Black Friday: iPhone 17 Pro mit AirPods Pro 3 & o2-Tarif für nur 59,99 €

Zum Black Friday, der eigentlich erst auf den 28.11. fällt, haut o2 schon jetzt ein Angebot raus, das Apple-Fans hellhörig machen dürfte. Für 59,99 Euro im Monat bekommt ihr das brandneue iPhone 17 Pro in der edlen Farbe Tiefblau inklusive der AirPods Pro 3 – zusammen mit dem beliebten Tarif o2 Mobile M .
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Premium-Set mit Sparpotenzial
Für nur 2 € Aufpreis im Monat erhaltet ihr das iPhone 17 Pro in der Farbe Tiefblau zusammen mit den AirPods Pro 3 – einem der besten In-Ear-Modelle auf dem Markt. Apple-Fans wissen: Die brandneuen Kopfhörer (UVP: 249 €) bieten nicht nur satten Sound, sondern auch ein fantastisches Noise Cancelling – ideal für den Alltag, egal ob im Homeoffice, auf Reisen oder beim Workout. Ganz neu sind außerdem die Herzfrequenzmessung und die ab Dezember verfügbare Live-Übersetzung für die AirPods Pro 3.
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Jedes Jahr mehr GB: o2 Mobile M mit Grow-Vorteil
Neben der Hardware stimmt hier auch der Tarif. Mit dem o2 Mobile M surft ihr im 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s und startet mit satten 30 GB Datenvolumen. Klingt gut? Wird sogar noch besser: Dank o2 Grow steigt euer monatliches Datenvolumen jedes Jahr automatisch um 5 GB – ganz ohne Antrag oder Extra-Kosten.
Auch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS ist natürlich inklusive. Ihr seid also nicht nur technisch, sondern auch vertraglich rundum gut ausgestattet – ohne Haken, ohne Kleingedrucktes.
Lohnt sich der Deal für euch?
Kurz und klar: Ja! Das iPhone 17 Pro zählt zu den besten Smartphones am Markt, und die AirPods Pro 3 ergänzen das Gesamtpaket perfekt. Dass ihr beides zusammen für nur 2 Euro mehr als den regulären Gerätepreis bekommt, ist zum Black Friday ein echtes Schnäppchen. Wer sich also gerade überlegt, auf ein neues iPhone umzusteigen, sollte hier nicht zu lange zögern.
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.