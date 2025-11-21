Ist heute schon Black Friday? Nein! Denn er fällt stets auf den Tag nach Thanksgiving – ein Feiertag, der in den USA immer am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Dadurch verschiebt sich das genaue Datum jedes Jahr.

Black Friday 2025: Das offizielle Datum

Im Jahr 2025 fällt Thanksgiving auf den 27. November. Damit findet der Black Friday am 28. November 2025 statt. Dieser Tag gilt eigentlich als offizieller Startschuss für die große Rabattphase, doch wir ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es schon jetzt zahlreiche Black Deals.

Warum starten die Black Deals schon früher?

Obwohl der Black Friday nur einen Tag umfasst, beginnen viele Händler bereits deutlich früher mit ihren Aktionen. Der Grund ist simpel: Der Zeitraum rund um den Black Friday gehört zu den wichtigsten Verkaufswochen des Jahres. Um frühzeitig Aufmerksamkeit zu gewinnen, verlängern Händler die Angebote.

Typische Bezeichnungen dafür sind:

Black Week – beginnt meist am Montag vor dem Black Friday

– beginnt meist am Montag vor dem Black Friday Black Weekend – ein verlängertes Rabatt-Wochenende

– ein verlängertes Rabatt-Wochenende Cyber Week – die Woche nach dem Black Friday

Einige Shops starten sogar schon Anfang November mit sogenannten "Early Black Friday Deals" oder den "Black Weeks".

Fazit

Der offizielle Black Friday 2025 findet zwar erst am 28. November statt, doch viele Händler veröffentlichen ihre Angebote schon deutlich früher. Wer auf der Suche nach guten Deals ist, sollte daher bereits während der Black Week oder sogar davor die Augen offenhalten.

