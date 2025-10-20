Welche SIM-Karte fürs iPhone Air? Alles zu eSIM und Dual-SIM

Wenn ihr euch das neue iPhone Air zulegen wollt, steht ihr früher oder später vor einer entscheidenden Frage: Welche SIM-Karte passt eigentlich in das schicke Gerät? Spoiler: Eine klassische SIM einzulegen, ist beim iPhone Air keine Option. Apple hat den physischen SIM-Karten-Slot hier nämlich komplett gestrichen.

Ohne eSIM geht beim iPhone Air nichts

Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones setzt das iPhone Air ausschließlich auf die sogenannte eSIM – also eine fest im Gerät verbaute SIM-Karte. Ein Slot für herkömmliche SIM-Karten? Beim iPhone Air Fehlanzeige. Apple verzichtet komplett auf mechanische Einschübe. Das hat gleich mehrere Vorteile: Es bleibt mehr Platz im Gehäuse, die Wasser- und Staubdichtigkeit wird verbessert – und ihr müsst euch nie wieder fragen, wo der verdammte SIM-Ejector ist.

Dual SIM? Geht auch beim iPhone Air

Auch wenn das iPhone Air keine physische SIM-Karte akzeptiert, müsst ihr nicht auf die praktische Dual-SIM-Funktion verzichten. Apple erlaubt euch beim iPhone Air, zwei eSIM-Profile gleichzeitig zu nutzen. Heißt: Ihr könnt zum Beispiel eure private und eure berufliche Nummer parallel auf einem Gerät verwalten. Klingt praktisch? Ist es auch – sofern euer Mobilfunkanbieter die eSIM-Technologie unterstützt.

So funktioniert die eSIM-Nutzung

eSIM beim iPhone Air funktioniert wie bei anderen iPhones auch:

Ihr benötigt ein eSIM-Profil, um die im iPhone Air fest verbaute SIM-Karte zu aktivieren.

Dieses Profil bekommt ihr von eurem Mobilfunkanbieter. In den meisten Fällen erhaltet ihr einen QR-Code, den ihr einfach mit dem iPhone scannt.

Danach wird das Profil direkt auf den fest verbauten eSIM-Chip geladen – und ihr könnt loslegen.

Der große Vorteil: Die eSIM ist fest im Gerät integriert, was den ganzen Einrichtungsprozess deutlich unkomplizierter macht. Und solltet ihr auf ein neues iPhone umsteigen, klappt der Wechsel dank Apples "eSIM Quick Transfer" ebenfalls ganz fix. Ihr übertragt die eSIM also einfach von einem Gerät aufs andere – ohne auf einen neuen Code oder gar eine neue Karte warten zu müssen.

Aber Achtung: Nicht jeder Mobilfunkanbieter spielt bei der eSIM mit. Informiert euch also vorher, ob euer Provider diesen Service unterstützt. Ohne eSIM-Kompatibilität schaut ihr sonst beim iPhone Air leider in die Röhre.

Jetzt iPhone Air mit eSIM bei o2 oder Blau bestellen:

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € o2 ✓ AKTION: 1 Monat lang 20 GB geschenkt

✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 44,99 € Blau Einzelkauf ohne Tarif ab 1147,00 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht