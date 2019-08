Android Q Name verraten: Es hätte doch schmackhaft werden können

Android 10 kommt bald auf euer Smartphone – zumindest wenn ihr ein Google Pixel habt, soll das Update am 3. September für euch bereitstehen. Leider hat Google beschlossen, die süße Namensgebung nicht weiterzuführen. Das neue Android wird einfach Android 10 heißen. Dennoch stand wohl eine wesentlich schmackhaftere Idee im Raum.

In einem Podcast mit den Google-Entwicklern Dave Burke und Dan Sandler verraten die beiden nicht nur, wie beispielsweise die Android Easter-Eggs entstanden sind, welchen Aufwand sie für die neue Markenstrategie betreiben mussten und wie eine neue Gestensteuerung integriert werden soll; sondern eben auch, welcher Name für Android Q im Gespräch war.

Denn auch wenn die Nummerierung laut Dave Burke sinnvoller ist – sie sind einfach für jeden verständlich – werden die Entwickler intern weiterhin Codenamen verwenden. Und für Android 10, beziehungsweise Android Q, wäre der offizielle Name "Queen Cake" gewesen, intern hätten die Entwickler die Abkürzung QT verwendet. Das steht für Quince Tart.

Android Q zum Nachbacken

Wenn ihr also in eurem Freundeskreis darauf gewettet haben solltet, wie das neue Android Q heißen wird, haben diejenigen gewonnen, die auf Queen Tart gesetzt haben. Wie Sandler und Burke weiter berichten, haben sie schon in der Vergangenheit intern andere Namen verwendet als das Betriebssystem letztlich hieß. Zum Beispiel bei Android M, das später Marshmallow heißen sollte. Hier nutzten sie die Abkürzung MNC – das stand für Macadamia Nut Cookie. Da läuft einem doch direkt das Wasser im Mund zusammen, oder?

Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann sich ja mal an einem Queen Cake probieren. Es könnte sich dabei um den vor allem in Großbritannien bekannten "Queen Elizabeth Cake" handeln, der bei ihrer Krönung serviert worden sein soll. Es ist ein ziemlich schwerer, buttriger Kuchen, der mit Datteln und Nüssen angereichert und mit einem Zuckerguss aus braunem Zucker und Kokosraspeln bedeckt wird.