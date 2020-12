o2 TV vs. waipu.tv im Vergleich: Was sind die Unterschiede?

waipu.tv ist neben Zattoo hierzulande der bekannteste Anbieter für Online-TV. Was viele nicht wissen: o2 TV bietet weitgehend das gleiche Programm und ist für Kunden des Mobilfunk-Providers günstiger erhältlich. Unser Vergleich erklärt die Unterschiede zwischen waipu.tv und o2 TV.

Inhaltsverzeichnis

o2 TV: Nur mit Handy- oder Internet-Vertrag

Ein bedeutender Unterschied zwischen waipu.tv und o2 TV: Den Streaming-Dienst des Mobilfunkanbieters könnt ihr nur in Verbindung mit einem Handy- oder DSL-Tarif (kein Prepaid) buchen – es sei denn, ihr seid Bestandskunde mit einem entsprechenden o2-Vertrag. waipu.tv dagegen steht allen Interessenten offen.

o2 TV: "M", "L" und "Türkei" im Vergleich

Den ursprünglichen Einsteiger-Tarif "o2 TV S" gibt es nicht mehr. An seine Stelle ist der günstigere Tarif "o2 TV M" getreten. Mit monatlichen Kosten von 4,99 Euro (früher: 8,99 Euro) handelt es sich um das preiswerteste TV-Abo von Telefónica. Aber: Der Tarif lässt sich in vollem Umfang nur über das heimische WLAN nutzen, nicht in anderen Netzen und auch nicht via Mobilfunk. Verlasst ihr eure eigenen vier Wände stehen euch nur einige öffentlich-rechtliche Sender zur Auswahl.

Das ZDF könnt ihr über o2 TV in HD schauen – auch mit dem günstigsten Paket (© 2020 o2 / Teléfonica)

Das Pausieren der Wiedergabe ist in allen o2-Tarifen möglich, und Sendungen lassen sich selbst dann von Beginn an anschauen, wenn ihr zu spät eingeschaltet habt ("Restart" beziehungsweise "Neustart").

"o2 TV M" im Überblick

Preis: monatlich 4, 99 Euro

mehr als 100 Sender (über 90 in HD)

nur bis 2. Februar 2021: über 40 Pay-TV-Sender inklusive

100 Stunden Aufnahmespeicher

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen (Smart-TV, Smartphone, Tablet)

Pause und "Restart" ("Neustart") möglich

nur zu Hause über WLAN nutzbar, nicht über Mobilfunk

nur bis 2. Februar 2021: 3 Monate gratis testen

monatlich kündbar

Mit dem Paket "o2 TV L" für 9,99 Euro könnt ihr auch unterwegs schauen, und zwar sowohl über WLAN als auch über das Mobilfunknetz. Beachtet allerdings, dass das Streaming Datenvolumen beansprucht. Die Außer-Haus-Nutzung ist der einzige Unterschied zwischen "o2 TV M" und "o2 TV L".

Wer o2 TV im Café schauen möchte, sollte zum "L"-Paket greifen (© 2020 o2 / Teléfonica)

Bei beiden Paketen könnt ihr für monatlich 6,99 Pay-TV-Sender hinzubuchen. Das wiederum ist ein Unterschied zu waipu.tv, das diese Wahl nicht bietet – zumindest wenn ihr HD wollt: Denn die hohe Auflösung gibt es bei waipu.tv nur in Kombination mit dem Bezahlprogramm, doch dazu später mehr.

"o2 TV L" im Überblick

Preis: monatlich 9, 99 Euro

mehr als 100 Sender (über 90 in HD)

nur bis 2. Februar 2021: über 40 Pay-TV-Sender inklusive

100 Stunden Aufnahmespeicher

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen (Smart-TV, Smartphone, Tablet)

Pause und Restart ("Neustart") möglich

zu Hause und unterwegs nutzbar

nur bis 2. Februar 2021: 3 Monate gratis testen

monatlich kündbar

Das dritte Paket des Mobilfunkanbieters nennt sich "o2 TV Türkei" – und der Name ist Programm: Hier stehen euch neben mehr als 70 deutschen auch über 30 türkische Sender zur Verfügung – letztere größtenteils in HD, das deutsche Programm nur in SD. Die Nutzung unterwegs ist auch bei diesem Paket möglich, eine Sky-Option gibt es allerdings nicht.

"o2 TV Türkei" im Überblick

Preis: monatlich 9, 99 Euro

mehr als 30 türkische Sender (meist in HD)

über 70 deutsche Sender (SD)

100 Stunden Aufnahmespeicher

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen (Smart-TV, Smartphone, Tablet)

Pause und Restart ("Neustart") möglich

zu Hause und unterwegs nutzbar

einen Monat gratis testen

täglich kündbar

Welche Sender gibt es bei o2 TV?

Das komplette Programm an dieser Stelle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber nahezu allen beliebten TV-Sender sind mit von der Partie: ARD und ZDF empfangt ihr über o2 TV ebenso wie RTL, Pro Sieben und Sat 1. oder auch CNN. Beispiele für das empfangbare türkische Fernsehen sind die Programme A Haber, TRT, und ATV Avrupa.

Im EPG von o2 TV seht ihr das aktuelle Programm (© 2020 o2 / Teléfonica)

Eine komplette Übersicht aller Sender findet ihr in folgendem PDF-Dokument, das o2 auf seiner Webseite bereitstellt:

waipu.tv: "Comfort" und "Perfect Plus" im Vergleich

Das Basis-Tarifangebot von waipu.tv besteht aus "Comfort", "Perfect Plus" und "Perfect Plus mit Netflix". Die "Comfort"-Variante richtet sich an Einsteiger und ist bereits für knapp sechs Euro erhältlich. Dafür bekommt ihr immerhin bereits 115 Sender (SD) und die Möglichkeit, auf zwei Geräten parallel zu streamen.

waipu.tv auf dem Smart TV (© 2020 waipu)

Das volle Programm steht euch allerdings nur zu Hause zur Verfügung – es sei denn, ihr investiert zusätzlich drei Euro monatlich in die sogenannte "Reisenutzung". Auf eine "Restart"-Funktion müsst ihr im "Comfort"-Paket in jedem Fall verzichten. Wer zu spät einschaltet, hat also Pech gehabt.

waipu.tv "Comfort" im Überblick

Preis: monatlich 5,99 Euro

115 Sender (SD)

auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig schauen

50 Stunden Aufnahmespeicher

Restart: nein

unterwegs nur einige Sender verfügbar, volles Programm für monatlich 3 Euro zusätzlich ("Reisenutzung")

monatlich kündbar

Das "Perfect Plus"-Paket bringt euch eine noch größere Programmvielfalt und in vielen Fällen auch ein schärferes Bild (HD). Darüber hinaus könnt ihr im Vergleich zum "Comfort"-Abo auf zwei weiteren Geräten streamen und den Aufnahmespeicher mit bis zu 100 Stunden an Inhalten füllen.

Mit dem "Perfect Plus"-Paket bekommt ihr mehr Speicher für Aufnahmen (© 2020 waipu.tv)

Wie weiter oben bereits angesprochen, erhaltet ihr mit dem "Perfect Plus"-Paket Zugriff auf ein Pay-TV-Programm. Das ist einerseits erfreulich, anderseits bedeutet das aber auch: HD ohne Pay-TV gibt es bei waipu.tv nicht – wer sparen möchte, muss zum "Comfort -Paket greifen in SD schauen. Ein weiterer Vorteil des "Perfect Plus"-Pakets ist die "Restart-Funktion", die euch bereits begonnene Übertragungen vom ersten Moment an verfolgen lässt.

waipu.tv "Perfect Plus" im Überblick

Preis: monatlich 12,99 Euro (ab 2021)

160 Sender (135 in HD, 45 Pay-TV)

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen

100 Stunden Aufnahmespeicher

Restart: ja

unterwegs nur einige Sender verfügbar, volles Programm für monatlich 3 Euro zusätzlich ("Reisenutzung")

monatlich kündbar

einen Monat gratis testen

Für monatlich 19,49 Euro sichert ihr euch das "Perfect Plus"-Paket zusammen mit Netflix. Der Aufpreis beträgt also 6,50 Euro und ist damit geringer als die Kosten für ein Abo direkt beim Streaming-Anbieter (ab 7,99 Euro).

waipu.tv "Perfect Plus mit Netflix" im Überblick

Preis: monatlich 19,49 Euro (ab 2021)

160 Sender (135 in HD, 45 Pay-TV)

auf bis zu 4 (+1) Geräten gleichzeitig schauen

100 Stunden Aufnahmespeicher

Restart: ja

unterwegs nur einige Sender verfügbar, volles Programm für monatlich 3 Euro zusätzlich ("Reisenutzung")

monatlich kündbar

Auch waipu.tv ermöglicht es euch, türkisches Fernsehen zu empfangen. Dafür stehen euch zwei Pakete zur Auswahl. Bei dem ersten handelt es sich um "Perfect Plus"-Abo mit der sogenannten "Türk-Option". Diese erweitert das Leistungsangebot um 32 türkische Sender.

waipu.tv "Perfect Plus + Türk-Option" im Überblick

Preis: 19,99 Euro monatlich

32 türkische Sender (über 25 in HD)

160 deutsche Sender (135 in HD)

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen

100 Stunden Aufnahmespeicher

45 Pay-TV-Sender

monatlich kündbar

Es gibt aber noch eine günstigere Möglichkeit, an türkisches Fernsehen zu gelangen – und zwar mit dem "Türk-Paketi", für das waipu.tv monatlich 12,99 Euro verlangt. Das Angebot an türkischen Programmen ist dasselbe wie bei der "Türk-Option", der Unterschied liegt in der geringeren Anzahl deutscher Sender und dem Wegfall der Pay-TV-Programme.

waipu.tv "Türk-Paketi" im Überblick

Preis: 12,99 Euro monatlich

32 türkische Sender (über 25 in HD)

71 deutsche Sender

auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig schauen

100 Stunden Aufnahmespeicher

monatlich kündbar

Welche Sender gibt es bei waipu.tv?

waipu.tv bietet euch viel mehr als nur die öffentlich-rechtlichen Sender (© 2020 waipu.tv)

Die Auswahl an deutschen und türkischen Sendern entspricht weitestgehend der von o2 TV. Dazu gehören Free-TV-Sender wie ARD, ZDF, DMAX und NTV, je nach Paket aber auch Pay-TV-Programme wie TNT Serie und Sport 1+. Für türkische Zuschauer könnten zum Beispiel TRT1 HD, CNN Türk HD und EuroStar HD interessant sein. Das komplette Programm von waipu.tv findet ihr auf der Webseite des Anbieters.

Unterstützte Geräte

Sowohl o2 TV (Bild) als auch waipu.tv lassen sich auf dem Handy nutzen (© 2020 o2 / Teléfonica)

Bei den Geräten, mit denen ihr das Online-TV empfangen könnt, gibt es keine Unterschiede zwischen waipu.tv und o2 TV. Einzige Ausnahme sind die Fire-Tablets von Amazon, auf diesen könnt ihr nur waipu.tv schauen. Hier seht ihr alle unterstützen Geräte in der Übersicht:

iPhones und iPads

Apple TV

Android-Smartphones und -Tablets

Amazon Fire TV

Amazon Fire-Tablets (nur waipu.tv)

Computer und Notebooks (Web-Player)

Smart-TV: Samsung und Android TV

Fazit: o2 TV vs. waipu.TV – was ist besser?

o2 TV ist der günstigere Weg, an Online-TV zu kommen. Allerdings müsst ihr bei den Paketpreisen auch die Kosten des o2-Vertrags berücksichtigen, der Voraussetzung ist. Wenn ihr bereits einen Vertrag abgeschlossen habt, könnt ihr besonders mit dem "o2 TV M"-Abo einiges sparen.

Vorher solltet ihr jedoch prüfen, ob ihr die von euch gewünschten Sender damit auch empfangt. Denn o2 greift zwar auf das Programm von waipu.tv zurück. Doch das deckt nicht alle Sender ab – auch dann nicht, wenn ihr zum "o2 TV L"-Abo greift. Dessen Vorteil gegenüber dem günstigeren Paket ist, dass ihr auch unterwegs über Mobilfunk oder per WLAN fernsehen könnt. Das ist bei waipu.tv auch möglich – gegen drei Euro Aufpreis.

Das günstigste waipu.tv-Paket ist im Vergleich zu o2 TV eingeschränkt: Es lässt eine Restart-Funktion vermissen, ermöglicht euch nur zwei Streams gleichzeitig, bietet nur halb so viel Aufnahmespeicher – und kein HD. Fernsehen in hoher Auflösung gibt es bei waipu.tv erst ab 12,99 Euro ("Perfect Plus"), da HD nur in Kombination mit Pay-TV zur Auswahl steht. Bei o2 TV könnt ihr HD dagegen auch ohne Pay-TV bekommen. Anderseits verlangt o2 für die Bezahlsender einen Aufpreis in Höhe von 6,99 Euro. Je nachdem, wie wichtig euch Reisenutzung und Pay-TV sind, könnte also auch waipu.tv die günstigere Lösung für euch sein.

Wer gewinnt den Vergleich zwischen o2 TV und waipu.tv? Einen eindeutigen Sieger gibt es nicht, da die Angebote aus den genannten Gründen nicht eins zu eins vergleichbar sind. Die größere Flexibilität spricht eigentlich für den Mobilfunkanbieter – allerdings nur, wenn ihr es auch auf einen o2-Vertrag abgesehen habt. Denn ohne einen solchen könnt ihr euch o2 TV gar nicht sichern.