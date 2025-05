iPhone-Angebote: Die besten Deals im Mai 2025

Wir haben die besten iPhone-Angebote zusammengetragen. Informiert euch hier, wo es das iPhone 16, das iPhone 15 oder die Pro-Modelle am günstigsten mit Tarif zu kaufen gibt. Über den Effektivpreis seht ihr, wie viel ihr wirklich für das Handy zahlt.

Wichtig: Aufgrund der Zukunftssicherheit mit Apple Intelligence empfehlen wir euch, ein iPhone 15 Pro oder neuer zu kaufen. Aus diesem Grunde habe wir iPhone-Angebote zu älteren Modellen ausgespart, die keinen Support für die Apple-KI bieten.

Inhalt:

(Die iPhone-Angebote in diesem Artikel werden stetig aktualisiert und erweitert)

Schneller Vergleich: Aktuelle iPhones im Angebot

Schneller Vergleich: Aktuelle iPhones im Angebot Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 16e iPhone 15 Pro Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 54,99 € o2 ab 53,00 € Congstar ab 1254 € Amazon ab 44,99 € o2 ab 43,99 € Blau ab 1028 € Amazon ab 38,99 € o2 ab 41,99 € Blau ab 818,00 € Amazon ab 25,99 € Blau ab 39,99 € o2 ab 660 € Amazon ab 719,00 € BackMarket ab 49,99 € Logitel ausverkauft o2 Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.3 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2868x1320 Pixel 2622x1206 Pixel 2556x1179 Pixel 2532x1170 Pixel 2556x1179 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 457 ppi 461 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 60 Hz 60 Hz 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield Maße Größe 163x77.6x8.3 mm 149.6x71.5x8.3 mm 147.6x71.6x7.8 mm 146.7x71.5x7.8 mm 146.6x70.6x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Gold Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Natur, Blau, Weiß, Schwarz Gewicht 227 g 199 g 170 g 167 g 187 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A18 Pro Apple A18 Pro Apple A18 A18 A17 Pro Taktrate 4.04 GHz 4.04 GHz 4.04 GHz Bis zu 3.7 GHz AnTuTu 1735216 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Obere Mittelklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 GB 128/512/256 GB 128/256/512/1024 GB Akkuleistung 4685 mAh Kapazität 3582 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität 3951 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: bis zu 33 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: Bis zu 22 h bis zu 26 Std. Videowiedergabe h Videowiedergabe: Bis zu 23 h Wireless Charging Ja, bis zu 25 W h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 17 (ab Werk) Update-Zeitraum bis mindestens 2029 Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP MP 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C microSD nein Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1499 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 699 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP)

Nachfolgend findet ihr mehr Details zu den aktuellen Angeboten. Prinzipiell spart ihr, wenn ihr euch euer Wunsch-iPhone in Kombination mit einem Handytarif holt. Zu dieser Erkenntnis ist auch Stiftung Warentest bereits gekommen.

Angebote zur iPhone-16-Serie

Das iPhone 16 Pro sieht seinen Vorgängern sehr ähnlich (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

iPhone 16: Aktuelle Deals

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (30 GB)

inkl. AirPods 4 ANC ab 41,99 € Blau ohne Vertrag ab 818,00 € Amazon

iPhone 16 Pro: Aktuelle Deals

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1028 € Amazon

iPhone 16 Pro Max: Aktuelle Deals

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods Pro 2

23,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50+ GB)

28 Euro Anzahlung & Versand ab 53,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1254 € Amazon

Das iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max lohnt sich in jedem Fall, wenn euch insbesondere Performance und Kamera wichtig sind. Mehr dazu in unserem in unserem iPhone 16 Pro Test.

iPhone 16e: Aktuelle Deals

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB)

Mai-Aktion: 5 GB extra) ab 25,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 39,99 € o2 Ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 660 € Amazon

Angebote zum iPhone 15 Pro

Das iPhone 15 Pro (Max) (© 2023 Apple )

iPhone 15 Pro: Aktuelle Deals

Top-Kamera und edles Titan Apple iPhone 15 Pro Das iPhone 15 Pro bietet eine ausgezeichnete Kamera und hat selbst für portierte Konsolenspiele genug Leistung. Dank Titanrahmen ist es angenehm leicht. Auch 2025 noch eine echte Empfehlung. Jetzt mehr erfahren: iPhone 15 Pro Technische Daten ohne Vertrag

Refurbished ab 719,00 € BackMarket inkl. Vodafone-Tarif (80 GB) ab 49,99 € Logitel inkl. Top-Tarif (30+ GB) ausverkauft o2

Gerade wenn ihr eine top Kamera und richtig viel Leistung euer Eigen nennen wollt, lohnen sich das iPhone 15 Pro oder dessen größerer Bruder iPhone 15 Pro Max. Die beiden Flaggschiffe bringen zudem einen ausdauernden Akku mit und unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Das Pro Max bietet etwa einen fünffachen optischen Zoom und ist 6,7 Zoll groß. Das 15 Pro kommt auf 6,1 Zoll und hat einen dreifachen optischen Zoom.

Auch in der CURVED-Redaktion sind die Geräte teils seit Release im Herbst 2023 privat im Einsatz. Wir können euch die Pro-Modelle demnach nur ans Herz legen.

Tipp: Fast überall ist das iPhone 15 Pro bereits ausverkauft. Es gibt aber noch günstige Refurbished-Geräte bei den namhaften Refurbished-Plattformen. Ein entsprechendes Angebot haben wir euch oben verlinkt.

Gerätevergleiche

Noch unsicher, welches iPhone-Angebot sich für euch lohnt? Unsere Ratgeber helfen bei der Entscheidung:

-> Hier findet ihr alle iPhone-Vergleiche in der Übersicht

