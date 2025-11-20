Black Friday: iPhone 17 Pro mit AirPods Pro 3 & o2-Tarif für nur 59,99 €

Zum Black Friday, der eigentlich erst auf den 28.11. fällt, haut o2 schon jetzt ein Angebot raus, das Apple-Fans hellhörig machen dürfte. Für 59,99 Euro im Monat bekommt ihr das brandneue iPhone 17 Pro in der edlen Farbe Tiefblau inklusive der AirPods Pro 3 – zusammen mit dem beliebten Tarif o2 Mobile M .

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods Pro 3

✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 59,99 € o2

Premium-Set mit Sparpotenzial

Für nur 2 € Aufpreis im Monat erhaltet ihr das iPhone 17 Pro in der Farbe Tiefblau zusammen mit den AirPods Pro 3 – einem der besten In-Ear-Modelle auf dem Markt. Apple-Fans wissen: Die brandneuen Kopfhörer (UVP: 249 €) bieten nicht nur satten Sound, sondern auch ein fantastisches Noise Cancelling – ideal für den Alltag, egal ob im Homeoffice, auf Reisen oder beim Workout. Ganz neu sind außerdem die Herzfrequenzmessung und die ab Dezember verfügbare Live-Übersetzung für die AirPods Pro 3.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods Pro 3

✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 59,99 € o2

Jedes Jahr mehr GB: o2 Mobile M mit Grow-Vorteil

Neben der Hardware stimmt hier auch der Tarif. Mit dem o2 Mobile M surft ihr im 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s und startet mit satten 30 GB Datenvolumen. Klingt gut? Wird sogar noch besser: Dank o2 Grow steigt euer monatliches Datenvolumen jedes Jahr automatisch um 5 GB – ganz ohne Antrag oder Extra-Kosten.

Auch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS ist natürlich inklusive. Ihr seid also nicht nur technisch, sondern auch vertraglich rundum gut ausgestattet – ohne Haken, ohne Kleingedrucktes.

Lohnt sich der Deal für euch?

Kurz und klar: Ja! Das iPhone 17 Pro zählt zu den besten Smartphones am Markt, und die AirPods Pro 3 ergänzen das Gesamtpaket perfekt. Dass ihr beides zusammen für nur 2 Euro mehr als den regulären Gerätepreis bekommt, ist zum Black Friday ein echtes Schnäppchen. Wer sich also gerade überlegt, auf ein neues iPhone umzusteigen, sollte hier nicht zu lange zögern.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods Pro 3

✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 59,99 € o2

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht