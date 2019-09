Android 10 Beta für Galaxy S10 und Note 10 – erste Details geleakt!

Anfang September hat Google das große Android 10 Update herausgebracht und schon die ersten Smartphones damit bespielt. Samsung-Nutzer müssen sich dagegen noch ein bisschen gedulden. Denn ein offizieller Termin für das Update von One UI steht noch nicht. Allerdings sind jetzt die ersten Details zur Android 10 Beta für das Samsung Galaxy S10 und Note 10 geleakt worden.

Wie Sammobile exklusiv aus verlässlichen Quellen erfahren haben will, soll Samsung das Beta-Programm für das große Update noch Ende diesen Monats starten wollen. Zumindest sei das für die aktuellen Flaggschiffe geplant: das Samsung Galaxy S10 und das Galaxy Note 10. Stimmen diese Informationen, kann es also nicht mehr lange dauern, bis die Testphase von One UI unter Android 10 beginnt.

Laut den Insiderinformationen soll Samsung die erste Beta-Version von Android 10 in den USA und einigen weiteren europäischen Ländern im Oktober angehen.

Bricht Samsung seinen eigenen Android-Update-Rekord?

Erinnern wir uns zurück an letztes Jahr, wurde die Galaxy S9 One UI Beta unter Android Pie im November ausgerollt – und einen Monat später dann für das Note 9. Laut dem neuen Leak könnte es jetzt also noch einmal schneller vorangehen als 2018.

Das wäre ein starkes Stück. War das Galaxy 9 Android Pie Update im vergangenen Winter mit dem weihnachtlichen Startdatum am 24. Dezember doch das schnellste Rollout für ein großes Android Update für Samsung – bis dato.

Wenn die neuen Details stimmen und die Betaphase für Samsung gut läuft, könnten die Südkoreaner in diesem Jahr also ihren eigenen Rekord brechen. Wir hoffen es auf jeden Fall und sind schon gespannt, wie und wann das neue One UI mit Android 10 laufen wird.

Android 10: Süßes sonst gibt's – Zahlen

Fragt ihr euch beim Lesen der ganzen Android 10 Meldungen auch, wieso das Update keinen zuckersüßen Namen mehr trägt wie seine Vorgänger? Tatsächlich hat Google in diesem Jahr beschlossen, von Leckereien auf Zahlen umzusteigen, was die Benennung ihres Betriebssystems angeht.

Das ist zwar eine sehr erwachsene Entscheidung. Dennoch schwelgen wir gerne in Erinnerung an die Updates: Pie, Marshmallow oder Nougat.