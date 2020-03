Offiziell hat Apple die Arbeiten an seiner Ladematte AirPower vor rund einem Jahr eingestellt. So wirklich geschlagen geben will sich der Hersteller allerdings offenbar nicht. Ein Entwicklerteam unternimmt angeblich einen neuen Anlauf. Die alten Probleme bleiben jedoch.

"AirPower ist nicht tot. Das Projekt läuft wieder", verrät Jon Prosser vom YouTube-Kanal Front Page Tech auf Twitter. Er will die Info aus "mehreren Quellen" bekommen haben. Es gäbe allerdings keine Garantie, dass wir die Ladematte jemals im Handel sehen werden. Die Info weckt, aber immerhin Hoffnung. Denn Apple scheint der Ehrgeiz wieder gepackt zu haben und noch einmal nahezu von vorne zu beginnen.

Apple setzt angeblich bei den zum Laden nötigen Spulen noch einmal neu an, damit diese nicht mehr überhitzen. Es gibt dazu wohl bereits mehrere Prototypen. Allerdings unterstützt derzeit anscheinend noch keiner von ihnen die Apple Watch. "Das ist derzeit ihre größte Hürde", so Prosser. Apple AirPower ohne Support für die Apple Watch würde es nicht geben.

Probleme mit Überhitzung

Apple hatte im März 2019 die Arbeit an AirPower eingestellt, da die Ladematte die hohen Standards nicht erfüllen konnte, die Apple an sich selbst und seien Produkte stellt. Das schlechte Wärmemanagement hätten die Entwickler nicht in den Griff bekommen, heißt es. Und eine Ladematte, die zu überhitzen neigt, wollte der Hersteller (verständlicherweise) nicht auf den Markt bringen.

Er daher zog daher nach etlichen Verzögerungen die Reißleine. Ursprünglich hatte Apple AirPower bereits 2017 vorgestellt, gemeinsam mit dem iPhone X. Sie soll unter anderem iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig und kabellos laden.

Was lange währt, ...

Dass Apple AirPower doch nicht endgültig aufgegeben hat, berichtete zuletzt bereits Star-Analyst Ming-Chi Kuo. Er erwähnte das Zubehör sogar bei den Apple-Produkten, die bis Mitte 2020 auf den Markt kommen sollen. Bei den von Prosser erwähnten Problemen (und den allgemeinen Produktionsschwierigkeiten während der Corona-Krise) ist von einem zeitnahen Release allerdings nicht auszugehen. Aber vielleicht heißt es bald tatsächlich: Was lange währt, wird endlich gut.