Wie bereits erwähnt, hat jede Ziffer des IP-Ratings eine andere Bedeutung. Die “6“ verrät uns, dass das iPhone 12 (hier mit Vertrag) vollständig gegen das Eindringen von Dreck und Staub geschützt ist. Also keine Panik, wenn euer Smartphone am Strand versehentlich in den Sand fällt.

Die “8“ im IP-Rating gibt an, dass die iPhone-12-Modelle vollständig gegen andauerndes Untertauchen geschützt sind. Hier gilt es allerdings genau hinzusehen. Denn je nach Hersteller unterscheiden sich Tiefe und Dauer des Untertauchens. Apple gibt an, dass das iPhone 12 bis zu sechs Meter und maximal 30 Minuten wasserdicht ist.

Dieser sehr gute Schutz kommt durch eine Silikonbeschichtung im Inneren des iPhone 12. Die im Gehäuse rundherum platzierten Dichtungen sollen sicherstellen, dass kein Staubkorn und kein Tropfen Wasser in das Gerät eindringt.

Auch interessant: iPhone 12 mini im Test

Wasserdicht? Warum ihr trotzdem vorsichtig sein solltet!

Trotz der IP-68-Zertifizierung ist es keine gute Idee, zum Beispiel das iPhone 12 Pro (hier mit Vertrag) im Regen, am Strand oder gar als Unterwasserkamera zu benutzten. Denn es besteht immer ein gewisses Restrisiko. Die Silikonabdeckung im Inneren des Geräts könnte mit der Zeit porös werden, durch Stürze verrutschen oder auch von Anfang an falsch eingesetzt sein. Zudem können Salzwasser und Hitze Schäden an der Gummidichtung verursachen.

Deshalb spricht Apple auch keine Garantie für Flüssigkeitsschäden aus. Im Schadensfall tragt ihr die Kosten. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer iPhone 12 lange wasserdicht bleibt, spendiert ihr ihm am besten eine schützende Hülle und lasst es nicht in der Sonne am Strand liegen.