iPhone 17: eSIM übertragen – so gehts auf allen Modellen

Ihr habt euch ein iPhone der aktuellen Generation gegönnt und wollt eure eSIM nun auf ein iPhone 17 übertragen? Kein Problem! Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die praktischerweise alle unkompliziert sind. Wir stellen euch die zwei wichtigsten Methoden Schritt für Schritt vor.

Inhaltsverzeichnis

Apples beste Kopfhörer Apple AirPods Pro 3 Die AirPods Pro 3 sind die besten In-Ears von Apple. Mit doppelt so gutem ANC wie zuvor, Herzfrequenzsensor für Fitnesstracking, mehr Akkulaufzeit, Wasserschutz und erstklassigem Sound. Apples aktuelle Top-Kopfhörer ab 249,00 € Amazon

Apple setzt beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro bzw. 17 Pro Max in Deutschland zwar noch auf eine duale Lösung aus eSIM und physischer SIM-Karte. Die eSIM gewinnt aber an Bedeutung, denn: Das iPhone Air hat etwa nur eine eSIM und keinen klassischen Kartenslot mehr. Das bedeutet, dass sich Mobilfunktarife ausschließlich digital aktivieren lassen. Dieses Schicksal könnte zukünftige Modelle ebenfalls ereilen. Grund genug also, direkt eine eSIM zu nutzen und diese auch auf das iPhone 17 zu übertragen.

Während der Ersteinrichtung ist es am einfachsten, die eSIM von eurem alten iPhone auf ein iPhone-17-Modell (oder das iPhone Air) zu transferieren. Solltet ihr die Einrichtung schon abgeschlossen haben, ist das auch nicht schlimm. Die Anleitung dafür findet ihr weiter unten.

Hinweis: Um eine eSIM auf ein iPhone 17 transferieren zu können, muss mindestens iOS 16 installiert sein. Das dürfte auf die meisten iPhones zutreffen. Die iPhone-17-Generation wird bereits mit der neusten Version ausgeliefert (iOS 26).

iPhone 17: eSIM bei der Ersteinrichtung übertragen

Wollt ihr die eSIM auf dem iPhone 17, 17 Pro (Max) oder iPhone Air direkt während des ersten Setups einrichten, geht ihr so vor:

Stellt zunächst sicher, dass Bluetooth auf eurem alten Gerät aktiviert ist. Loggt euch auf beiden Smartphones mit eurem Apple Account ein. Führt die Einrichtung des iPhone 17 bis zum Schritt "eSIM konfigurieren" durch. Tippt dann auf " Von iPhone in der Nähe übertragen". Tippt auf dem alten Gerät auf "Fortfahren". Auf dem neuen iPhone-17-Modell erscheint ein Bestätigungscode, den ihr auf dem alten Gerät eingebt. Auf dem neuen iPhone könnt ihr nun die Nummer auswählen, die übertragen werden soll. Tippt auf "Fortfahren", dann auf "Telefonnummer übertragen" und schließlich auf "OK". Bestätigt die Übertragung auf dem alten Handy.

Der Übertragungsprozess beginnt nun und sobald er abgeschlossen ist, erscheint auf dem Display des iPhones die Meldung "Fertig". Anschließend solltet ihr euer neues iPhone mit der eSIM nutzen können.

Tipp: Baut sich keine eine Verbindung auf, kann ein Neustart eueres iPhones helfen.

Top-iPad mit schnellem M3-Chip Apple iPad Air 11" (2025) 5G Das neue iPad Air hängt die Konkurrenz in Sachen Leistung ab und kommt in 11 Zoll. inkl. Daten-Tarif (100 GB)

5G-fähiges iPad ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 43,00 € Congstar inkl. Telekom-Tarif (30 GB) ab 39,95 € Logitel

eSIM nachträglich auf iPhone 17 übertragen

Falls ihr die eSIM nicht direkt bei der Einrichtung übernommen habt, ist das kein Problem. Ihr könnt sie jederzeit nachträglich hinzufügen.

Navigiert auf eurem iPhone zu "Einstellungen | Mobilfunk | eSIM hinzufügen". Tippt auf " Von iPhone in der Nähe übertragen". Folgt den Schritten 4. bis 9. der oben stehenden Anleitung.

Das war auch schon alles, was nötig ist, um eine eSIM aufs iPhone 17, iPhone Air oder andere Modelle der aktuellen Generation zu übertragen. Über den hier beschrieben Weg könnt ihr auch weitere eSIMs auf einem bestehenden iPhone hinzufügen.

Wusstet ihr: Wenn ihr aus bestimmten Gründen euer iPhone zurücksetzen wollt, müsst ihr eure eSIM nicht zwingend neu einrichten. Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen könnt ihr mittlerweile auswählen, ob ihr die digitale SIM-Karte behalten möchtet oder alles entfernt werden soll.

Das passende Zubehör für das iPhone 17 Pro: iPhone 17 Pro (Max): Die besten Hüllen im Überblick Francis Lido | 19.09.25

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht