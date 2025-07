Xiaomi gibt am Amazon Prime Day 2025 richtig Gas. Hier erfahrt ihr, welche Smartphones, Kopfhörer und Gadgets es aktuell vergünstigt gibt. Ob sich die Angebote lohnen, erfahrt ihr in unserem Deal-Check.

Amazon Prime Day Deals gelten nur vom 8. bis 11. Juli 2025.

Xiaomi stellt sich breit auf am Prime Day 2025

Xiaomi hat so viele Angebote parat, dass es tatsächlich schwerfällt, den Überblick zu behalten. Wir haben euch die besten Deals in Kategorien unterteilt. Seht euch hier an, was Xiaomi am Prime Day zu bieten hat:

Beste Handy-Deals von Xiaomi am Prime Day

Die Auswahl ist so riesig, dass wir hier noch einmal unterteilen:

Xiaomi Redmi Note

-> Ist das ein guter Deal? Hier erfahrt ihr, ob sich Redmi Note 14 Pro und 14 Pro+ lohnen.

Xiaomi-Flaggschiffe

Xiaomi Poco

Wie unterscheiden sich die Modelle?

Xiaomi ist in seinem Smartphone-Segment breit aufgestellt. Sucht ihr nach der besten Technik, die der Hersteller zu bieten hat, greift ihr zur Flaggschiffreihe. Das Xiaomi 15 Ultra stellt die aktuelle Speerspitze dar.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr mit einem Poco-Handy. Hier bietet Xiaomi in der Regel richtig gut ausgestattete Mittelklasse-Modelle an, die auch anspruchsvollere Nutzer zufriedenstellen.

Möchtet ihr maximal Geld sparen und trotzdem ein gutes Smartphone in der Tasche haben, empfehlen sich die Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle der Redmi-Serie.

Vergleich beliebter Xiaomi-Smartphones Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Xiaomi 15 Ultra Redmi Note 14 Pro Plus Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 47,99 € o2 ab 1279 € Amazon ab 14,99 € Blau ab 29,00 € Congstar ab 379,90 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.73 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 3200x1440 Pixel 2712x1220 Pixel Pixeldichte 522 ppi 446 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Xiaomi Shield Glass 2.0 Gorilla Glass Victus 2 Maße Größe 161.3x75.3x9.4 mm 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm Material Glas oder Kunstleder (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Farben Frost Blue, Lavender Purple, Midnight Black, Sand Gold Gewicht 226 / 229 g 207.2 / 202.7 g Wasserdicht IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate bis zu 4.32 GHz bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Mittelklasse Installierter RAM 12 / 16 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1 TB GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5410 mAh Kapazität 5110 mAh Kapazität Akkulaufzeit bis zu 25 Std. Videowiedergabe h bis zu 19,5 Std. Social Media h Wireless Charging Ja (80 W) h nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit HyperOS 2 (ab Werk) Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2029 / Sicherheitspatches bis 2031 Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2029 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Tele) + 200 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 32 MP 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD Nein nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1499 Euro (UVP) Ab 499.9 Euro (UVP)

Beste Gadget-Deals von Xiaomi am Prime Day

Und auch hier unterteilen wir in:

Xiaomi-Kopfhörer

Xiaomi-Smartwatches

Xiaomi E-Roller

