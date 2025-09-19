Trotz robustem Aluminium-Unibody: Eine gute Hülle ist auch für iPhone 17 Pro und Pro Max unabdingbar – zumal die beiden Modelle offenbar sehr kratzeranfällig sind. Wir zeigen euch einige der besten Cases für die Flaggschiff-Handys.

Hüllen für das iPhone 17 Pro (Max) gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien und Farben. Doch was ihr euch vor allem überlegen solltet: Wollt ihr ein Case mit Kamera-Schutz oder lieber eines, das diesen Bereich freilässt und das Design so besser zur Schau stellt? Unter den besten Hüllen für das iPhone 17 Pro (Max) finden sich beide Varianten.

Apple Funktionsgewebe Case (TechWoven): Der Bestseller

Das iPhone 17 Pro (Orange) in TechWoven Case (Blau) (© 2025 Apple )

Der neue "Ersatz" für die mittlerweile eingestellte Apple-Lederhülle ist das TechWoven Case bzw. Funktionsgewebe Case, wie es in Deutschland heißt. Es folgt auf das notorisch schlechte FineWoven Case und macht auf den ersten Blick einen deutlich besseren Eindruck.

Tatsächlich ist das TechWoven Case aktuell wohl eine der schönsten Hüllen, die ihr für das iPhone 17 Pro kaufen könnt. Und sie verkauft sich offenbar auch richtig gut, denn in Blau beispielsweise ist sie kurz nach dem Marktstart bereits vergriffen.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie es um die Langlebigkeit bestellt ist. Gerade all jene, die sich bereits am FineWoven Case die Finger verbrannt haben, dürften vorsichtig sein. Immerhin: Es soll sich um ein komplett anderes, neu entwickeltes Material handeln.

Hülle: Apple Funktionsgewebe Case (TechWoven)

Farben: Blau, Violett, Siena, Grün, Schwarz

Material: Polyester

MagSafe: ja

Kamera-Schutz: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (Amazon, befristete Aktion)



Bellroy Phone Case: Gute Lederhülle

(© 2025 Bellroy ) Das Bellroy Ledercase für das iPhone 17 Pro (© 2025 Bellroy ) Unten ist es mit Kunststoff versehen

Was es bei Apple leider nicht gibt, könnt ihr zum Beispiel bei Bellroy kaufen: eine Lederhülle für das iPhone 17 Pro Max. Der Hersteller bietet seit Jahren hervorragende Leder-Cases für iPhones und andere Flaggschiff-Handys an. Hier könnt ihr also sicher sein, dass ihr Qualität bekommt. Beachtet: Es handelt sich um eine Hybridkonstruktion aus Leder und stoßdämpfendem Polymer.

Das Case ist also nicht zu 100 Prozent mit Leder überzogen, sondern für einen besseren Schutz am oberen und unteren Rand mit dezenten Kunststoff-Elementen versehen. Für die Knöpfe gibt es Abdeckungen aus eloxiertem Aluminium. Ein weiches Mikrofaserfutter innen verhindert Kratzer.

Und: Für all jene, die einen Leder-Look möchten, aber lieber eine Hülle aus synthetischem Material, gibt es das Bellroy Phone Case in der sogenannten "Innovera Edition".



Hülle: Bellroy Phone Case (Leder)

Farben: Black, Nightsky, Rust, Khaki

Material: Leder, Polymer

MagSafe: ja

Kamera-Schutz: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 65 Euro (Amazon)



Mujjo Lederhülle: Bewährt und gut

Die Mujjo Lederhülle für das iPhone 17 Pro (© 2025 Mujjo )

Ein weiterer Klassiker ist das Mujjo Leder-Case. Auch diese Lederhülle für das iPhone 17 Pro (Max) ist Qualitätsware von einem renommierten Hersteller. Anders als Bellroy überzieht Mujjo sein Case komplett mit Veloursleder. Gemeinsamkeiten sind das Mikrofaserfutter innen und die Metall-Tasten außen.



Hülle: Mujjo Leder-Case

Farben: Basalt

Material: Veloursleder

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 68 Euro (Amazon)



Apple Clear Case: Gar nicht so durchsichtig

Das iPhone 17 Pro (Orange) im Apple Clear Case (© 2025 Apple )

Wie üblich gibt es auch dieses Jahr eine neue transparente iPhone-Hülle von Apple. Wie ihr auf dem Bild seht, ist das Apple Clear Case für das iPhone 17 Pro (Max) allerdings nur teilweise durchsichtig. Rund zwei Drittel der Rückseite sind durch eine große weiße Fläche verdeckt – genau über dem Ceramic Shield. Im Netz hat Apple dafür viel Spott geerntet. Mir gefällt der extreme Two-Tone-Look aber irgendwie – besonders für die Modelle in Cosmic Orange.

Hülle: Apple Clear Case

Farben: Durchsichtig + Weiß

Material: Polycarbonat

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 49 Euro (Amazon, befristete Aktion)



Spigen Ultra Hybrid T (MagFit): Mit Kamera-Schutz

Das iPhone 17 Pro Max im Spigen Ultra Hybrid T (MagFit) Case (© 2025 Spigen )

Das Spigen Ultra Hybrid T (MagFit) ist eine weitere teilweise durchsichtige Hülle für das iPhone 17 Pro Max. Anders als das Apple Clear Case schützt es auch das Kamera-Plateau. Das obere Drittel ist hier also nicht offen. Lediglich die Objektive liegen frei.

Unter Umständen ein entscheidender Vorteil, da Apple beim iPhone 17 Pro (Max) anders als bei den Vorgängern auf eine schützende Glasabdeckung für den Kamera-Bereich verzichtet hat. Der farbige Part im unteren Drittel ist je nach gewählter Variante Orange, Blau, Weiß oder Schwarz.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid T (MagFit)

Farben: Durchsichtig + Orange, Schwarz, Blau oder Weiß

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 20 Euro



Spigen Ultra Hybrid: Komplett durchsichtig

(© 2025 Spigen ) Das iPhone 17 Pro Max im Spigen Ultra Hybrid (Mag Fit) (© 2025 Spigen ) Das iPhone 17 Pro Max im Spigen Ultra Hybrid

Auch wer eine komplett durchsichtige Hülle für sein iPhone 17 Pro (Max) sucht, ist bei Spigen an der richtigen Adresse. Genauer gesagt beim Spigen Ultra Hybrid Crystal Clear Case, das freien Blick auf die Rückseite eures Edel-Handys lässt. Allerdings müsst ihr dafür auf die MagSafe-Unterstützung verzichten.

Die gibt es bei der MagFit-Variante, welche die dafür notwendigen Magnetstreifen mitbringt. Diese schränken den Blick leicht ein wie bei früheren Apple Clear Cases. Da Apple das Logo beim iPhone 17 Pro (Max) weiter unten platziert hat als zuvor, ist auch die Position der Magnete etwas gewöhnungsbedürftig. Der Kamera-Bereich ist durch eine Abdeckung geschützt.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid mit oder ohne MagFit

Farben: Crystal Clear (komplett durchsichtig), Clear White (mit Magnetstreifen)

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: mit und ohne erhältlich

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab ca. 10 Euro (Amazon)



Spigen Crystal Ultra Hybrid S (MagFit): Mit Standfuß

Das Spigen Crystal Ultra Hybrid S (MagFit) für iPhone 17 Pro Max (© 2025 Spigen )

Und noch eine durchsichtige Spigen-Hülle für das iPhone 17 Pro (Max): Das Spigen Crystal Ultra Hybrid S (MagFit) hat keine Abdeckung für die Kamera und lässt so freien Blick auf das Kamera-Plateau. Der eigentliche Clou ist aber der Kickstand: ein Standfuß, mit dem ihr euer iPhone vor euch aufstellen könnt – etwa um einen Film oder eine Serie zu schauen.

Hülle: Spigen Crystal Ultra Hybrid S (MagFit)

Farben: Durchsichtig

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab ca. 24 Euro (Amazon)



Spigen Ultra Hybrid Neo One / Zero One: Teardown-Look

(© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid Neo One Case iPhone für 17 Pro Max (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid Zero One Case iPhone für 17 Pro Max

Diese Hüllen verleihen eurem iPhone 17 Pro (Max) einen spannenden Teardown-Look. Ein Print auf der Rückseite lässt es wirken, als wären die internen Komponenten des Apple-Handys sichtbar. Darüber hinaus gibt es eine Abdeckung für Kamera und Kamera-Taste. Die "Zero One"-Ausführung ist abgesehen vom Teardown-Print transparent, die "Neo One"-Variante schwarz getönt.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid Neo One / Zero One

Farben: Transparent (Neo One), Schwarz (Zero One)

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 20 Euro



Ringke Fusion Card Case: Mit Kartenfach

Ringke Fusion Card Case für iPhone 17 Pro Max (© 2025 )

Eine weitere durchsichtige Hülle mit Kamera-Abdeckung für das iPhone 17 Pro (Max) ist das Ringke Fusion Card Case. Die Besonderheit hieran: Es hält ein Kartenfach für euch bereit. Darin findet genau eine Karte Platz – also beispielsweise eure Bankkarte oder euer Personalausweis. Wireless Charging ist trotzdem problemlos möglich und es gibt Halterungen für Wrist-Straps, Crossbody Band und anderes Zubehör.

Hülle: Ringke Fusion Card Case

Farben: Transparent

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 18 Euro (Amazon)



Apple Silikon Case: Kunststoff-Klassiker

Apple Silikon Case für iPhone 17 Pro Max (© 2025 Apple )

Der kalifornische Kunststoff-Klassiker: Auch für das iPhone 17 Pro Max gibt es natürlich das bewährte Apple Silikon Case. Die meisten iPhone-Nutzer wissen, was sie hier erwartet: solider Schutz und eine große Farbauswahl für Mix-and-Match-Fans. Mit weichem Futter innen, Magneten für MagSafe, Cover für die Kamera-Taste und Befestigungsmöglichkeiten für Apples Crossbody Band.

Hülle: Apple Silikon Case

Farben: Neongelb, Nebelviolett, Mitternacht, Orange, Terracotta, Schwarz

Material: Silikon

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 49 Euro (Amazon, befristete Aktion)



Ringke Silicone Magnetic Case: Schützt die Kamera

Ringke Silicone Magnetic Case iPhone für 17 Pro Max (© 2025 Ringke )

Das Ringke Silicone Magnetic Case für das iPhone 17 Pro (Max) hat Apples Kunststoff-Hüllen eine schützende Kamera-Abdeckung voraus. Dadurch ist das Design dann zwar fast komplett verdeckt. Doch wie wir finden, machen Apples Pro-Modelle darin trotzdem eine gute Figur. Und: Wer sich ärgert, dass Apple kein schwarzes iPhone 17 Pro Max anbietet, kann sich mit diesem Case zumindest auf Umwegen den All-Black-Look sichern. Es steht aber auch in deutlich helleren Farben zur Auswahl.

Hülle: Ringke Silicone Magnetic Case

Farben: Black, Tangerine, Stone, Pink Sand, Light Purple

Material: Silikon

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 22 Euro (Amazon)



Pitaka Ultradünne Hülle: Superdünnes Edel-Case

Pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 17 Pro Max (© 2025 Pitaka )

Pitaka ist für besonders exklusive Hüllen bekannt, die sowohl schlank als auch sehr robust sind. Des Herstellers dünnstes Case für das iPhone 17 Pro Max ist die sogenannten Pitaka Ultradünne Hülle. Um trotz des enorm schlanken Profils einen guten Schutz zu gewährleisten, kommt hier Aramidfaser zum Einsatz. Das Material ist dem ein oder anderen vielleicht auch als Kevlar bekannt und kommt in ähnlicher Form unter anderem in der Luft- und Raumfahrt oder für Schutzwesten zum Einsatz. Gut zu wissen: Unser Chef Chris hat eine Pikata-Hülle ausgiebig privat getestet und ist sehr zufrieden.

Hülle: Pitaka Ultradünne Hülle

Farben: Black, Tangerine, Stone, Pink Sand, Light Purple

Material: Aramidfaser

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (Amazon)



Otterbox Defender Series Pro: Fast wie ein Panzer

Otterbox Defender Series Pro für iPhone 17 Pro (© 2025 )

Ihr sucht eine besonders stabile Hülle für euer iPhone 17 Pro (Max), die auch etwas auftragen darf? Dann ist das Otterbox Defender Series Pro Case wie für euch gemacht. Das dreischichtige Gehäuse schützt bei Stürzen effektiv, wie die Zertifizierung nach US-Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 bestätigt.

Hülle: Otterbox Defender Series Pro

Farben: Black, Green Intrigue, Blue Sentiment

Material: Polycarbonat, Silikon

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (Amazon)



Ringke Alles: Robust und mit Standring

Ringke Alles für iPhone 17 Pro Max (© 2025 )

Hier ist der Name quasi Programm: Das Ringke Alles Case bringt fast alles mit, was man von einer guten Hülle für das iPhone 17 Pro Max erwarten darf. Es ist griffig und sehr stabil, ohne allzu dick aufzutragen, schützt Kamera und Kamera-Taste mit Abdeckungen und hat einen drehbaren Standring. Letzteren könnt ihr zum einen nutzen, um das iPhone – etwa zum Filmeschauen – aufzustellen. Zum anderen hilft er euch, euer Handy zu halten, was gerade beim sehr großen iPhone 17 Pro Max von Vorteil ist. Ösen für Tragebänder sind ebenfalls vorhanden.

Hülle: Ringke Alles

Farben: Black, Gunmetal

Material: Silikon

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 34 Euro (Amazon)



