iPhone 17: Die besten Hüllen für das Standardmodell

Was sind die besten Hüllen für das iPhone 17? Wir präsentieren euch die unserer Meinung nach empfehlenswertesten Cases für das Standardmodell.

Eines vorab: Die besten Cases für das iPhone 17 Pro Max findet ihr in einem separaten Artikel. In dieser Übersicht konzentrieren wir uns auf Top-Hüllen für das iPhone 17. Das Standardmodell ist glücklicherweise nicht so anfällig für Kratzer – vor allem im Kamerabereich. Ein gutes Case ist dennoch wichtig.

Inhaltsverzeichnis

Apple Silikon Case: Mix & Match

Apple Silikon Case für das iPhone 17 (© 2025 Apple )

Apple selbst bietet nur zwei verschiedene Hüllen für das iPhone 17 an. Eine davon ist das altbekannte Silikon Case. Es bietet einen soliden Schutz, fühlt sich für eine Kunststoffhülle gut an und unterstützt MagSafe. Innen verhindert ein Mikrofaser-Bezug Kratzer. Das Beste am Silikon Case ist die große Farbauswahl, an der Mix-and-Match-Fans ihre Freude haben dürften.

Hülle: Apple Silikon Case

Farben: Neongelb, Nebelviolett, Schwarz, Maritimblau, Hellmoosgrün

Material: Silikon

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 49 Euro (Amazon, befristete Aktion)



Ringke Silicone Magnetic Case: Top-Alternative

Ringke Silicone Magnetic Case für das iPhone 17 (© 2025 Ringke )

Die für uns beste Alternative zu Apples Kunststoffhülle für das iPhone 17 ist das Ringke Silicone Magnetic Case. Es ist wesentlich günstiger, sieht unserer Meinung nach mindestens genauso gut aus und ist in anderen Farben erhältlich. Es unterstützt MagSafe ebenfalls und der Schutz sollte vergleichbar sein.

Hülle: Ringke Silicone Magnetic Case

Farben: Black, Light Purple, Soft Mint, Stone

Material: Silikon

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 22 Euro (Amazon)



Apple Clear Case: Transparente Apple-Hülle

Apple Clear Case für iPhone 17 (© 2025 Apple )

Die zweite offizielle Apple-Hülle für das iPhone 17 ist das Clear Case. Auch das kennen wir bereits von früheren iPhones: eine bis auf die MagSafe-Magnete komplett durchsichtige Hülle. Nicht wenige dürften sich freuen, dass Apple hier – anders als beim neuen Clear Case für die Pro-Modelle – auf eine durchgehende weiße Fläche verzichtet hat. Das Clear Case für das iPhone 17 hat seine Bezeichnung also mehr verdient als die Pro-Variante.

Hülle: Apple Clear Case

Farben: Durchsichtig

Material: Polycarbonat

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 49 Euro (Amazon, befristete Aktion)



Spigen Ultra Hybrid: Fast nackt

Spigen Ultra Hybrid Case für iPhone 17 (© 2025 Spigen )

Ihr wollt eine wirklich komplett transparente Hülle für euer iPhone 17? Dann ist das Spigen Ultra Hybrid in der "Crystal Clear"-Farbvariante euer Case. Hier stören keine Magnete den Blick auf die Rückseite eures Apple-Handys. Allerdings unterstützt das Case dafür auch kein MagSafe. Dafür müsst ihr zur MagFit-Version greifen, die dann wie bei Apple ebenfalls integrierte Magnete besitzt.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid

Farben: Crystal Clear (komplett durchsichtig), Matte Black (mit schwarzem Bumper)

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: nein

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab ca. 10 Euro (Amazon)



Auf seiner US-Seite weist Spigen bei dieser Hülle auf potenziell gesundheitsgefährdende Chemikalien hin. Ein kalifornisches Gesetz ("Proposition 65") schreibt die Deklaration offenbar vor. Weitere Infos hier

Spigen Ultra Hybrid S (MagFit): Zum Aufstellen

Spigen Ultra Hybrid S Case für iPhone 17 (© 2025 Spigen )

Diese durchsichtige iPhone-17-Hülle von Spigen unterstützt nicht nur kabelloses Aufladen via MagSafe, sondern bringt auch einen ausklappbaren Standfuß mit. Damit könnt ihr das Case horizontal vor euch aufstellen, um Filme, Serien oder YouTube zu schauen. Das klappt auch vertikal, beispielsweise für einen Video-Call.

Hülle: Spigen Crystal Ultra Hybrid S (MagFit)

Farben: Durchsichtig

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab ca. 34 Euro (Spigen)



Ultra Hybrid Zero One / Neo One: Teardown-Optik

(© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Zero One für iPhone 17 (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Neo One für iPhone 17

Diese halbtransparente iPhone-17-Hülle von Spigen ist mit einem Teardown-Print versehen. Dadurch wirkt es so, als könntet ihr ins Innere des Handys blicken. Beim Ultra Hybrid Zero One Case (in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich) zieht sich der Aufdruck über die gesamte Rückseite. Beim Ultra Hybrid Neo One Case fällt er nicht ganz so dicht aus.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid Zero One / Neo One

Farben: Zero One (White, Black, Natural Titanium), Neo One

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 20 Euro (Amazon)



Ringke Fusion Card: Kartenfach inklusive

Ringke Fusion Card Case für iPhone 17 (© 2025 Ringke )

Wer etwa beim Feiern gern mal den Geldbeutel zuhause lässt, sollte sich das Ringke Fusion Card Case anschauen. Denn die durchsichtige Hülle für das iPhone 17 besitzt ein Kartenfach – zum Beispiel für den Perso oder eine EC-Karte. Kabellos laden lässt sich euer Smartphone in der Hülle trotzdem und auch Apple Pay könnt ihr wie gewohnt nutzen. Darüber hinaus gibt es Ösen für Tragebänder und andere Accessoires.

Hülle: Ringke Fusion Card Case

Farben: Transparent

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Kamera-Abdeckung: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 18 Euro (Amazon)



Torras Ostand Q3 Spin: Mit ausklappbarem Ring

Torras Ostand Q3 Spin Case für iPhone 17 (© 2025 Torras )

Eine iPhone-17-Hülle mit ausklappbarem, drehbarem Ring ist das Torras Ostand Q3 Spin Case. Es ist sowohl transparent als auch getönt erhältlich. Der integrierte Ring lässt sich um 360 Grad drehen und ermöglicht es euch, das iPhone 17 sowohl hochkant als auch quer vor euch aufzustellen. Darüber hinaus kann er beim Halten des Smartphones helfen – besonders für Nutzerinnen und Nutzer mit kleineren Händen nützlich.

Hülle: Torras Ostand Q3 Spin

Farben: Clear, Obsidian Black

Material: Polycarbonat, TPU, PMMA

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 39 Euro (Amazon)



Mous Limitless: Robust und individuell

(© 2025 ) Mous Limitless Case (Walnuss-Holz) für iPhone 17 (© 2025 Mous ) Mous Limitless (Black Leather) für iPhone 17

Die Mous-Limitless-Serie beinhaltet robuste iPhone-17-Hüllen aus Kunststoff, die mit Rückseiten aus unterschiedlichen Materialien erhältlich sind – zum Beispiel aus Bambus, Walnussholz, Leder oder Aramidfaser.

Das sorgt nicht nur für einen individuellen Look, sondern je nach gewähltem Material auch für eine besondere Haptik der Rückseite. Denn Leder und Bambus fühlen sich natürlich ganz anders an als der Kunststoff an anderen Stellen der Hülle.

Nicht zu unterschätzen ist außerdem, wie widerstandsfähig die vergleichsweise schlanken Mous Limitless Cases sind. Kein Wunder: Der Hersteller entwickelt die Hüllen kontinuierlich weiter und setzt dieses Jahr beispielsweise auf eine neue Abdeckung für den Kamera-Button.

Hülle: Mous Limitless

Farben: u.a. Aramid Fibre, Bamboo, Black Leather, Marine, Mulberry, Sage, Silver Pearl, Speckled Fabric, Stone, Walnut

Material: Polycarbonat, TPU und je nach Ausführung unterschiedliches Material

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 20 Euro (Amazon)



Spigen Tough Armor T (MagFit): Schlankes Rugged Case

Spigen Tough Armor T für iPhone 17 (© 2025 Spigen )

Eine robuste, aber nicht allzu dicke Hülle mit guter Reputation ist das Spigen Tough Armor T Case. Es ist nach einem US-Militärstandard getestet und schützt euer iPhone 17 demnach effektiv vor Sturzschäden. Mit dabei sind außerdem ein ausklappbarer Standfuß, MagSafe-Unterstützung und eine Abdeckung für die Kamera-Taste. Sicherlich eine der besten stabilen Hüllen, die nicht zu dick auftragen.

Hülle: Spigen Tough Armor T (MagFit)

Farben: Black, Gunmetal

Material: Polycarbonat, TPU

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 29 Euro (Amazon)



Mujjo Lederhülle: Verlässliche Qualität

Mujjo Lederhülle für iPhone 17 (© 2025 Mujjo )

Wer eine gute Lederhülle für sein iPhone 17 sucht, hat es nicht einfach, da Apple selbst keine mehr anbietet. Eines der besten Leder-Cases für das iPhone 17 ist das von Mujjo. Der Hersteller verkauft seit Jahren exzellente Leder-Cases und liefert auch hier Qualitätsware ab. Die Hülle ist mit Veloursleder aus Dänemark überzogen, hochwertig verarbeitet, unterstützt MagSafe und hat Metalltasten. Der Rand ragt ca. 1 mm über das Display und schützt den Bildschirm so, wenn ihr euer iPhone 17 mit der Kamera nach oben hinlegt.



Hülle: Mujjo Leder-Case

Farben: Braun u. a.

Material: Veloursleder

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 61 Euro (Amazon)



Bellroy Phone Case: Eine der besten Lederhüllen

Bellroy Phone Case (Leder) für iPhone 17 (© 2025 Bellroy )

Ein weiterer Anbieter sehr guter Lederhüllen für das iPhone 17 ist Bellroy. Das sogenannte Phone Case gibt es sowohl aus Echtleder als auch aus Kunstleder ("Innovera"). Anders als bei Mujjo ist diese Hülle nicht komplett mit Leder überzogen. Am oberen und unteren Rand gibt es Kunststoffelemente für einen besseren Schutz. Schick sieht das Ganze trotzdem aus. MagSafe-Unterstützung und Knöpfe aus Alu sind inklusive.



Hülle: Bellroy Phone Case (Leder)

Farben: Black, Nightsky, Rust, Khaki

Material: Leder, Polymer

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 65 Euro (Amazon)



