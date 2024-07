Samsung Galaxy Z Flip 6 vs. Z Flip 5: Alle Unterschiede im Überblick

Am 10. Juli 2024 hat Samsung das Galaxy Z Flip 6 vorgestellt. Was unterscheidet es zum Galaxy Z Flip 5? Unser Vergleich verrät euch die Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell.

Galaxy Z Flip 6 vs. Z Flip 5: Alle Unterschiede

Das Galaxy Z Flip 6 hat flachere Kanten.

Die Kamera des Galaxy Z Flip 6 hat eine schärfere Hauptlinse (50 MP vs. 12 MP).

Der Bildsensor für das Ultraweitwinkel ist neu.

Der Schutz vor Fremdkörpern ist verbessert (IP48 vs. IPX8).

Der neue Chipsatz ist etwas schneller (Snapdragon 8 Gen 3 vs. Gen 2).

Das Galaxy Z Flip 6 hat mehr RAM (12 GB vs. 8 GB).

Das Haupt-Display hat eine höhere Spitzenhelligkeit (2600 Nits vs. 2000 Nits).

Das Galaxy Z Flip 6 hat mehr Akkukapazität (4000 mAh vs. 3700 mAh).

Die Akkulaufzeit ist beim Galaxy Z Flip 6 länger.

Das Galaxy Z Flip 6 soll etwas sturzresistenter sein.

Der Preis ist gestiegen.

Es gibt ein neues Galaxy AI-Feature, welches das Z Flip 5 aber via Update bekommen könnte.

Das Galaxy Z Flip 6 erhält länger Android-Updates und Sicherheitspatches.

Die Farbauswahl unterscheidet sich.

Die technischen Daten im Vergleich

Galaxy Z Flip 6: Kamera größter Vorteil

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Galaxy Z Flip 6 und dem Z Flip 5 ist die verbesserte Hauptlinse. Mit einer 50-MP-Auflösung ermöglicht sie euch deutlich bessere Aufnahmen als das Vorgängermodell. Die zusätzlichen Megapixel kommen via Pixel-Binning standardmäßig für lichtstärkere und damit rauscharme Bilder zum Einsatz. Ihr könnt sie stattdessen aber auch für schärfere Fotos und Videos nutzen.

Das Galaxy Z Flip 6 hat die bessere Kamera (© 2024 )

Neu ist laut Samsung auch der Sensor für die Ultraweitwinkellinse. Da Samsung dessen Größe aber nicht angibt und die restlichen Specs sich nicht vom Ultraweitwinkel des Z Flip 5 unterscheiden, ist unklar, wie groß der Vorteil dadurch ist – vermutlich eher gering.

Mehr Leistung und Akkulaufzeit

Mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy besitzt das Galaxy Z Flip 6 den derzeit besten Chipsatz, den Samsung in seinen Handys verbaut. Unter anderem beschert er euch etwas mehr Leistung als der Antrieb des Galaxy S24 und S24+ (Exynos 2400), die sich wiederum in etwa auf dem Niveau des Galaxy Z Flip 5 befinden. Das Galaxy Z Flip 6 hat zudem mehr Arbeitsspeicher (12 GB vs. 8 GB RAM).

Der Leistungsabstand ist aber nicht enorm. Das Galaxy Z Flip 5 ist ebenfalls ein sehr schnelles Smartphone und in den meisten Fällen werdet ihr den Performance-Unterschied zum Z Flip 6 nicht bemerken.

Der Vorteil bei der Akkulaufzeit wird euch vielleicht eher auffallen. Dank effizienterem Antrieb und größerem Akku hält das Galaxy Z Flip 6 laut Samsung länger durch. Hier die offiziellen Ausdauerwerte im Vergleich:

Galaxy Z Flip 6 (4000 mAh): bis zu 23 Stunden Videowiedergabe

Galaxy Z Flip 5 (3700 mAh): bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit

Galaxy Z Flip 6: Zukunftssicherer dank langer Update-Garantie

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Galaxy Z Flip 6 ist der deutlich längere Update-Zeitraum: Ganze sieben Jahre lang bekommt es Android- und Sicherheitsupdates. Das Galaxy Z Flip 5 bekommt Erstere nur für vier Jahre nach Release, Sicherheitspatches immerhin zwölf Monate länger. Als neueres Gerät gewinnt das Galaxy Z Flip 6 außerdem jeweils ein weiteres Jahr.

Diese Neuerungen sind weniger wichtig

Darüber hinaus gibt es einige Verbesserungen, die kaum ins Gewicht fallen. So bringt die neue IP48-Zertifizierung etwa nicht den langersehnten Staubschutz. Lediglich Fremdkörper ab 1 mm Größe haben nun keine Chance mehr, in das Gehäuse zu gelangen.

Fast alle Galaxy-AI-Features des Galaxy Z Flip 6 hat das Galaxy Z Flip 5 bereits via Update bekommen und der fehlende Zeichenassistent könnte es in Zukunft auf dem gleichen Weg auf das alte Modell schaffen.

Die Preise im Vergleich

Als neueres Gerät ist das Galaxy Z Flip 6 natürlich teurer. Mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet es 1199 Euro. Die Konfiguration mit 512 GB schlägt mit 1319 Euro zu Buche. Zum Vergleich: Das Z Flip 5 kostet mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher bei Amazon um die 900 Euro. Samsung selbst bietet es nicht mehr an.

Fazit: Galaxy Z Flip 6 vs. Z Flip 5

Francis' Fazit Francis Lido Unser Vergleich zwischen Galaxy Z Flip 6 und Z Flip 5 hat euch alle Neuerungen verraten. Es sind durchaus einige, aber nur wenige machen einen echten Unterschied. Deshalb sollten Interessenten auch einen Blick auf das einige hundert Euro günstigere Vorgängermodell werfen. Die Abstriche sind nicht allzu groß.