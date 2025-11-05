Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

AirPods Pro 3 & Co.: Live-Übersetzung bald in Deutschland verfügbar

AirPods Pro 3 offiziell
Die AirPods Pro 3 bekommen bald ein spannendes Update (© 2025 Apple )
profile-picture

Francis Lido

Früher bei einem großen Verlag, heute online für CURVED unterwegs. Treuer iPhone-Nutzer, der eine Android-Affäre aber nicht ausschließt.

Artikel vom 05.11.25

Ende September hat Apple ein spannendes neues Feature für AirPods eingeführt, das in Deutschland bislang nicht verfügbar ist: Die AirPods Pro 3 und einige andere Modelle können Fremdsprachen live übersetzen. In Kürze wird das auch für deutsche Nutzer möglich sein.

Wie Apple in einer Pressemitteilung erklärt, kommt die Live-Übersetzung für AirPods "nächsten Monat" – also im Dezember – nach Deutschland. Vorgaben der EU haben einen pünktlichen Rollout verhindert und dem Hersteller zufolge "erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand" notwendig gemacht. Das neue Feature wird nicht nur für die brandneuen AirPods Pro 3 ausrollen, sondern auch für etwas ältere Modelle wie die AirPods Pro 2 und die AirPods  4 mit ANC.

Apple AirPods 4 ANC
Apples beliebte AirPods mit ANC
Apple AirPods 4 ANC

Die AirPods 4 in der Ausführung mit ANC: Neben Top-Sound und allerlei smarten Features bietet diese Ausführung eine Geräuschunterdrückung. So ist auch in belebter Umgebung ungestörter Musik- und Podcast-Genuss möglich.

  • Modell mit Active Noise Cancelling (ANC)
ab 155,00 € Amazon

Welche Sprachen übersetzen die AirPods?

Zum Deutschland-Start werden die besagten AirPods folgende Sprachen übersetzen können:

  • Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)
  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Japanisch
  • Koreanisch
  • Portugiesisch
  • Spanisch

Voraussetzung dafür ist neben einem gekoppelten, kompatiblen iPhone und Apples "Übersetzen"-App die Aktivierung von Apple Intelligence, denn die Live-Übersetzung erfolgt KI-gestützt. Die Auswahl unterstützter Sprachen wird sich vermutlich nach und nach erweitern. In den USA sind beispielsweise durch das Update auf iOS 26.1 neue Sprachen hinzugekommen.

Apple AirPods Pro 3
Apples beste Kopfhörer
Apple AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 sind die besten In-Ears von Apple. Mit doppelt so gutem ANC wie zuvor, Herzfrequenzsensor für Fitnesstracking, mehr Akkulaufzeit, Wasserschutz und erstklassigem Sound.

  • Apples aktuelle Top-Kopfhörer
ab 246,00 € Amazon

Wie funktioniert die Live-Übersetzung?

AirPods-Nutzer können sich mit Fremdsprachlern unterhalten und hören die Übersetzung dabei in Echtzeit über die In-Ear-Kopfhörer. Idealerweise hat euer Gesprächspartner ebenfalls unterstützte AirPods, damit auch er eine Übersetzung erhält. Andernfalls funktioniert das Ganze leider nur einseitig.

Gut zu wissen: Ohne AirPods können iPhones ab dem iPhone 15 Pro bereits jetzt live übersetzen – in Nachrichten, Anrufen und Face Time. Die Kopfhörer ermöglichen dies dann ab Dezember auch für persönliche Gespräche.

(© 2025 CURVED )

Bringt iOS 26.2 die Live-Übersetzung?

Für den Rollout der Live-Übersetzung wird aller Voraussicht nach ein iPhone-Update nötig sein. Das könnte bedeuten, dass iOS 26.2 ebenfalls im Dezember erscheint. Aktuellen Berichten zufolge soll die Aktualisierung einige weitere interessante Verbesserungen beinhalten – etwa die Möglichkeit, die Intensität von Liquid Glass über einen Slider auf dem Sperrbildschirm zu regulieren. Wir sind gespannt, was uns im September erwartet.

Empfehlungen des Autors:
Google Pixel Buds Pro im Ohr

Die besten Wireless In-Ear-Kopfhörer 2025

Francis Lido | 01.07.25
iPhone 17 Pro: Hüllen von Apple

iPhone 17 Pro (Max): Die besten Hüllen im Überblick

Francis Lido | 19.09.25

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: