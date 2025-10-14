Wir vergleichen Samsung Galaxy S25 und S25 FE und verraten euch alle Unterschiede zwischen dem Standardmodell und der Fan Edition ("FE"). Die ist wie üblich als günstiger Ableger konzipiert, aber ist das S25 FE wirklich der bessere Deal?
Eines vorweg: Eine Variante des Galaxy S25 ist das S25 FE nur dem Namen nach. Eigentlich ist es näher am Galaxy S24 bzw. dessen Plus-Variante. Unter den aktuellen Modellen wäre aufgrund der Größe eigentlich das Galaxy S25+ der angebrachtere Vergleich.
Wichtigste Unterschiede
- Das Galaxy S25 FE ist etwas günstiger als das S25
- Es ist viel größer und schwerer
- Das Display des S25 FE ist deutlich größer (6,7 vs. 6,2 Zoll)
- Das Display des S25 hat dünnere Ränder, ist heller, schärfer und robuster
- Nur das S25 hat ein LTPO-Display (1-120 Hz vs. 60-120 Hz)
- Zoom-Kamera und Ultraweitwinkel sind beim S25 besser
- Das Galaxy S25 bietet mehr Leistung (besserer Chip, mehr RAM)
- Das S25 FE hat den größeren Akku
- Die Akkulaufzeit ist aber beim S25 besser
- Das Galaxy S25 FE lädt schneller auf
- Ohne Vertrag
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Samsung
|
Samsung
|Modell
|
Galaxy S25 FE
|
Galaxy S25
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.7 Zoll
|6.2 Zoll
|Auflösung
|2340x1080 Pixel
|2340x1080 Pixel
|Pixeldichte
|385 ppi
|416 ppi
|Technologie
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Frequenz
|bis zu 120 Hz
|1 bis 120 Hz Hz
|Display-Schutz
|Gorilla Glass Victus+
|Gorilla Glass Victus 2
|Maße Größe
|161.3x76.6x7.4 mm
|146.9x70.5x7.2 mm
|Material
|Gorilla Glas Victus+ (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|White, Icyblue, Jetblack, Navy
|Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold
|Gewicht
|190 g
|162 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Samsung Exynos 2400
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|Taktrate
|bis zu 3.2 GHz
|Bis zu 4.47 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|128 / 256 / 512 GB
|128 / 256 / 512 GB
|Akkuleistung
|4900 mAh Kapazität
|4000 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 24 h
|Videowiedergabe: Bis zu 29 h
|Wireless Charging
|Ja (15 W) h
|ja (15 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android 16 mit One UI 8 (ab Werk)
|Android 15 mit One UI 7 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032
|Android- und Sicherheitsupdates bis 2032
|Kamera
|Hauptkamera
|50 (Hauptlinse) + 12 (Ultraweitwinkel) + 8 (Tele)
|50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele)
|Frontkamera
|12 MP
|12 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 749 Euro (UVP)
|Ab 899 Euro (UVP)
Design: Riesiger Größenunterschied
Samsung Galaxy S25 und S25 FE sehen sich sehr ähnlich: Beide kommen im typischen Samsung-Flaggschiff-Look daher. Euch erwartet jeweils ein hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse mit flachen Kanten, abgerundeten Ecken und direkt in die Rückseite eingelassenen Kamera-Linsen. Letztere wirken beim Standardmodell etwas größer, da sie von breiten Kunststoffringen umrandet sind.
Am auffälligsten ist aber der immense Größenunterschied: Während das Galaxy S25 (146,9 x 70,5 x 7,2 mm) eines der kompaktesten Android-Handys ist, gehört das Galaxy S25 FE (161,3 x 76,6 x 7,4 mm ) zu den größeren und ist von den Abmessungen her viel näher am Galaxy S25+ (158,4 x 75,8 x 7,3 mm) und S25 Ultra (162,8 x 77,6 x 8,2 mm).
Darüber hinaus steht das Galaxy S25 in mehr Farben zur Auswahl als das S25 FE. Das Standardmodell gibt es in sieben Varianten, von denen zwei nur bei Samsung direkt erhältlich sind. Für die Fan Edition sind vier Farben verfügbar.
Display: 6,7 vs. 6,2 Zoll, aber ...
Eines der Argumente für das Galaxy S25 FE ist sein größeres Dynamic AMOLED 2X Display. Es misst 6,7 Zoll in der Diagonale und ist damit deutlich größer als der 6,2-Zoll-Bildschirm des Galaxy S25.
Der liefert allerdings das schärfere Bild (416 ppi vs. 385 ppi). Zwar lösen beide Screens mit 2340 x 1080 Pixeln auf, beim S25 FE verteilen sie sich aber auf eine deutlich größere Bildfläche.
Nur das Galaxy S25 hat außerdem ein LTPO-Display. Das ermöglicht eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz für – je nach dargestelltem Inhalt – besonders flüssige Animationen oder einen reduzierten Strombedarf. Das Display des S25 FE erreicht zwar auch 120 Hz, kommt aber nur auf bis zu 60 Hz runter und verbraucht so mehr Strom bei statischen Inhalten.
Darüber hinaus ist das Display des Galaxy S25 heller, besser geschützt (Gorilla Glass Victus 2 vs. Victus+) und von wesentlich dünneren Rändern umgeben. Kurz gesagt: Das Display des S25 ist besser, der Bildschirm des S25 FE größer.
Wer beides miteinander verbinden möchte, kann zum Galaxy S25+ greifen.
Kamera-Vergleich: Galaxy S25 FE vs S25
Die bessere Kamera hat das Galaxy S25 – wobei das vor allem für die Telelinse und das Ultraweitwinkel gilt. Beide hat Samsung beim Standardmodell mit größeren Sensoren ausgestattet, was für eine spürbar bessere Bildqualität bei Zoom-Fotos und weitläufigen Aufnahmen sorgt.
Kleiner fällt der Unterschied bei der wichtigsten Linse aus: Der Sensor des Hauptobjektivs ist beim FE nur minimal kleiner und auch die Bildqualität ist in der Praxis auf einem vergleichbaren, guten Level. Ähnlich verhält es sich bei der fast identischen Frontkamera, die beim Galaxy S25 FE allerdings keinen Autofokus bietet.
Galaxy S25 FE: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,57"-Sensor, OIS, Autofokus
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel
- 8-MP-Telelinse: f/2.4, 1/4,4"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus
- 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor
Galaxy S25: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus
- 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus
Fazit des Kamera-Vergleichs: Wer großen Wert auf Ultraweitwinkel- und Zoom-Fotos legt, ist mit dem Galaxy S25 besser bedient. Alle anderen können die Kamera-Unterschiede bei ihrer Kaufentscheidung vernachlässigen.
Leistung: Galaxy S25 ist schneller
Während das S25 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy einen echten Vorzeige-Chip hat, muss sich das Galaxy S25 FE mit Samsungs Exynos 2400 begnügen.
Samsungs Chips sind ihren Qualcomm-Pendants ohnehin unterlegen und der Exynos 2400 ist auch noch ein Jahr älter und im Gegensatz zum Snapdragon 8 Elite (3 mm) im 4-nm-Verfahren gefertigt.
In der Praxis bedeuten diese Unterschiede wesentlich mehr Leistung und Effizienz für das Standardmodell. Relevant ist das vor allem für Gamer. Diese sind mit dem Galaxy S25 deutlich besser bedient.
Ebenfalls, aber nicht nur für Gaming wichtig, ist der größere Arbeitsspeicher des Galaxy S25. Es bringt 12 GB RAM mit, beim Galaxy S25 FE sind es nur 8 GB. Dieser Unterschied könnte vor allem im Hinblick auf künftige KI-Funktionen eine Rolle spielen. Denn künstliche Intelligenz hat einen hohen Bedarf an Arbeitsspeicher. Aktuelle Features laufen aber auf beiden Geräten flüssig.
Software und KI
Android 16 und One UI 8 sind sowohl für Galaxy S25 als auch für das S25 FE verfügbar. Samsungs Benutzeroberfläche ist aktuell eine der besten für Android-Geräte und auch die Update-Versorgung stimmt: Beide Smartphones erhalten garantiert bis 2032 Sicherheitspatches und Android-Updates.
Die KI-Features von Samsungs Galaxy AI sind auf beiden Geräten in gleichem Umfang vorhanden. Und auch das neue appübergreifende, multimodale Google Gemini steht auf dem Galaxy S25 FE genauso bereit wie auf dem S25.
Akku und Aufladen
Größeres Handy, größerer Akku – das trifft auch hier zu, aber: Trotz niedriger Akkukapazität hält das Galaxy S25 länger durch. Laut Hersteller kann es bis zu 29 Stunden lang Videos wiedergeben. Zum Vergleich: Das Galaxy S25 FE kommt "nur" auf bis zu 28 Stunden.
Unabhängige Akku-Tests bestätigen die bessere Akkulaufzeit des Galaxy S25 auch für den Normalbetrieb. Demnach hat das Standardmodell bei typischer Nutzung einen Ausdauervorteil von etwas über einer Stunde (13 Stunden vs. 12 Stunden). Ausschlaggebend dafür sind sein effizienterer Chipsatz und das LTPO-Display.
Interessanterweise lädt das Galaxy S25 FE aber schneller auf – mit bis zu 45 W, während beim S25 nur bis zu 25 W drin sind. Keine Unterschiede gibt es dagegen beim Wireless Charging, das jeweils mit maximal 15 W möglich ist.
Preise im Vergleich
Die FE-Modelle haben regelmäßig das Problem, dass das bessere Standardmodell schon ein paar Monate auf dem Markt und dadurch im Preis gefallen ist. Teilweise entsteht dadurch die kuriose Situation, dass der Preisunterschied nur gering ausfällt – oder sogar gegen die nach UVP eigentlich günstigere Fan Edition spricht. So ist es zurzeit etwa bei Amazon, wo ihr das Galaxy S25 günstiger bekommt als das S25 FE:
Preise für das Galaxy S25 FE (Amazon)
- 128 GB: ca. 730 Euro
- 256 GB: ca. 749 Euro
Preise für das Galaxy S25 (Amazon)
- 128 GB: ca. 609 Euro
- 256 GB: ca. 662 Euro
Wer ein bisschen im Netz stöbert, findet das Galaxy S25 FE bei anderen seriösen Anbietern dann doch mit einem kleinen Preisvorteil – ab derzeit rund 520 Euro. Das Galaxy wechselt dort ab etwa 560 Euro den Besitzer. Bei Mobilfunkanbietern ist es unterschiedlich: Einige bieten das S25 günstiger an, andere wiederum die Fan Edition.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.