PSN Sale: Diese Angebote lohnen sich

Im PlayStation Store gibt’s Games und vieles mehr zu kaufen. Sony füttert den Onlinestore des PlayStation Network (PSN) regelmäßig mit spannenden Schnäppchen und Sales. Welche das sind und wann es sich besonders lohnt, zuzuschlagen, klären wir hier.

Inhaltsverzeichnis

Das PlayStation Network ist Sonys Onlinewelt für die hauseigenen Konsolen. Der Dienst wurde mit der PlayStation 3 eingeführt, begleitet die PlayStation-Fans schon seit 2006. Seitdem wurde das PSN vom Hersteller auf immer mehr Plattformen gebracht und der integrierte Store ist mittlerweile auch von Smartphones, Tablets, Notebooks und Fernsehern aus erreichbar.

Mittlerweile gibt es weit mehr als 100 Millionen aktive PSN-Nutzer im Monat. Das liegt auch an den PSN Sales, bei denen Spieler regelmäßig attraktive Angebote für neue Games und Inhalte für ihre Spielekonsole erhalten.

PlayStation Store: PSN Sales im Überblick

Der PlayStation Store ist durchweg mit Angeboten gespickt. In der Regel handelt es sich um mehrere hundert Spiele und Erweiterungen. Da kann es schwer sein, den Überblick zu bewahren und die Schnäppchen zu finden, die euch wirklich interessieren. Nutzt dazu am besten die Suchfunktion oder die Wunschliste. Letztere ermöglicht es euch, Spiele und andere Inhalte mit einem Like zu versehen und in einer Liste zu sammeln. So könnt ihr immer wieder auf die Schnelle schauen, ob sich euer Wunschspiel im PSN Sale befindet.

Zusätzlich zu den normalen Angeboten veranstaltet Sony im PlayStation Store regelmäßig größere Sales wie den Spring Sale, Summer Sale, Holiday Sale, Halloween Sale oder den Black Friday Sale. Außerdem gibt es die sogenannten Flash Sales mit Angeboten auf bestimmte Spielereihen oder mehrere Titel eines Entwicklers. Sie sind aber meist nur für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum verfügbar.

Im PlayStation Store stöbern – auch unterwegs

Natürlich ist es nur sinnvoll, Spiele im PlayStation Store zu kaufen, falls ihr auch die passende Konsole für die Games besitzt. Um auf Schnäppchenjagd im PSN zu gehen, braucht ihr nicht zwingend eine PlayStation. Ihr könnt zum Beispiel auch in Bus und Bahn mit dem Smartphone im Store stöbern. Und selbst wenn ihr noch keine PlayStation 5 ergattert habt, könnt ihr bei PS5-Schnäppchen im PlayStation Store zuschlagen. Dann habt ihr bereits ein günstiges Spiele-Line-up, wenn ihr mit dem Zocken loslegen könnt.

Ein spannendes Feature des PlayStation Store: Eure per App gekauften Games könnt ihr auf eurer PlayStation installieren, wenn ihr noch unterwegs seid. Dazu muss sich die Konsole zu Hause im Ruhemodus befinden, zusätzlich sollte "Automatische Downloads" in den Einstellungen aktiviert sein. Dann könnt ihr bequem per iOS- oder Android-App im Store stöbern, ein Spiel kaufen und via App den Befehl zu Download und Installation geben. So erspart ihr euch nervige Wartezeiten und könnt mit dem Spielen loslegen, sobald ihr wieder daheim seid.

Auf den PlayStation Store zugreifen per PlayStation-Konsole (mind. PS3 oder PS Vita)

per Browser

per App iOS (ab 12.2) und Android (ab 6.0)

So bezahlst du im PlayStation Network

Um bei tollen Angeboten im PSN Sale schnell zuschlagen zu können, solltet ihr zuvor eine Bezahlmethode festlegen. Sony bietet eine breite Palette an Möglichkeiten an. Dazu gehören unter anderem Kreditkarten, PayPal und Paysafecard. Bezahlen könnt ihr aber auch über Telekommunikationsanbieter wie O2.

Dann werden eure Einkäufe bequem über die Mobilfunkrechnung abgerechnet. Bedingung für Einkäufe im PSN ist immer, dass ihr volljährig seid. Bei der ersten Bezahlung müsst ihr das Sony per Ausweisdokument bestätigen. Akzeptiert werden deutsche Ausweise und Reisepässe. Entnehmt hier Dokumentennummer, Geburtsdatum sowie Ablaufdatum und gebt die Daten im PSN ein, um euer Alter zu bestätigen.

Bezahlmethoden PlayStation Store American Express, Visa, Mastercard, PayPal, Paysafecard, Sofort, Giropay, O2, Vodafone, Mobilcom Debitel, Telekom, PSN-Guthabenkarte

Eine weitere Bezahlmethode sind Guthabenkarten. Ihr bekommt sie beziehungsweise die Freischaltcodes dafür bei diversen Einzelhändlern und online – zum Beispiel bei O2. Bei diesem und anderen Anbietern könnt ihr PlayStation-Codes günstig downloaden und damit im PlayStation Store euer Guthaben aufladen. Beim Kauf könnt ihr zwischen verschiedenen Beträgen auswählen. Besonders gängig sind Guthabenkarten mit einem Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Gerade für Familien mit jüngeren Kindern ist diese Bezahlmethode reizvoll: Käufe, die den Wert des vorhandenen PSN-Guthabens überschreiten, sind nicht möglich. Der Nachwuchs kann also maximal den Betrag ausgeben, denn die Eltern vorgesehen haben. Zu beachten ist: Das zuvor erwähnte erforderliche Mindestalter greift hier nicht. Es gilt nur für den Kauf des Guthabens. Ist es erst mal auf dem Konto, kann der Nutzer damit kaufen, was er möchte.



Auch PlayStation-Plus-Abos lassen sich per Guthabenkarte kaufen, was euch einen großen Vorteil beschert: Die automatische Verlängerung, die bei anderen Bezahlmethoden aktiv ist, entfällt hier. Ihr müsst also nicht darauf achten, rechtzeitig zu kündigen. Nach dem bezahlten Zeitraum endet das Abo ohne weiteres Zutun eurerseits.

PSN Sale: Angebot im Fazit

Ein regelmäßiger Blick in den PlayStation Store lohnt sich. Sparfüchse finden hier nicht selten Top-Titel zu stark reduzierten Preisen. Neben den regulären PSN Sales gibt es in regelmäßigen Abständen saisonale Sonderangebote wie den Summer Sale und andere Rabattschlachten. Besonders viel sparen könnt ihr bei der zeitlich begrenzten "Spiele unter 20 Euro"-Aktion. Habt ihr etwas Interessantes entdeckt, kauft ihr euer Wunschspiel einfach mit PSN-Guthaben – erhältlich im Einzelhandel und bei diversen Online-Anbietern.