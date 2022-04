Android 13: Google stellt Zeitplan für I/O vor

Was plant der Suchmaschinenriese auf der Google I/O im Mai? Werden wir neue Produkte sehen? Zwei Wochen vor der Entwicklerkonferenz hat der US-Konzern Inhalte bekannt gegeben. Dabei geht es vor allem um Software, unter anderem Android 13. Aber auch mit der Vorstellung eines neuen Handys und einer Smartwatch wird gerechnet.

Am 11. und 12. Mai 2022 findet Googles Entwickler-Event statt. Nun hat der Software-Gigant und Android-Entwickler einen Themenplan vorgestellt. Zum Auftakt des Events wird der CEO des Google-Mutterkonzerns Alphabet, Sundar Pichai, eine Keynote geben. Anschließend sollen unter anderem Themen rund um Android 13, Wear OS, Google Home, Chrome OS und Google Play vorgestellt und diskutiert werden.

Geht es nur um Software?

Schaut man sich den Plan für das Event an, findet man nur Auflistungen von Software- und Entwicklerthemen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn es handelt sich schließlich um eine Entwicklerkonferenz. Dennoch bleibt auch Raum für Hardware. Fest gerechnet wird mit der Ankündigung von zwei neuen Geräten: Dem Pixel 6a und der Pixel Watch.

Die Vorstellung der beiden Geräte wird vermutlich bis zuletzt nicht im Programm auftauchen. Auf der offiziellen Website des Events ist dennoch die Rede davon, dass alle Keynotes und Produktvorstellungen am ersten Tag stattfinden werden. Nun kann es sich bei "Produkten" sicherlich auch um Software handeln. Und Google wird auch in diesem Bereich einiges präsentieren. Wir gehen aber fest davon aus, am 11. Mai auch das Pixel 6a und die Pixel Watch offiziell zu Gesicht zu bekommen.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Google Pixel 6 Pro

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Pixel 6a und Pixel Watch werden sehnlich erwartet

Die letzten Enthüllungen sprechen stark für eine Vorstellung der von Fans erhofften Produkte. So wurden bereits Benchmark-Ergebnisse des Pixel 6a bekannt und sogar ein Prototyp der Pixel Watch gefunden. Dennoch hält der Konzern sich offenbar eine Hintertür für den Fall offen, dass in letzter Minute doch noch etwas die Vorstellungen verhindert.

Selbst wenn wir keine neue Hardware zu sehen bekommen sollten, hält die Google I/O viel interessantes bereit. Google verspricht zum Beispiel, uns die neuesten News zu Android 13 zu präsentieren. Nach dem Release der ersten Beta-Version des kommenden Betriebssystems befindet sich die Entwicklung voll im Zeitplan. Der Rollout soll noch dieses Jahr stattfinden.