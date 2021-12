PlayStation VR 2 für PS5: Release-Termin und alle Gerüchte

Mit einem eigenen VR-System hat Sony Virtual-Reality auf seine PlayStation-Konsolen gebracht. Die erste Version hat nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel und Gamer wünschen sich schon lange einen Nachfolger. Doch wann kommt PlayStation VR 2 und was wird es auszeichnen?

Inhaltsverzeichnis

Die erste Generation PlayStation VR konnte zwar viele Gamer begeistern, war aber schon zu Release nicht das technisch stärkste VR-Headset. Darüber hinaus erfordert der Einsatz an der PlayStation 5 (hier mit Vertrag) – anders als an der PlayStation 4 (Pro) – einen Kamera-Adapter. Es ist also höchste Zeit für einen Nachfolger, der auf aktuelle Technik setzt und mit der PS5 nahtlos kompatibel ist. Wir fassen alle bisherigen Gerüchte zusammen und schaffen einen Überblick.

Wann kommt PlayStation VR 2? Alle Infos zum Release

Sonys erstes Virtual-Reality-System kam im Herbst 2016 für die PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Angekündigt hat man PlayStation VR zweieinhalb Jahre vorher auf der Game Developers Conference im März 2014. Den Nachfolger, PlayStation VR 2, hat Sony im Februar 2021 auf seinem PlayStation-Blog offiziell angekündigt. Dort heißt es: "Wir haben immer noch viel Entwicklungsarbeit für unser neues VR-System vor uns, es wird also nicht mehr 2021 erscheinen."

Laut einem Bericht von Bloomberg könnte es dann Ende 2022 soweit sein. Wir halten den Release-Termin ebenfalls für realistisch. Doch inwiefern Sony das VR-Headset bis dahin tatsächlich fertig entwickelt hat und ob man es vor der anhaltenden Chip-Krise bewahren kann, steht weiter in den Sternen. Mehrere Leaks deuten derweil an, dass sich Sony Anfang 2022 zum kommenden Launch von PlayStation VR 2 äußern wird.

PlayStation VR 2: Mögliche technische Neuerungen

Von offizieller Seite wissen wir bereits, dass PlayStation VR 2 "mit nur einem Kabel an der PS5-Konsole angeschlossen werden" kann. Darüber hinaus möchte man "jeden einzelnen Aspekt verbesser[n] – von der Auflösung über das Sichtfeld bis hin zum Tracking und den Eingaben". Was das nun genau bedeuten soll, ist unklar.

Zu den Spekulationen gehört, dass das Kabel, mit dem ihr PSVR 2 und PS5 verbinden werdet, auf den USB-Typ-C-Standard setzen soll. Das halten wir ebenfalls für wahrscheinlich, da die PlayStation 5 nur zwei USB-Anschlüsse an der Front besitzt. Einer davon ist ein Typ-A-Anschluss, welcher bei Bedarf vom Ladekabel eures PS5-Controllers belegt werden sollte. Bleibt nur noch der modernere Typ-C-Anschluss für eine komfortable Verbindung zwischen PlayStation VR 2 und PS5.

Die weiteren Gerüchte stellen sich da schon als fragwürdiger heraus. Die Auflösung soll pro Display 2000 x 2040 Pixel betragen, was in der Summe mehr als 4K bedeuten würde. Darüber hinaus soll auf OLED-Technologie von Samsung gesetzt werden. Eye-Tracking soll ebenfalls mit an Bord sein. Das würde dem System eine zusätzliche Möglichkeit geben, die Immersion zu verstärken.

PlayStation-VR-Controller wird von Sony neu gedacht

Die bei PlayStation VR der ersten Generation verwendeten Move-Controller werden der Vergangenheit angehören. Die neuen Controller wurden bereits von Sony gezeigt. Dabei erinnern sie stark an die kugelförmigen Controller von der Oculus Rift – Sony nennt das "Orb-Design". Sie werden auf die gleiche haptische Feedback-Technologie wie der DualSense-Controller der PS5 setzen.

Die PlayStation-VR-2-Controller erinnern an die der Konkurrenz (© 2021 )

Darüber hinaus werden die neuen Controller eine Fingererkennung vebieten, die eure Finger auch dann bemerken, wenn ihr keine Knöpfe drückt. Das Tracking der Controller wird nun an das VR-Headset abgegeben, wodurch auch die PlayStation-Kamera für euer VR-Erlebnis der Zukunft obsolet sein wird.

Wie viel wird PlayStation VR 2 kosten?

Zu diesem Thema gibt es zur Zeit noch die wenigsten handfesten Informationen. Die erste Generation von PlayStation VR hat zum Markstart 399,99 Euro gekostet – allerdings ohne die zwingend nötige PlayStation-Kamera. Auch die Move-Controller, die für manche Spiele ebenfalls nötig sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten. Später wurde die UVP von PlayStation VR immerhin auf 299,99 Euro gesenkt.

Es ist wohl davon auszugehen, dass Sony bei der PlayStation VR 2 eine ähnliche Preispolitik anwenden wird. Dass das VR-System teurer als die PS5 sein wird, halten wir derzeit für unwahrscheinlich. Da die PlayStation-Kamera nicht mehr nötig sein wird und die neuen Controller wohl im Lieferumfang enthalten sein werden, spekulieren wir, dass die UVP bei 499 Euro liegen wird.