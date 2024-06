Amazon Deal-Tipp: Günstige Apple-Watch-Alternative zum Top-Preis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell eine Smartwatch von Xiaomi zum Tiefstpreis. Die Redmi Watch 4 gibt es im Angebot für gerade einmal 69 Euro. Wir haben den Deal für euch geprüft und verraten, wieso sich der Kauf lohnt.

Bei Amazon könnt ihr derzeit die Xiaomi Redmi Watch 4 in Silber-Grau oder Obsidian Schwarz für 69 Euro bestellen. Unser Preis-Check (via idealo) zeigt: Dieses Angebot lohnt sich tatsächlich.

Verglichen mit der UVP von 99,99 Euro spart ihr rund 31 Euro. Auch bei anderen Händlern gab es die Uhr seit Release nie günstiger. Es handelt sich also um einen aktuellen Bestpreis. Aber ihr müsst schnell sein, die Variante in Schwarz zeigt bereits eine längere Lieferzeit an.

Hier geht's zum Angebot: Xiaomi Redmi Watch 4 bei Amazon für 69 Euro statt 99,99 Euro

Versand und Verkauf wickelt Amazon ab. Da der Bestellwert über 39 Euro liegt, können sowohl Prime-Mitglieder als auch Nicht-Kunden versandkostenfrei bestellen.

Dauerläufer im Apple-Watch-Look: Das kann die Fitness-Uhr

Die Xiaomi Redmi Watch 4 richtet sich mit ihrem Look ganz klar an Fans der Apple Watch. Xiaomi hat sich hier deutlich vom Unternehmen aus Cupertino inspirieren lassen. Wer eine günstige Alternative zur Apple Watch sucht oder einfach eine preiswerte Fitness-Uhr braucht, kann hier zugreifen: Die Smartwatch ist nämlich sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel.

Xiaomi Redmi Watch 4: Highlights im Überblick

elegantes Design mit Gehäuse aus Aluminium

1,97 Zoll großes AMOLED-Display mit Always-on-Funktion

drehbare Krone

150 Sportmodi (z. B. Laufen, Radfahren, Schwimmen)

Herzfrequenz-, Schlaf- und SpO2-Messung

bis zu 20 Tage Akkulaufzeit

wasserdicht bis 5 bar (5 ATM)

schnell wechselbare Armbänder

kompatibel mit Android und iOS

Die Redmi Watch 4 hat für den geringen Preis einiges zu bieten. Vor allem die extrem lange Akkulaufzeit ist ein starkes Argument für die Smartwatch. Alle, die eine Uhr im Apple-Watch-Look suchen und vor allem auf hohe Ausdauer Wert legen, finden hier eine gute Option.

