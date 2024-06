20.000 iPhone-Nutzer auf der Warteliste: Neuer App-Store eröffnet

Das Wichtigste in Kürze:

Aptoide eröffnet einen alternativen App-Store für iPhones

Start ist am 6. Juni – aber nur für Nutzer mit Einladung

Bisher stehen 20.000 Interessierte auf der Warteliste

Erfahrenen Android-Nutzern dürfte Aptoide als beliebte Alternative zu Google Play bekannt sein. Am kommenden Donnerstag wird der Anbieter auch einen alternativen App-Store für iPhone-Besitzer eröffnen. Doch für die Meisten heißt es wohl erst mal: Warten!

20.000 iPhone-Nutzer sollen laut Aptoide bereits auf der Warteliste stehen. Die gibt es deshalb, weil es sich um einen geschlossenen Launch handelt. Wenn der Game Store für iOS am Donnerstag (6. Juni) eröffnet, werden zunächst nur Nutzer mit Einladungs-Code Zugang haben. 500 bis 1000 davon will Aptoide täglich ausgeben, so der Anbieter. Durch die Limitierung sei es besser möglich, das erste Feedback zu analysieren und den Store entsprechend zu optimieren.

Was hat der Aptoide Store zu bieten?

Ob sich ein Besuch des alternativen App-Stores zu Beginn überhaupt lohnt, ist fraglich. Laut The Verge sollen zum Launch gerade mal sieben Spiele zur Auswahl stehen. Darunter unter anderem Solitär und Mah-Jongg, was nicht gerade Begeisterungsstürme auslösen dürfte. Später einmal sollen hier aber zahlreiche Spiele auf euch warten. Über 100 iOS-Entwickler hätten bereits ihr Interesse bekundet.

Im Android-Bereich ist Aptoide tatsächlich eine große Nummer, Potenzial ist also durchaus vorhanden. Während Android-Nutzer bei Aptoide auch andere Apps herunterladen können, wird sich der iPhone-Store aber erst mal auf Spiele beschränken. Dass sich das in Zukunft ändern könnte, hat CEO Paulo Trezentos bereits angedeutet.

Interessant ist der alternative App-Store schon allein deshalb, weil er der erste ist, der eine von Apple genehmigte Lösung für In-App-Käufe bietet. Inwieweit sich das auch auf deren Preise auswirkt, bleibt abzuwarten. Aptoide hat offenbar vor, die durch Apples Provision entstehenden Kosten an die Entwickler statt an die Nutzer weiterzugeben.

So funktioniert der alternative App-Store

Um den Aptoide-Store auf euer iPhone zu bekommen, benötigt ihr zunächst Geduld. Denn die Warteliste ist momentan – wie bereits thematisiert – gut gefüllt. Falls ihr euch darauf einlassen wollt, besucht ihr die Launch-Webseite von Aptoide. Dort könnt ihr euch über den Download-Button in die Warteliste eintragen. Euren Zugangs-Code erhaltet ihr per Mail, sobald ihr an der Reihe seid. Anschließend könnt ihr den Aptoide-Store (ebenfalls über den Download-Button) herunterladen und auf eurem iPhone installieren.

Solltet ihr die Möglichkeit, alternative App-Stores auf eurem iPhone zu installieren, deaktiviert haben, müsst ihr dies ändern. Die Option findet ihr gut versteckt unter "Einstellungen | Bedienungshilfen | Beschränkungen | App-Installationen & Käufe". Seit iOS 17.4.1 ist sie aber standardmäßig aktiviert, sodass ihr eigentlich nichts umstellen braucht.