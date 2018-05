Anders als Nokia X6: Nokia X7 und X5 könnten weltweit erscheinen

HMD Global enthüllte vor wenigen Tagen das Nokia X6 in China. Möglicherweise wird es auch nur dort erscheinen – oder doch nicht? Die (noch unangekündigten) Schwestermodelle Nokia X7 und X5 werden jedenfalls wohl auch weltweit auf den Markt kommen.

Die beiden Smartphones könnten bereits in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit präsentiert und zeitnah global vermarktet werden, berichtet NokiaPowerUser (NPU). Das Portal beruft sich auf eine angeblich vertrauliche, aber ungenannte Quelle. GizmoChina berichtet ebenfalls, dass HMD Global bald zwei neue X-Modelle von Nokia vorstellen wird. Ein Release soll bis zum Ende des Jahres erfolgen, heißt es.

Wo ordnen sich die Neulinge ein?

Offizielle Informationen gibt es zu Nokia X7 und X5 bislang noch keine. Es könnte jedoch durchaus sein, dass die beiden Smartphones dem X6 optisch sehr ähneln und entsprechend über eine Notch verfügen. Ausgehend von den Bezeichnungen wäre es logisch, wenn das X5 etwas schwächere Spezifikationen hätte als das Nokia X6 und das X7 etwas darüber angesiedelt wäre.

Der Tippgeber von NPU sagte zudem, dass es das Nokia X6 weiterhin nur in China geben werde. Ganz abschreiben wollen wir das X6 für Deutschland allerdings noch nicht. NPU entdeckte das Smartphone nämlich auch in der Datenbank für eine Bluetooth-Zertifikation. Dort trägt das namentlich genannte Nokia X6 die Modellnummer TA-1103 und damit nicht die Kennung, des bereits in China gezeigten Geräts. Vielleicht wissen wir bereits am 29. Mai mehr, wenn HMD Global in Russland ein Launch-Event veranstaltet.