Bei Amazon gibt es aktuell interessante Bluetooth-Earbuds zu einem echten Bestpreis. Die ANC-fähigen LG Tone Free Fit DTF7Q sind gerade günstig wie nie und verfügen obendrein über ein Reinigungs-Feature, das andere Earbuds nicht bieten.

Bei Amazon könnt ihr derzeit die LG Tone Free Fit DTF7Q in Schwarz für gerade einmal 74,99 Euro (UVP: 179 Euro) bestellen. Wir haben den Deal für euch geprüft: Das Angebot ist tatsächlich richtig gut. Preisvergleichsseiten (via idealo.de) zeigen, dass ihr die Wireless-Earbuds zu einem echten Bestpreis bekommt. In den letzten 12 Monaten gab es die In-Ears nie günstiger.

Den Verkauf und Versand übernimmt Amazon. Da der Bestellwert über 39 Euro liegt, könnt ihr zudem auch ohne Prime-Abo versandkostenfrei bestellen.

Das können die LG Tone Free Fit DTF7Q

Der Name der Earbuds lässt schon erahnen, welche Nutzergruppe LG mit den Tone Free Fit DTF7Q ansprechen möchte: nämlich vor allem Sportler. Das zeigen auch die kleinen Flossen an den Earbuds. Sie sorgen für einen idealen Halt bei sportlichen Aktivitäten. Zusätzlich sind die Noise-Cancelling-fähigen Earbuds gemäß IP67 vor Staub und Wasser geschützt – ideal für den Sport.

Das besondere Feature der LG Tone Free Fit DTF7Q ist allerdings "UVnano". Die Ohrstöpsel werden in dem Case nämlich durch UV-Licht von Keimen befreit (bis zu 99,9 Prozent bei bestimmten Bakterien). Gerade für Sportler, aber auch für den alltäglichen Gebrauch ist das nützlich. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Daten im Überblick.

LG Tone Free Fit DTF7Q: Highlights im Überblick

ANC: Aktive Geräuschunterdrückung

UVnano-Lade-Etui: Reduziert Bakterien mittels UV-Light

IP67-Zertifizierung: Wasser- und Staubschutz

Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit am Stück (ohne ANC)

Bis zu 30 Stunden inkl. Ladung via Etui (ohne ANC)

Touch-Bedienung

Bluetooth 5.2 und Multi Point Pairing

App für iOS + Android