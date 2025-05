Google hat sich mal wieder selbst übertroffen – zumindest, was das Design von Android angeht. In der ersten Android Show I/O Edition hat das Unternehmen einen ersten Ausblick auf Android 16 gegeben. Und der macht deutlich: Hier steht uns das wohl größte visuelle Update seit Jahren bevor.

Mit Material 3 Expressive bekommt Android 16 einen neuen Anstrich, der nicht nur hübsch aussieht, sondern sich auch besser anfühlen soll. Google setzt dabei auf überarbeitete Animationen, die nicht nur flüssiger wirken, sondern durch leichtes Vibrieren spürbar werden. Besonders beim Wegwischen von Benachrichtigungen oder dem Schließen von Apps merkt ihr schnell: Hier bewegt sich was – im wahrsten Sinne.

Mehr als nur Optik: Android 16 wird persönlicher

Doch das Update ist nicht nur ein Augenschmaus. Auch die Inhalte, die ihr auf dem Bildschirm seht, sollen sich dynamischer anfühlen. Neue Farbschemata und eine frisch gestaltete Typografie schaffen ein stimmigeres Gesamtbild – und das nicht nur im System selbst, sondern auch in beliebten Google-Apps wie Gmail oder Google Fotos.

Spannend sind auch die sogenannten Live-Updates: Diese zeigen euch zum Beispiel in Echtzeit, wo sich euer Paket gerade befindet oder wie weit ihr noch von eurem Ziel entfernt seid. Das klappt nicht nur im entsperrten Zustand, sondern auch direkt auf dem Sperrbildschirm – und sogar auf Always-on-Displays.

Zuerst wird das neue Design auf Pixel-Geräten ausgerollt. Weitere Hersteller folgen im Sommer.

Auch WearOS wird hübscher – und schlauer

Nicht nur auf Smartphones tut sich was: Auch Googles Smartwatch-Betriebssystem WearOS bekommt ein Makeover. Das frische Design orientiert sich dabei stärker an der runden Form der Uhren und setzt auf abgerundete Bedienelemente. So soll die Bedienung intuitiver und komfortabler werden.

Gleichzeitig hat Google die Animationen angepasst, damit sie sich natürlicher anfühlen. Und: Durch diverse Optimierungen soll sich die Akkulaufzeit der Uhren um rund zehn Prozent verlängern – was gerade bei Smartwatches ein echter Gewinn sein kann.

Das Update für WearOS 6 wird noch im Laufe des Jahres erwartet – zusammen mit weiteren Neuerungen wie der Integration von Googles KI Gemini.

