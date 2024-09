Nach Chromecast-Aus: Fire TV Stick 4K jetzt zum halben Preis

Nachdem Google sich von Chromecast verabschiedet hat, existieren nur noch wenige gute und günstige Streaming-Gadgets. Mit dem Amazon Fire TV Stick 4K (2. Gen.) gibt es eines davon nun zum halben Preis. Und auch der Fire TV 4K Max ist stark reduziert.

Ein Online-Preisvergleich verrät: So günstig waren die beiden Fire TV Sticks schon lange nicht mehr. Doch ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot endet am 24. September um 9:00 Uhr. Außerdem gilt es nur, solange der Vorrat reicht.

Kein Smart TV? Kein Problem!

Die beiden TV-Sticks lohnen sich besonders für all diejenigen, die keinen modernen Smart TV besitzen. Schließt den Fire TV Stick eurer Wahl einfach via HDMI an und schaut eure gestreamten Filme, Serien oder Sportübertragungen direkt auf dem Fernseher.

Fire TV ist seit Jahren eine beliebter Streaming-Option (© 2018 CURVED )

Fire TV Stick 4K oder 4K Max?

Die Max-Variante bietet einen etwas schnelleren Prozessor und mehr Flash-Speicher, eine fortschrittlichere Fernbedienung, den Ambient-Modus, der euren Fernseher in ein Smart Display verwandelt, und Unterstützung für WiFi 6E. Die meisten Nutzer dürften all das jedoch nicht wirklich benötigen und können guten Gewissens zum günstigeren, normalen Fire TV Stick 4K greifen.