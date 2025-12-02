Zwei Apple-Handys schleppen? Muss nicht sein. Dank Dual-SIM nutzt ihr auf dem iPhone zwei Nummern in einem Gerät – ideal für unterschiedliche Tarife oder Reisen. Wie ihr das einrichtet und welche Möglichkeiten es gibt, erfahrt ihr hier.

Klassische Nano-SIM oder moderne eSIM?

Eine wichtige Info zur Handy-SIM vorab: Aktuelle Apple-Handys wie das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max unterstützen sowohl die klassische Nano-SIM-Plastikkarte als auch die im jeweiligen iPhone verbaute eSIM, auf der ihr das Mobilfunk-Profil eures Providers speichert.

Einzige Ausnahme: Das iPhone Air bietet ausschließlich eSIM – die traditionelle Nano-SIM bleibt außen vor.

Besonders spannend ist die eSIM-Lösung, weil ihr sie in wenigen Schritten aktivieren könnt, keinen Kartenslot benötigt und nicht auf den Postversand warten müsst.

iPhones bieten Platz für jeweils eine Nano-SIM und zusätzlich diverse eSIM-Profile. Aktiv sind immer nur zwei Anschlüsse gleichzeitig. So seid ihr auf zwei verschiedenen Handynummern zur gleichen Zeit erreichbar.

Wie nutze ich Dual-SIM auf dem iPhone?

Möglich sind folgende zwei SIM-Kombinationen:

Physische Nano-SIM + eSIM

2x eSIM

Dazu aktiviert ihr beide SIM-Karten. Je nach Kartenart – Nano-SIM oder eSIM – unterscheidet sich der Prozess:

Nano-SIM-Karte aktivieren

Ihr legt die Nano-SIM in den Schacht des iPhones, indem ihr euer iPhone kurz ausschaltet, den seitlichen SIM-Schacht öffnet und die kleine Karte korrekt ausrichtet. Schiebt den Schlitten vorsichtig in den Schacht. Sobald ihr das Gerät einschaltet, erkennt es die SIM automatisch. Je nach Anbieter müsst ihr anschließend eine PIN eingeben, damit alles startklar ist.

eSIM aktivieren

Viele Anbieter schicken euch einen QR-Code, den ihr in den iPhone-Einstellungen über den entsprechenden Menüpunkt scannt:

Öffnet die Einstellungen eures iPhones. Über "Mobilfunk | eSIM hinzufügen" gelangt ihr zum Scan des QR-Codes. Folgt den weiteren Menüanweisungen – das unterscheidet sich je nach Provider. Wenn ihr Dual-SIM ausschließlich per eSIM nutzen möchtet, wiederholt ihr den Vorgang einfach mit einem zweiten eSIM-Profil.

Welche Telefonnummer übernimmt was?

Sind beide Anschlüsse aktiviert, entscheidet ihr in den iPhone-Einstellungen, welcher Tarif das mobile Internet übernimmt – und über welche Nummer eure Anrufe laufen sollen:

Über die Einstellungen-App geht es zu "Mobiles Netz" bzw. "Mobile Daten". Wählt die Option "Mobile Daten". Hier bestimmt ihr die Standard-SIM für mobiles Internet. Auch welche SIM Anrufe und SMS empfangen soll, ist hier einstellbar.

Praktisch: Ihr könnt eure Auswahl jederzeit ändern. Ihr bleibt also flexibel.

Auf was muss ich im Dual-SIM-Betrieb achten?

Zwei aktive Anschlüsse verbrauchen etwas mehr Energie als einer allein. Dass der Akku sich also schneller leert, ist ganz normal.

Ein Blick in die Roaming-Einstellungen lohnt sich ebenfalls, vor allem wenn ihr regelmäßig im Ausland seid. Der falsche Tarif kann sonst schnell ins Geld gehen.

Die Schweiz etwa ist bei manchen Anbietern wie Telekom und Congstar im EU-Roaming enthalten. Bei anderen Providern kostet Mobilfunk in der Schweiz dagegen einen deutlichen Aufpreis. Schaut dazu in euren Mobilfunkvertrag, um sicherzugehen.

Fazit

Dual-SIM macht euer iPhone flexibler und euren Alltag entspannter. Ihr könnt private sowie berufliche Telefonnummern gleichzeitig verwenden, verschiedene Tarife kombinieren – oder euch im Ausland schnell und einfach mit einem lokalen Profil verbinden.

Dual-SIM ist auf dem iPhone schnell eingerichtet, egal ob ihr mit Nano-SIM, eSIM oder einer Mischung aus beidem arbeitet. Und sobald alles läuft, könnt ihr euch zurücklehnen – euer iPhone übernimmt den Rest.

