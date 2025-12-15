Apples iOS 26.2 ist endlich da. Wichtigstes neues Feature des iPhone-Updates ist die Live-Übersetzung für AirPods. Darüber hinaus gibt es einige kleinere Verbesserungen. Wir verraten euch, was sich geändert hat.

AirPods: Live-Übersetzung endlich da Ein praktisches Feature für Vielreisende startet nun endlich auch bei uns: die Live-Übersetzung mit den AirPods. Damit lassen sich Gespräche in Echtzeit übersetzen – ein spannender Schritt für alle, die öfter sprachliche Barrieren überwinden müssen. Nutzen könnt ihr das Feature mit den AirPods Pro 3 und 2 sowie den AirPods 4 mit ANC. Aktuell in Deutschland unterstützte Sprachen sind Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und natürlich Deutsch.

Liquid-Glass-Slider für den Sperrbildschirm

Die systemweite Liquid-Glass-Option in iOS 26.1 war nur der Anfang. Mit iOS 26.2 wird der Liquid-Glass-Effekt auf dem Sperrbildschirm über einen Slider anpassbar: Apple führt einen neuen Schieberegler ein, mit dem ihr die Transparenz der Uhr ganz individuell einstellen könnt – von nahezu durchsichtig bis milchig. Der Effekt funktioniert mit allen verfügbaren Schriftarten. Zu finden ist der neue Regler im Bearbeitungsmodus des Lock-Screens, sobald ihr auf die Uhr und dann auf "Glas" tippt. Ein kleines Manko bleibt: Die Größenanpassung der Uhr ist weiterhin nur bei der Standard-Schriftart möglich. Und: Im Always-on-Modus verschwindet der Transparenzeffekt für die Uhr.

Podcasts: Kapitel und Verlinkungen per KI

Die Apple-Podcasts-App bekommt in iOS 26.2 ein kräftiges Update – mit künstlicher Intelligenz im Gepäck. Zum ersten Mal werden Kapitel automatisch generiert, was das Navigieren durch längere Episoden deutlich vereinfacht. Bisher mussten Podcast-Macher diese Kapitel manuell einbauen.

Außerdem erkennt die App ab sofort, wenn in einer Folge andere Podcasts erwähnt werden. Diese könnt ihr dann direkt im Player aufrufen oder ihnen folgen – ohne selbst danach suchen zu müssen. Ergänzt wird das Ganze durch eine neue Funktion, die euch alle erwähnten Links übersichtlich auf der Episodenseite anzeigt. Ein echter Mehrwert für alle, die Podcasts auch als Infoquelle nutzen.

Schlaftracking: Neue Bewertungsskala

Apple hat auch an der Schlafanalyse via Apple Watch geschraubt. In iOS 26.2 ersetzt die Bewertung "Sehr Hoch" die bisherige Top-Kategorie "Exzellent". Zudem wurden die Schwellenwerte der einzelnen Bewertungsklassen angepasst. Damit reagiert Apple offenbar auf Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern, denen die bisherigen Einschätzungen zu großzügig erschienen. Ziel ist eine differenziertere und realistischere Auswertung eurer Schlafqualität.

Solltet ihr iOS 26.2 installieren?

Ja, auf jeden Fall. Selbst wenn ihr keine AirPods für die Live-Übersetzung habt und euch die Neuerungen nicht wichtig sind. Denn das Update iOS 26.2 stopft auch einige kritische Sicherheitslücken auf eurem iPhone. Die Patches betreffen unter anderem eure Zahlungsinformationen im App Store, den Zugriff auf versteckte Fotoalben und Schwachstellen in Webkit.

