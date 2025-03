Google Pixel 9a und Samsung Galaxy A56 sind zwei heiße Anwärter auf den Titel für das beste Mittelklasse-Handy. Unser umfassender Vergleich verrät euch alle Unterschiede sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Preis-Leistungs-Hits.

Inhaltsverzeichnis

Google Pixel 9a vs. Galaxy A56: Wichtigste Unterschiede

Die Kamera des Google Pixel 9a ist besser

Das Pixel 9a ist leistungsstärker und besser für KI

Sein Wasserschutz ist besser (IP68 vs. IP67)

Nur das Pixel 9a bietet Wireless Charging

Das Pixel 9a bekommt 1 Jahr länger Updates

Das Galaxy A56 hat ein größeres, stabileres Display

Beim Samsung-Modell ist das Gehäuse hochwertiger

Das Galaxy A56 lädt deutlich schneller auf (45 W vs. 23 W)

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Samsung Modell Google Pixel 9a Galaxy A56 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 19,99 € Blau ab 29,99 € o2 ab 31,00 € Congstar Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 2424x1080 Pixel 2340x1080 Pixel Pixeldichte 422 ppi 385 ppi Technologie OLED Super AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus+ Maße Größe 154.7x73.3x8.9 mm 162.2x77.5x7.4 mm Material Kunststoff (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Obsidian, Porcelain, Peony. Iris Awesome Graphite (Schwarz), Awesome Lightgray (Hellgrau), Awesome Pink (Rosa), Awesome Olive (Grün Gewicht 185.9 g 198 g Wasserdicht IP68 IP67 Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Exynos 1580 Taktrate 3.1 GHz bis zu 2.9 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128/256 GB Akkuleistung 5100 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit mehr als 24 h h bis zu 29 Std. Videowiedergabe h Wireless Charging ja. 7.5 W h nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2032 / Sicherheitspatches bis 2032 Android-Updates bis 2031 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel) + 13 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultra-Wide), 5 (Makro) Frontkamera 13 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein nein Dual-SIM Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 549 Euro (UVP)

Design: Material- und Größenunterschiede

Auf den ersten Blick erkennbar: Das Samsung Galaxy A56 ist das deutlich größere Gerät, gleichzeitig allerdings auch merklich dünner als das Pixel 9a. Interessanterweise haben sich beide Hersteller entschieden, ihren Mittelklasse-Handys 2025 ein anderes Kamera-Design zu verpassen als ihren Premium-Geräten.

(© 2025 Google ) Das Google Pixel 9a in der Farbe Iris (© 2025 Samsung ) Das Galaxy A56 in der Farbe Awesome Lightray

Die Smartphones bieten jeweils einen flachen Rahmen aus Aluminium, auf der Rückseite kommen dagegen unterschiedliche Materialien zum Einsatz: Während das Galaxy A56 hinten mit Glas überzogen ist, muss sich das Pixel 9a mit Plastik begnügen. Dafür ist das Google Pixel 9a besser gegen Wasser geschützt (IP68 vs. IP67).

Display: Vorteile auf beiden Seiten

Mit einer Diagonale von 6,7 Zoll überragt das Display des Samsung Galaxy A56 den Bildschirm des Pixel 9a (6,3 Zoll) deutlich. Für das Samsung-Handy sprechen außerdem die schmaleren Bildschirmränder und der robustere Display-Schutz (Gorilla Glass Victus+ vs. Gorilla Glass 3).

(© 2025 Google ) Das Display des Google Pixel 9a (© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy A56

Allerdings punktet das Google-Handy mit der wesentlich schärfer wirkenden Darstellung (422 ppi vs. 385 ppi) und der höheren Spitzenhelligkeit (2700 Nits vs. 1900 Nits). Gut ablesbar im Freien sind aber beide Displays – das Google-Handy eben nur noch einen Ticken besser.

Zudem bieten sie jeweils eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz zur geschmeidigen Darstellung von Animationen.

Kamera-Vergleich: Google Pixel 9a vs. Galaxy A56

Die Kameras von Google Pixel 9a (l.) und Galaxy A56 (r.) (© 2025 CURVED )

In der Mittelklasse macht dem Google Pixel 9a kaum eine Handy-Kamera ernsthafte Konkurrenz – auch die des Samsung Galaxy A56 nicht.

Zwar sprechen die technischen Spezifikationen nicht unbedingt für das Google-Smartphone. Doch die exzellente Bildverarbeitung des Herstellers ist eine Klasse für sich und reizt die Kamera-Hardware des Pixel 9a optimal aus. Das Resultat sind Fotos, die mit den Bildern von Oberklasse-Handys mithalten können und diese mitunter sogar übertreffen.

Google Pixel 9a: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/2,0"-Sensor

f/1.7, 1/2,0"-Sensor 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 13-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Galaxy A56: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor

f/1.8, 1/1,56"-Sensor 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,0"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,0"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel 5-MP-Makrolinse: f/2.4, 1/5,0"-Sensor

f/2.4, 1/5,0"-Sensor 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,0"-Sensor

Das Galaxy A56 dagegen bietet einfach nur eine gute Kamera für seine Preisklasse. Zwar hat es ein Objektiv mehr. Doch die Makrolinse ist zu vernachlässigen, zumal das Google Pixel 9a über seine Hauptlinse ebenfalls Makro-Fotos ermöglicht.

Beide Handys haben KI-gestützte Kamera-Tricks auf Lager. Der beeindruckendste davon ist Googles "Mich hinzufügen": Das Pixel 9a ermöglicht es euch, Personen nachträglich auf Gruppenfotos unterzubringen.

Leistung und KI

Durch seinen Flaggschiff-Antrieb hat das Google Pixel 9a Performance-Vorteile gegenüber dem Galaxy A56. Insbesondere bei KI-Anwendungen, denn darauf ist der Google Tensor G4 spezialisiert.

Google Gemini auf dem Pixel 9a (© 2025 Google )

Google Gemini steht auf beiden Smartphones bereit. Sowohl Pixel 9a als auch Galaxy A56 bieten aber auch KI-Features, die auf dem jeweils anderen Handy nicht zur Verfügung stehen. Dabei hat das Pixel 9a Zugriff auf die interessanteren (u.a. "Mich hinzufügen" oder "Pixel Studio") und bietet insgesamt das bessere KI-Erlebnis.

Die sogenannte "Awesome Intelligence" auf dem Galaxy A56 ist im Grunde genommen lediglich eine stark abgespeckte Variante der "Galaxy AI" (kommt auf Samsungs Flaggschiffen zum Einsatz). Mehr war aufgrund des verbauten Mittelklasse-Chips (Exynos 1580) nicht drin.

Akku und Aufladen

Im Akku-Vergleich zwischen Galaxy A56 und Google Pixel 9a geht es eng zu. Denn die Akku-Kapazität der Smartphones unterscheidet sich nur gering: Den 5100 mAh des Pixel 9a stehen 5000 mAh beim Samsung-Handy gegenüber. Die Akku-Laufzeiten geben die Hersteller wie folgt an:

Google Pixel 9a: über 24 Stunden Laufzeit bei typischer Nutzung

über 24 Stunden Laufzeit bei typischer Nutzung Galaxy A56: bis zu 29 Stunden Video-Wiedergabe

Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsszenarien sind die Werte schwer vergleichbar. Klar ist aber: Beide Smartphones verfügen über viel Ausdauer.

Die Ladegeschwindigkeit wiederum spricht klar für das Galaxy A56, das sich mit bis zu 45 W aufladen lässt. Zum Vergleich: Beim Pixel 9a sind 23 W das Limit. Allerdings: Wireless Charging (7,5 W) bietet nur das Google Pixel 9a.

Preise im Vergleich

Der Preisunterschied macht deutlich: Obwohl beide Handys in der Mittelklasse zuhause sind, ist das Google Pixel 9a etwas über dem Galaxy A56 positioniert – was sich auch am Preis zeigt. Selbst mit 256 GB ist das Samsung-Handy günstiger als die Einstiegsvariante des Pixel 9a:

Preise für das Google Pixel 9a (UVP) 128 GB: 549 Euro

Euro 256 GB: 649 Euro

Preise für das Galaxy A56 (UVP) 128 GB: 479 Euro

479 Euro 256 GB: 529 Euro

Unser Fazit: Google Pixel 9a oder Galaxy A56? Francis Lido Der Vergleich zwischen Galaxy A56 und Google Pixel 9a sollte klargemacht haben: Beide Handys sind Top-Optionen in der Mittelklasse, setzen aber etwas andere Schwerpunkte. Das Google Pixel 9a ist das insgesamt etwas bessere Gerät. Größte Vorteile sind sein Flaggschiff-Chipsatz und das dadurch bessere KI-Erlebnis sowie die für diesen Preisbereich außergewöhnlich gute Kamera. Außerdem hat es dem Galaxy A56 Wireless Charging voraus. Das Samsung-Handy punktet mit dem größeren Display, dem hochwertigeren Gehäuse und dem schnelleren Aufladen. Sein bestes Argument ist aber der niedrigere Preis. Wer viel Wert auf eine gute Kamera legt, sollte auf jeden Fall zum Pixel 9a greifen. Alle anderen wägen ab, welche genannten Vorteile ihnen wichtiger sind.

