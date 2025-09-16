Mit iOS 26 hat Apple ein auffälliges neues Design eingeführt, das nicht jedem iPhone-Nutzer gefällt: Wir verraten euch, wie ihr das Liquid Glass Design deaktivieren könnt und den leicht durchscheinenden "Glas"-Effekt weitestgehend wieder loswerdet.

Wenn ihr das Liquid Glass Design auf dem iPhone deaktivieren möchtet, um zu einem klassischen, einfarbigen Look zurückzukehren, hilft euch die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung.

So geht's: Liquid Glass in iOS 26 ausschalten

Öffnet die "Einstellungen" eures iPhones.

eures iPhones. Scrollt nach unten und tippt auf "Bedienungshilfen" .

. Wählt "Anzeige & Textgröße" .

. Aktiviert die Option "Transparenz reduzieren".

Sobald ihr dies einschaltet, verschwindet der Glas-Effekt aus den meisten Bereichen von iOS 26, und euer iPhone zeigt eine klarere, opake Oberfläche.

Was passiert, wenn Liquid Glass deaktiviert wird?

Beachtet, dass der beschriebene Weg eher ein Workaround ist als ein echter Ausschalter für das Liquid Glass Design auf dem iPhone. Dennoch bewirkt er Folgendes:

Hintergründe und Systempanels zeigen keine Glas-Effekte mehr

Widgets, Sperrbildschirm und Kontrollzentrum erhalten durchgehende, undurchsichtige Hintergründe

Auf älteren iPhones kann die Deaktivierung die Performance verbessern und den Akku schonen

Liquid Glass wieder aktivieren

Möchtet ihr den glänzenden Look später wieder zurückholen:

Geht erneut zu "Einstellungen | Bedienungshilfen | Anzeige & Textgröße"

Schaltet "Transparenz reduzieren" aus

Der Liquid Glass Effekt erscheint sofort wieder auf Sperrbildschirm, Widgets und Kontrollzentrum.

Fazit

Über die Bedienungshilfen von iOS 26 lässt sich das Liquid Glass Design teilweise deaktivieren. Das verbessert an vielen Stellen die Lesbarkeit und auf älteren iPhones Performance sowie Akkulaufzeit. Ganz zurück zum alten Design kommt ihr nach dem Update auf iOS 26 aber leider nicht mehr.

