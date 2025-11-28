Amazon und MediaMarkt bieten die AirPods 4 ANC und die AirPods Pro 2 am Black Friday günstiger an. Allerdings solltet ihr schnell zuschlagen, denn Apples In-Ears sind bei Sonderangeboten immer schnell ausverkauft.

Black Week: AirPods-Angebote im Check

Zuerst der Black Week Deal zu den AirPods 4 mit ANC: Es handelt sich um den besten Preis, den ihr im Netz derzeit bekommt. Woanders kosten die In-Ear-Kopfhörer von Apple knapp 10 € mehr. Im Vergleich zum Direktkauf bei Apple spart ihr sogar 60 €.

-> Zum Angebot: AirPods 4 (ANC) statt 199 € nur 139 €

Und die AirPods Pro 2? Hier bezahlt ihr 17 Prozent weniger als bei Apple, was in diesem Fall einer Ersparnis von 40 Euro entspricht. Hierbei handelt es sich quasi ebenfalls um einen aktuellen Bestpreis. Einige weniger renommierte Händler bieten die Kopfhörer 1 bis 2 Euro günstiger an.

-> Zum Angebot: AirPods Pro 2 statt 229 € nur 189 €

Wie gut sind die AirPods?

Beide Modelle zählen zu den besten In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt. Die AirPods Pro 2 bieten für den höheren Preis ein wenig mehr. Etwa eine noch bessere Geräuschunterdrückung (ANC), wechselbare Aufsätze und einen noch besser Klang.

Die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung (ANC) sind aber ebenfalls sehr gut und für die meisten Nutzer mehr als ausreichend. Es handelt sich hierbei um das aktuelle Modell, während die AirPods Pro 2 inzwischen einen Nachfolger erhalten haben, der allerdings brandneu und 249 € kostet.

