iPhone 17: eSIM übertragen – so gehts auf allen Modellen

Ihr habt euch ein iPhone der aktuellen Generation gegönnt und wollt eure eSIM nun auf ein iPhone 17 übertragen? Kein Problem! Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die praktischerweise alle unkompliziert sind. Wir stellen euch die zwei wichtigsten Methoden Schritt für Schritt vor.
Apple setzt beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro bzw. 17 Pro Max in Deutschland zwar noch auf eine duale Lösung aus eSIM und physischer SIM-Karte. Die eSIM gewinnt aber an Bedeutung, denn: Das iPhone Air hat etwa nur eine eSIM und keinen klassischen Kartenslot mehr. Das bedeutet, dass sich Mobilfunktarife ausschließlich digital aktivieren lassen. Dieses Schicksal könnte zukünftige Modelle ebenfalls ereilen. Grund genug also, direkt eine eSIM zu nutzen und diese auch auf das iPhone 17 zu übertragen.
Während der Ersteinrichtung ist es am einfachsten, die eSIM von eurem alten iPhone auf ein iPhone-17-Modell (oder das iPhone Air) zu transferieren. Solltet ihr die Einrichtung schon abgeschlossen haben, ist das auch nicht schlimm. Die Anleitung dafür findet ihr weiter unten.
iPhone 17: eSIM bei der Ersteinrichtung übertragen
Wollt ihr die eSIM auf dem iPhone 17, 17 Pro (Max) oder iPhone Air direkt während des ersten Setups einrichten, geht ihr so vor:
- Stellt zunächst sicher, dass Bluetooth auf eurem alten Gerät aktiviert ist.
- Loggt euch auf beiden Smartphones mit eurem Apple Account ein.
- Führt die Einrichtung des iPhone 17 bis zum Schritt "eSIM konfigurieren" durch. Tippt dann auf "Von iPhone in der Nähe übertragen".
- Tippt auf dem alten Gerät auf "Fortfahren".
- Auf dem neuen iPhone-17-Modell erscheint ein Bestätigungscode, den ihr auf dem alten Gerät eingebt.
- Auf dem neuen iPhone könnt ihr nun die Nummer auswählen, die übertragen werden soll.
- Tippt auf "Fortfahren", dann auf "Telefonnummer übertragen" und schließlich auf "OK".
- Bestätigt die Übertragung auf dem alten Handy.
Der Übertragungsprozess beginnt nun und sobald er abgeschlossen ist, erscheint auf dem Display des iPhones die Meldung "Fertig". Anschließend solltet ihr euer neues iPhone mit der eSIM nutzen können.
Tipp: Baut sich keine eine Verbindung auf, kann ein Neustart eueres iPhones helfen.
eSIM nachträglich auf iPhone 17 übertragen
Falls ihr die eSIM nicht direkt bei der Einrichtung übernommen habt, ist das kein Problem. Ihr könnt sie jederzeit nachträglich hinzufügen.
- Navigiert auf eurem iPhone zu "Einstellungen | Mobilfunk | eSIM hinzufügen".
- Tippt auf "Von iPhone in der Nähe übertragen".
- Folgt den Schritten 4. bis 9. der oben stehenden Anleitung.
Das war auch schon alles, was nötig ist, um eine eSIM aufs iPhone 17, iPhone Air oder andere Modelle der aktuellen Generation zu übertragen. Über den hier beschrieben Weg könnt ihr auch weitere eSIMs auf einem bestehenden iPhone hinzufügen.
Wusstet ihr: Wenn ihr aus bestimmten Gründen euer iPhone zurücksetzen wollt, müsst ihr eure eSIM nicht zwingend neu einrichten. Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen könnt ihr mittlerweile auswählen, ob ihr die digitale SIM-Karte behalten möchtet oder alles entfernt werden soll.
