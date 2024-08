Es ist wieder so weit: Amazon hat die Rückkehr der Prime Deal Days angekündigt. Im Oktober 2024 können sich Prime-Mitglieder einmal mehr auf eine große Auswahl an Schnäppchen freuen. Wir geben euch einen Überblick, was ihr von der kommenden Prime Deal Days erwarten könnt.

Auch in diesem Jahr plant Amazon im Oktober die beliebten Prime Deal Das, ein zweitägiges Shopping-Event, das exklusiv für Prime-Mitglieder stattfindet. In diesen Tagen könnt ihr auf Amazon zahlreiche Rabatte und Sonderaktionen in nahezu allen Produktkategorien erwarten, wie das Unternehmen auf About Amazon ankündigt. Von Elektronik über Haushaltsgeräte bis hin zu Mode und Kosmetik – die Auswahl wird groß sein. Ähnlich wie beim traditionellen Prime Day wird Amazon wahrscheinlich auch exklusive Angebote für seine Eigenmarken sowie attraktive Blitzangebote bereithalten.

Ein genaues Datum für die Prime Deal Days 2024 hat Amazon bisher nicht bekannt gegeben. Wir erwarten aber, dass das Rabatt-Event wie in den Vorjahren Mitte Oktober stattfinden wird. Sobald es einen konkreten Termin gibt, erfahrt ihr es natürlich hier.

Event ein Monat vor Black Week

Die Prime Deal Days sind für viele ein weiteres Highlight im Shopping-Kalender, denn sie bieten eine zusätzliche Gelegenheit, vor dem Weihnachtsgeschäft Schnäppchen zu ergattern. Und wer hier nicht zuschlägt, hat dann Ende November zur Black Week die nächste Gelegenheit.

Und falls euch das Amazon-Event bekannt vorkommt, müssen wir auf eine Verwechslungsgefahr hinweisen: Am 16. und 17. Juli fand bereits das Shopping-Event Amazon Prime Day statt. Die Prime Deal Days sind ein davon losgelöstes, eigenes Event.

In welchen Ländern finden die Prime Deal Days statt?

Die Amazon Prime Deal Days werden in einer Vielzahl von Ländern stattfinden, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Japan. Auch in Australien und Brasilien können Prime-Mitglieder von den Angeboten profitieren.

Diese weltweite Verfügbarkeit macht das Event zu einer der größten Rabattaktionen des Jahres, bei der Kunden rund um den Globus die Möglichkeit haben, von den speziellen Prime-Angeboten zu profitieren.

Wie ihr das Beste aus den Angeboten herausholt

Um das Maximum aus den Prime Deal Days herauszuholen, lohnt es sich, vorbereitet zu sein. Wir empfehlen, vorab eine Wunschliste anzulegen und die Preise der gewünschten Produkte schon jetzt im Auge zu behalten. So könnt ihr am Event-Tag schnell zuschlagen, wenn der Preis stimmt. ist ein Produkt auf eurer Liste, dürfte euch die Amazon-App auch direkt eine Benachrichtigung aufs Handy schicken, sobald es einen Rabatt gibt.

Denkt daran, dass die besten Angebote schnell vergriffen sein können, besonders bei den beliebten Blitzangeboten.