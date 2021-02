Ihr möchtet euer Smartphone mit in die Badewanne nehmen oder seid nicht sicher, ob es den Besuch im Schwimmbad aushält? Wir verraten euch, ob das Reno4 Z wasserdicht ist.

Die sogenannte IP-Schutzklasse gibt Aufschluss darüber, ob euer Oppo Reno4 Z wasserdicht ist oder ob ihr es lieber nur unter trockenen Bedingungen nutzen solltet. In den Herstellerangaben eures Handys findet ihr unter IP-Zertifizierung meist eine zweistellige Zahl. Die erste Ziffer sagt aus, ob und in welcher Stärke das Smartphone gegen das Eindringen von Staub- und Schmutz geschützt ist. An der zweiten Ziffer könnt ihr ablesen, inwiefern euer Smartphone den Umgang mit Wasser übersteht. Je höher beide Zahlen sind, desto besser ist es gegen Wasser und Staub geschützt.

Das Oppo-Handy hält Spritzwasser stand. (© 2020 CURVED )

Diese IP-Zertifizierung hat das Oppo Reno4 Z 5G

Anders als beispielsweise das iPhone 12 und viele andere Flaggschiffe, ist das Oppo Reno4 Z nicht mit IP-68 zertifiziert, sondern mit IP-54. Die „5“ verrät, dass das Smartphone gegen Staub in schädigender Menge geschützt ist. Ganz staubdicht ist es jedoch nicht. Die hintere Zahl, in unserem Fall die „4“, gibt an, dass das Oppo-Smartphone vor allseitigem Spritzwasser sicher ist. Damit könnt ihr es beruhigt mit in die Badewanne nehmen – solange es euch nicht aus der Hand rutscht oder ihr es untertaucht. Dagegen ist das Oppo Reno4 Z leider nicht geschützt. Wenn ihr Wert auf umfassenden Schutz vor Wasser legt, solltet ihr euch also lieber ein anderes Gerät aussuchen, wie zum Beispiel das Huawei Mate 40 Pro oder das Samsung Galaxy S21.

Wasserdicht ist nicht gleich wasserdicht

Auch, wenn Handys mit IP68 zertifiziert sind, solltet ihr sie, wenn möglich, nicht für Unterwasser-Fotos verwenden oder mit ins Meer nehmen. Gegen Salzwasser sind auch Geräte mit der Schutzklasse IP68 nicht geschützt und es besteht immer ein kleines Risiko, dass durch kleinere Produktionsfehler doch der eine oder andere Tropfen ins Gerät hineingelangt. Gegen gelegentliche Nutzung in leichtem Regen ist auch beim Oppo Reno4 Z nichts einzuwenden.



