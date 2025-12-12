Ende September hat Apple ein spannendes neues Feature für AirPods eingeführt, das in Deutschland bislang nicht verfügbar ist: Die AirPods Pro 3 und einige andere Modelle können Fremdsprachen live übersetzen. In Kürze wird das auch für deutsche Nutzer möglich sein.

Update (12.12.2025): Der Rollout der Live-Übersetzung steht offenbar unmittelbar bevor. Gestern hat Apple ein Update für die AirPods Pro 3 und Pro 2 ausgerollt, das "Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen" beinhalten soll. Gut möglich, dass der Hersteller die In-Ears damit auf die Übersetzung vorbereitet. Damit würde nur noch das Der Rollout der Live-Übersetzung steht offenbar unmittelbar bevor. Gestern hat Apple ein Update für die AirPods Pro 3 und Pro 2 ausgerollt, das "Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen" beinhalten soll. Gut möglich, dass der Hersteller die In-Ears damit auf die Übersetzung vorbereitet. Damit würde nur noch das iPhone-Update auf iOS 26.2 fehlen, das voraussichtlich kommende Woche erscheint.

Wie Apple in einer Pressemitteilung erklärt, kommt die Live-Übersetzung für AirPods "nächsten Monat" – also im Dezember – nach Deutschland. Vorgaben der EU haben einen pünktlichen Rollout verhindert und dem Hersteller zufolge "erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand" notwendig gemacht. Das neue Feature wird nicht nur für die brandneuen AirPods Pro 3 ausrollen, sondern auch für etwas ältere Modelle wie die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 mit ANC.

Welche Sprachen übersetzen die AirPods?

Zum Deutschland-Start werden die besagten AirPods folgende Sprachen übersetzen können:

Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Portugiesisch

Spanisch

Voraussetzung dafür ist neben einem gekoppelten, kompatiblen iPhone und Apples "Übersetzen"-App die Aktivierung von Apple Intelligence, denn die Live-Übersetzung erfolgt KI-gestützt. Die Auswahl unterstützter Sprachen wird sich vermutlich nach und nach erweitern. In den USA sind beispielsweise durch das Update auf iOS 26.1 neue Sprachen hinzugekommen.

Wie funktioniert die Live-Übersetzung?

AirPods-Nutzer können sich mit Fremdsprachlern unterhalten und hören die Übersetzung dabei in Echtzeit über die In-Ear-Kopfhörer. Idealerweise hat euer Gesprächspartner ebenfalls unterstützte AirPods, damit auch er eine Übersetzung erhält. Andernfalls funktioniert das Ganze leider nur einseitig.

Gut zu wissen: Ohne AirPods können iPhones ab dem iPhone 15 Pro bereits jetzt live übersetzen – in Nachrichten, Anrufen und Face Time. Die Kopfhörer ermöglichen dies dann ab Dezember auch für persönliche Gespräche.

Bringt iOS 26.2 die Live-Übersetzung?

Für den Rollout der Live-Übersetzung wird aller Voraussicht nach ein iPhone-Update nötig sein. Das könnte bedeuten, dass iOS 26.2 ebenfalls im Dezember erscheint. Aktuellen Berichten zufolge soll die Aktualisierung einige weitere interessante Verbesserungen beinhalten – etwa die Möglichkeit, die Intensität von Liquid Glass über einen Slider auf dem Sperrbildschirm zu regulieren. Wir sind gespannt, was uns im September erwartet.

