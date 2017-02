Massig iPhone-Speicher freiräumen: So gewinnt Ihr Gigabytes in Windeseile

Wer ein iPhone mit wenig Speicher besitzt, muss ständig mit dem Platz haushalten. Unter iOS 10 hilft ein Trick, wenn es mal eng wird.

Gerade Besitzer eines 16-Gigabyte-iPhones müssen ständig aufpassen. Ein Spiel zu viel installiert, ein zu langes 4K-Video aufgenommen, schon wird es eng mit dem Speicher. Unter iOS 9 gab es in diesem Fall einen Trick. Hatte der Speicherstand eine für Euch kritische Grenze erreicht, konntet Ihr einfach einen Film aus dem iTunes-Store laden, der größer war als der vorhandene Platz auf dem Gerät.

iOS hat dann versucht, genügend Speicher freizuräumen. Der reichte zwar nicht für den Film, stand Euch dafür aber für andere Dinge zur Verfügung. Unter iOS 10 ist der Trick nicht mehr so effektiv. Dafür funktioniert er in leicht abgewandelter Form.

Eine große App räumt über ein Gigabyte frei

Statt in iTunes geht Ihr einfach in den App Store und sucht nach einer App, die größer ist als der zur Verfügung stehende Speicher und versucht diese herunterzuladen. Auf unserem Redaktions-Smartphone mit 1,64 Gigabyte (GB) freien Speicher haben wir es mit dem Spiel "Star Wars: Knights of the Old Republic" ausprobiert. Die Anwendung ist satte 2,47 GB groß. Es gibt also eigentlich nicht genug freien Speicher, um sie zu installieren.

Nach kurzer Wartezeit hat das iPhone den Download aber doch gestartet. Wir haben den Vorgang dann abgebrochen und in den Einstellungen unter Allgemein und Info nachgesehen. Tatsächlich betrug der freie Speicher plötzlich 3,43 GB. iOS hat also 1,74 GB Speicher freigeschaufelt, die nun für andere Zwecke genutzt werden können. Wenn Ihr den Trick selbst ausprobieren wollt, empfiehlt sich "Hearthstone: Heroes of Warcraft". Anders als "Star Wars: Knights of the Old Republic" ist das Kartenspiel kostenlos und mit 2,1 GB immer noch ordentlich groß.