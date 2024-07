One UI 7.0: Diese Apple-Lieblinge erscheinen für Samsung-Handys

Samsung werkelt derzeit fleißig an One UI 7.0 – dem nächsten großen Update für Galaxy-Handys. Ersten Berichten zufolge soll sich das südkoreanische Unternehmen kräftig an Apples iOS bedienen. Nun heißt es, dass uns zwei weitere Features erwarten, die iPhone-Nutzern bekannt vorkommen dürften...

Der Leaker Chun Bhai (@chunvn8888) hat auf X neue Details zu One UI 7.0 geteilt. Seinen Quellen zufolge wird Samsung die Apple-Features Dynamic Island und Live-Aktivitäten adaptieren. Aus dem Tweet geht allerdings nicht hervor, wie sich die Funktionen vom iPhone-Original unterscheiden könnten – oder wie Samsung diese nennen wird.

OneUI 7 has Samsung's version of Apple's Dynamic Island and Live Activities.

That's the tweet, good night. — Chun Bhai (@chunvn8888) July 24, 2024

Die Features im Detail

Die Dynamic Island dürfte nicht nur für Apple-Kenner ein Begriff sein. Eingeführt wurde sie mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (siehe Test). Einfach erklärt: Das iPhone macht die Notch am oberen Displayrand zu einem Feature, indem hier Informationen eingeblendet oder Shortcuts angeboten werden. So könnt ihr etwa mit einem Tipp zu Spotify wechseln (wenn ihr gerade Musik hört), zur Telefon-App gehen oder eurem Timer beim Ablaufen zusehen. Ähnliche Funktionen erwarten wir dann auch unter One UI 7.0.

Die Live-Aktivitäten sind ebenso leicht erklärt: Auf dem Sperrbildschirm können iPhones Informationen nahezu in Echtzeit anzeigen. Das hilft euch etwa, um Sportergebnisse leicht zu verfolgen oder euren Flug am Airport im Blick zu behalten. Das Feature hat Apple bereits im Oktober 2022 mit iOS 16.1 verteilt. Demnach kommt die Funktion über zwei Jahre später auf Samsung-Handys.

Sollten die Leaker-Informationen der Wirklichkeit entsprechen, sind wir gespannt, wie Samsung die Features von deren Apple-Versionen abheben möchte. Schon bald dürften wir hier genauere Informationen haben: Es ist davon auszugehen, dass One UI 7.0 noch im dritten oder vierten Quartal 2024 ausrollt. Schon in wenigen Wochen könnte daher die erste Beta des Updates erscheinen. Bis dahin nennen wir die neuen Features einfach liebevoll "Galaxy Island" und "Galaxy Activities".

So sieht die Dynamic Island beim Apple-Original aus, wenn ihr Musik via Spotify hört. (© 2022 CURVED )