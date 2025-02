Lange Zeit hat sich bei Alexa nicht viel getan, während Google und Apple ihre Sprachassistenten mit KI aufgerüstet haben. Nun zieht Amazon nach: Am 26. Februar findet ein Event statt, das sich ganz der Zukunft von Alexa widmet.

Bisher hat Amazon nur bestätigt, dass Alexa die Hauptrolle bei der kommenden Veranstaltung am 26. Februar spielen wird (via Reuters). Gerüchten zufolge könnte Alexa bald eine KI erhalten, die ihre Fähigkeiten spürbar verbessert. Sie soll natürlicher auf Gespräche reagieren und Befehle kontextbezogen verstehen können. Auch das gleichzeitige Verarbeiten mehrerer Anfragen soll möglich sein. Spannend ist außerdem die Aussicht, dass Alexa in Zukunft eigenständig Handlungen ausführen kann.

Anthropic-KI für eine schlauere Alexa

Ein weiteres Detail aus den aktuellen Berichten: Amazon soll für die neue Alexa teilweise auf die KI-Technologie von Anthropic setzen. Schon im Oktober 2024 gab es Hinweise darauf, dass die Claude-KI der Anthropic-Engine in Alexa integriert werden könnte. Die Idee: Die Sprachassistentin soll sich eure Vorlieben besser merken und Empfehlungen auf euch zuschneiden.

Zum Start wird die neue KI-Alexa für eine begrenzte Nutzergruppe kostenlos zugänglich sein. Wer bereits ein Alexa-fähiges Gerät besitzt, muss sich keine Sorgen um neue Hardware machen – das Update soll mit bestehenden Geräten kompatibel sein.

Kommt eine kostenpflichtige Alexa-Version?

Amazon könnte die neuen KI-Funktionen allerdings nicht dauerhaft gratis anbieten. Intern werde wohl eine monatliche Gebühr von 5 bis 10 US-Dollar diskutiert. Die klassische Alexa-Version würde es aber weiterhin kostenlos geben.

Ob Alexa wirklich in die nächste Generation startet, entscheidet sich angeblich am 14. Februar. Dann soll Amazon in einem internen Meeting klären, ob die KI-gestützte Alexa bereit für den großen Auftritt ist. Bis zum Event bleibt also noch Spielraum für Änderungen – und vielleicht sogar eine Überraschung.

