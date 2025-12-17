o2 mit zwei oder mehr SIM-Karten: So geht's

Smartphone, Tablet, Smartwatch – ihr möchtet mit all euren Geräten gleichzeitig online sein? Bei o2 reicht dazu ein einzelner Mobilfunkvertrag, um zwei oder mehr SIM-Karten zu betreiben. So bleiben all eure Gadgets verbunden, ganz ohne Handy-Hotspot. Per Partnerkarte oder Dual-SIM gibt's noch mehr Möglichkeiten. Erfahrt hier, was o2 anbietet.

Inhaltsverzeichnis

Multicard und Co.: Was gibt's bei o2 mit zwei oder mehr SIM-Karten?

Bei o2 habt ihr die freie Wahl, wie ihr zwei oder mehr SIM-Karten verwenden möchtet. Egal, ob ihr zusätzliche SIM-Karten für eure Telefonnummer braucht oder weitere SIMs mit eigener Handynummer für eine andere Person sucht – hier zeigen wir euch die Optionen:

o2 Connect: Bis zu 10 Geräte/SIM-Karten

Die Connect-Option könnt ihr zu den Tarifen von o2 Mobile – wie z. B. o2 Mobile Unlimited Max – und o2 Mobile Pro für 5 Euro pro Monat hinzubuchen. Bis zu 10 SIM-Karten gleichzeitig in einem einzelnen Tarif sind so möglich, die sich alle das Datenvolumen deines o2-Tarifs teilen – z. B. für Tablet, Smartwatch, Laptop und mehr. Sprich: ein o2-Vertrag, bis zu 10 Geräte.

Beachtet: Zusätzlich zu eurer Haupt-SIM-Karte könnt ihr bei o2 Connect bis zu zwei weitere SIM-Karten für Telefonie und SMS festlegen, über die ihr mit eurer Telefonnummer erreichbar seid. Die restlichen sieben SIM-Karten sind reine Datenkarten zur Internetverbindung – praktisch z. B. fürs mobile Netflix-Streaming.

Die sieben Internet-SIMs könnt ihr zudem an Familie sowie Freunde weitergeben und so euer Datenvolumen teilen. So braucht etwa euer Partner oder eure Partnerin nicht extra einen neuen o2-Vertrag abzuschließen oder einen Handy-Hotspot zu nutzen, wenn er oder sie unterwegs z. B. auf dem iPad YouTube schauen möchte.

Multicard: Bis zu 3 Geräte/SIM-Karten

Bei der Multicard-Variante könnt ihr bis zu drei o2-SIM-Karten mit einem Vertrag verwenden. Wenn ihr z. B. zusätzlich zu eurem Smartphone ein Tablet nutzt, steht euer Datenvolumen auch darauf zur Verfügung. Voraussetzung: Ihr habt einen o2-Mobilfunkvertrag, der Telefonie beinhaltet. Ob die Multicard etwas kostet oder nicht, hängt vom jeweiligen o2-Tarif ab. Für Prepaid-Kunden ist Multicard nicht verfügbar.

o2-Partnerkarte: Eigene Handynummer für Partner/in, Familie, Bekannte

Während o2 Connect und Multicard jeweils auf mehrere SIM-Karten für die gleiche Rufnummer setzen, ist es bei der Partnerkarte anders: Als o2-Kunde könnt ihr für euren Partner, eure Partnerin, ein Familienmitglied oder eine beliebige andere Person einen zusätzlichen Mobilfunkvertrag zu deutlich reduzierten Monatsbeiträgen bestellen. Der Partnervertrag ist ein vollwertiger Vertrag mit eigener Telefonnummer.

Im Vergleich zum regulären Tarif spart ihr bei der Partnerkarte 50 Prozent des Preises. Bis zu vier Partnerkarten könnt ihr zu eurem bestehenden Vertrag hinzubuchen. Gut zu wissen: Für die Partnerkarte braucht ihr nicht den gleichen Tarif wie bei eurem Hauptvertrag zu wählen – hier habt ihr flexible Tarifwahl.

SIM-Karte, eSIM und Dual-SIM: Was steckt dahinter?

Dank klassischer, physischer SIM-Karte und moderner eSIM seid ihr flexibel, was eure Tarife angeht – per Dual-SIM sogar mit zwei Handynummern auf einem Smartphone. Hier erfahrt ihr, um was es bei den Begriffen geht:

SIM-Karte: Traditionelle Steckkarte

Die physische SIM-Karte im Nano-Format ist seit vielen Jahren etabliert. o2 schickt euch die kleine Plastikkarte per Post. Ihr steckt die Nano-SIM in euer Handy, gebt den dazugehörigen Code ein – schon seid ihr erreichbar und online.

Achtung: Manche neueren Handys wie das iPhone Air unterstützen die klassische SIM nicht, sondern nur die im nächsten Abschnitt thematisierte eSIM. In Zukunft könnte die SIM-Karte daher nach und nach von der eSIM abgelöst werden.

eSIM: Modern und im Handy verbaut

SIM-Karten gibt es nicht mehr nur als kleine Plastikchips. Viele aktuelle Geräte unterstützen eSIM. Der Chip ist von Haus aus im jeweiligen Smartphone integriert. Ihr müsst also keine Karte mehr in winzige Schächte fummeln. Gerade Smartwatches setzen fast ausschließlich auf eSIM.

Zur Aktivierung schickt euch o2 einen QR-Code – der SIM-Postversand inklusive dazugehöriger Wartezeit entfällt daher zum Glück.

Dual-SIM: Zwei Tarife auf einem Handy

Ein Feature, das die meisten Handys bieten: zwei SIM-Karten mit unterschiedlichen Telefonnummern gleichzeitig zu nutzen. So könnt ihr via Dual-SIM z. B. eure private und berufliche Nummer auf einem einzelnen Smartphone verwenden. In der Regel funktioniert das Feature über eine Kombination aus klassischer SIM-Karte und eSIM oder zwei eSIMs.

Wie die zusätzlichen SIM-Karten verwalten?

Habt ihr eure Multicard oder eSIM aktiviert, erledigt ihr die Verwaltung bequem in der "Mein o2"-App (für Android und iOS). Dort bestimmt ihr, welche Karte Anrufe und SMS empfangen soll. Wichtig: Reine Datenkarten sind nur fürs mobile Internet gedacht und nehmen keine Anrufe an.

Fazit

o2 Connect, Multicard und mehr zeigen euch: Ihr müsst nicht für jedes Gerät einen eigenen Tarif abschließen. Mit o2 Connect versorgt ihr bis zu zehn Geräte gleichzeitig mit mobilem Internet. Zwei davon sogar inklusive Telefonie – ideal für Smartphone, Smartwatch und Co. Und wenn ihr noch jemanden in eurer Familie oder eurem Bekanntenkreis glücklich machen wollt: Am besten Partnerkarte inklusive eigener Handynummer und 50 Prozent Rabatt bestellen. So einfach kann mobiles Leben sein.

