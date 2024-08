Eigentlich hätten wir schon längst mit der Beta-Version von Samsungs One UI 7.0 rechnen können, doch die Veröffentlichung verzögert sich. Dabei ist Samsung nicht allein mit den Verzögerungen. Auch Google verschiebt den Start von Android 15, das ursprünglich für September erwartet wurde. Schauen wir uns die Gründe dafür mal genauer an.

Geplant war der Rollout von Android 15 schon für den kommenden Monat, aber wie nun bekannt wurde, müsst ihr euch bis Oktober 2024 gedulden. Ein Bericht von Android Authority enthüllt, dass Google entschieden hat, Android 15 erst später für seine Pixel-Geräte freizugeben. Offenbar sind noch Arbeiten an der Systemstabilität nötig.

Damit wiederholt sich die Geschichte von 2023, als auch Android 14 erst im Oktober zusammen mit neuen Pixel-Modellen veröffentlicht wurde. Da Google meist zuerst neue Android-Updates veröffentlicht, ist auch klar, wieso Samsung die eigene Aktualisierung ebenso aufschiebt. Denn die Arbeit der Google-Entwickler dürfte auch in das kommende Update von One UI einfließen.

Was erwartet euch mit One UI 7.0?

Mit der kommenden Version von Samsungs Benutzeroberfläche, One UI 7.0, sind einige spannende Neuerungen in Aussicht. Basierend auf Android 15, wird One UI 7.0 nicht nur optisch einiges verändern, sondern auch die Funktionalität eurer Geräte verbessern. Besonders die überarbeitete Schnellzugriffsleiste und neue Widgets sollen den Alltag vereinfachen. Zudem erwartet euch eine komplett überarbeitete Kamera-App.

Die ersten Nutzer, die das One UI 7.0 Beta-Programm testen können, werden wahrscheinlich die Besitzer eines Geräts der Galaxy S24-Serie sein. Wie gewohnt wird Samsung das Beta-Programm voraussichtlich in Ländern wie Deutschland, den USA und China anbieten, bevor die stabile Version weltweit ausgerollt wird. Bis Ende des Jahres könnte es so weit sein.